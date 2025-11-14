黑色星期五優惠大合集！
深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房
為了第十五屆全運會的到來，全新「深圳五洲體育中心酒店」已經正式開幕啦！這間深圳酒店無論是地點、設施或周邊環境都極具吸引力，不管你是過去觀光購物還是專程看體育賽事，它都是一個非常好的選擇。Yahoo購物專員睇過房價，11-12月最平每晚房價人均低至$368.5，以此地理位置、配套來說，相當抵住～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
位於福田核心區域 步行650米即到地鐵站
酒店坐落於福田核心區域，緊鄰深圳市體育中心與黃木崗交通樞紐，地點與交通都十分方便。只要步行就可以到達八卦嶺地鐵站，可輕鬆前往深圳各主要商業區和旅遊景點。而且鄰近著名的華強北路商業區，想購物的人一定很喜歡！最重要的是，隔離的深圳市體育中心經常舉辦大型活動，不少人氣歌手的世界巡迴演唱會都會選址這裡，最近說有楊丞琳、Mariah Carey等人都預定在這舉辦演唱會。大家看完演唱會或球賽等活動，入住這間酒店就Perfect了！
完善設施配置 設有運動員專屬房
酒店共設有223間客房，當中最特別是有30間專為運動員設計的專屬房，另外當然少不了配備多款先進健身設備的免費健身中心。公共設施方面一應俱全，例如600平方米主媒體中心宴會廳、3個多功能會議室、康復中心、室内恒溫泳池、健身房、瑜伽房等。值得一提有三間特色餐廳，例如提供超多選擇的全日自助餐「冠享全日餐廳」。
深圳五洲體育中心酒店
11月-12月每晚最平房價：$737起，人均$368.5起
深圳五洲體育中心酒店 (Shenzhen Wuzhou Sports Center Hotel)
地址：Shenzhen Wuzhou Sports Center Hotel. No. 2013, Nigang West Road, Futian District, Shenzhen (地圖按此)
交通方法：搭乘地鐵14號線至「黃木崗站」出口11步行5分鐘到達。
更多相關文章：
深圳酒店推介｜近半價入住深圳東海朗廷酒店！距福田關口10分鐘/入Lounge食足3餐
深圳南山酒店8折優惠、最多減$207！人均低至$181.7 優惠期至2026年1月｜深圳酒店
深圳酒店｜羅湖酒店20大推介！最平人均$112起 鄰近羅湖新商場：益田假日廣場/茂業天地｜附交通方法
雙11優惠2025｜深圳酒店優惠低至半價（持續更新）！人均$214.5起 鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
深圳新酒店｜深圳福田/寶安/南山/鹽田區酒店5大推介！人均$264起 海邊親子樂園、俯瞰深圳灣/哥爾夫球場美景
深圳新酒店｜全新香格里拉酒店插旗深圳南山！鄰近深圳灣口岸、房間睇到煙花
深圳新酒店｜深圳南山伊敦酒店人均低至$206.5！鄰近新商場K11 ECOAST、新生代人氣景點「海上世界」
深圳新酒店｜深圳灣萬象逸扉酒店人均$341.5起！南山核心地段、近地鐵站、10分鐘到深圳灣口岸
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 日式榻榻米客房/24小時閲讀空間書吧/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
其他人也在看
洛杉磯奧運 女子百米跑先搶fo
【Now Sports】2028年洛杉磯奧運的賽事程序於周三公佈，首個焦點將是女飛人誕生。洛杉磯奧運將於7月14日開幕，到7月30日閉幕，而首個賽日將進行史上最多女子項目決賽，首先是女子三項鐵人，重頭戲是女子100米跑，屆時選手需要在一天內完成3場100米跑。賽會發言人莎娜費格遜表示：「我們希望賽事平地一聲雷，首個賽日就展示世界最快的女子運動員。」擔任首席運動員官員的前游泳名將伊雲絲說：「我們與運動員詳盡交談，大部份反應都是正面。我們以女子運動其中最具代表性的項目，為田徑賽事揭開序幕。」「當我們這樣向運動員表達時，大家都感到興奮。她們都說『早點告訴我，我一定訓練每天跑3場100米』。」預計11200名運動員將會參加今屆共51項賽事，女性運動員比例將首次超越男子運動員，那是50.5%。田徑將於賽事首星期進行，緊接是游泳大項。7月29日被稱為「超級星期六」，當日將會進行23個項目共26個決賽，包括籃球、拳擊、足球及網球等，為賽事掀起最後高潮。now.com 體育 ・ 1 天前
