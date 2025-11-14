關注

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房

為了第十五屆全運會的到來，全新「深圳五洲體育中心酒店」已經正式開幕啦！這間深圳酒店無論是地點、設施或周邊環境都極具吸引力，不管你是過去觀光購物還是專程看體育賽事，它都是一個非常好的選擇。Yahoo購物專員睇過房價，11-12月最平每晚房價人均低至$368.5，以此地理位置、配套來說，相當抵住～

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

位於福田核心區域 步行650米即到地鐵站

酒店坐落於福田核心區域，緊鄰深圳市體育中心與黃木崗交通樞紐，地點與交通都十分方便。只要步行就可以到達八卦嶺地鐵站，可輕鬆前往深圳各主要商業區和旅遊景點。而且鄰近著名的華強北路商業區，想購物的人一定很喜歡！最重要的是，隔離的深圳市體育中心經常舉辦大型活動，不少人氣歌手的世界巡迴演唱會都會選址這裡，最近說有楊丞琳、Mariah Carey等人都預定在這舉辦演唱會。大家看完演唱會或球賽等活動，入住這間酒店就Perfect了！

完善設施配置 設有運動員專屬房

酒店共設有223間客房，當中最特別是有30間專為運動員設計的專屬房，另外當然少不了配備多款先進健身設備的免費健身中心。公共設施方面一應俱全，例如600平方米主媒體中心宴會廳、3個多功能會議室、康復中心、室内恒溫泳池、健身房、瑜伽房等。值得一提有三間特色餐廳，例如提供超多選擇的全日自助餐「冠享全日餐廳」。

11月-12月每晚最平房價：$737起，人均$368.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂

深圳五洲體育中心酒店 (Shenzhen Wuzhou Sports Center Hotel)

地址：Shenzhen Wuzhou Sports Center Hotel. No. 2013, Nigang West Road, Futian District, Shenzhen (地圖按此)

交通方法：搭乘地鐵14號線至「黃木崗站」出口11步行5分鐘到達。