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
解讀 | NBA獨行俠炒總經理後 仲要交易走AD！
獨行俠今季開季12場常規賽只取得3勝9負成績，表現強差人意，亦成為Nico部份被炒原因。而AD今年經已32歲，加上經常受傷，如果再不盡快將他交易到其他球隊的話，只會越來越難將他送走。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo
立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
【全運】刷新200混亞洲紀錄 于子迪：再努力練習
【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。now.com 體育 ・ 1 天前
全運會・網球｜奧運金牌鄭欽文因傷退賽 王欣瑜升做頭號種子
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，原定代表湖北出戰網球女子單打的中國「一姐」鄭欽文，今天宣布因傷退賽。湖北省體育代表團證實，鄭欽文右肘傷勢尚未完全康復，為免影響長遠職業生涯，決定讓鄭欽文退出本屆全運會。Yahoo 體育 ・ 1 天前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 16 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
樓市成交｜「旅遊KOL」小斯以1.368億元創新高價 買北角海璇II特色戶
香港樓市回暖，新地（016）北角豪宅海璇II再創新高，一個高層特色戶單位以1.368億元成交，呎價高達64,5...BossMind ・ 18 小時前
港人家鄉｜日本擬調高國際觀光旅客稅 由1000增至3000日圓 舒緩過度旅遊問題
根據日本當地媒體報道，日本政府有意上調「國際觀光旅客稅」（出境稅），計劃由現時的1000日圓（約50港元）上調三倍至3000日圓（約150港元）用於應對過度旅遊，或者會成為年底稅制修改討論的議題。BossMind ・ 20 小時前
福建商人｜涉電訊詐騙賭博洗黑錢 新加坡史上最大逃犯 傳在港大量買入物業
新加坡史上最大規模的跨國電訊詐騙及賭博洗黑錢案，涉資高達30億坡元（約171億港元），主要嫌疑人之一的福建商人...BossMind ・ 16 小時前
K湯打後備重生冇不滿
【Now Sports】達拉斯獨行俠解僱總經理尼高夏里遜後，周三仍在主場以114:123不敵鳳凰城太陽，但開季以來一直狀態低迷的卡里湯臣，今場攻入19分，交出今季最佳表現，賽後更表示其實很享受打後備。開季頭7場都打正選的卡里湯臣（Klay Thompson），因為表現不佳，從上周對新奧爾良塘鵝一役起開始轉打後備，這是他連續第4場以後備身份披甲，結果迎來今季最高得分，有19分進帳，三分球6個，但起手多達17次，命中率仍有待改進。K湯賽後說：「我其實蠻享受的（後備角色），因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以融入的時機。老實說，這是我的第15個球季，還能在NBA打一場30分鐘的比賽，能打多久就多久。我不是說自己快不行了，而是站在場上本身就是一種榮譽，無論如何，今年的目標就是成為球隊最穩定的支柱。」獨行俠曾在最後一節追到3分落後，可是最後仍然功虧一簣，而且有PJ華盛頓首節便肩傷離場；太陽則迎來4連勝，正選5人全部得分上雙，戴雲保卡貢獻26分和9助攻，兩天前對塘鵝取得生涯新高42分的基臣阿倫，也有23分進帳。最後談到尼高夏里遜被炒，K湯補充：「這一行很殘酷，他是我朋友，只希望他一切順利。now.com 體育 ・ 19 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前