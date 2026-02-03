Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

想在深圳一次過入手奢侈品牌，又不想舟車勞頓走多個商場？2022年開業的「深圳杉杉奧特萊斯廣場店」，是杉杉商業集團首次進軍華南市場、亦是其於深圳開設的首間分店，匯聚近200個國際及本地品牌，折扣低至1折起。本文為你整理Outlet樓層分布、交通方式、3大必攻亮點、必食餐廳及周邊酒店推介，一篇掌握深圳奢侈品Outlet一日遊攻略。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

近200個品牌 找到GUCCI／PRADA／BALLY

深圳杉杉奥特萊斯廣場店位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1至5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店！2022年開業，引入了近200個全球及本地品牌，主打國內外設計師品牌，包括GUCCI、PRADA、BALLY、COACH、POLO RALPH LAUREN、Jimmy Choo等大牌子，最大賣點是折扣力度相當吸引，全場低至1折起，出發前亦可瀏覽其官方微信公眾號或APP查看有沒有適用的優惠券，有機會享受折上折優惠。

深圳杉杉奥特萊斯廣場店樓層一覽

1樓：國際名牌

廣告 廣告

2樓：運動潮流

3樓：女裝、珠寶配飾、女性內衣

4樓：童裝

5樓：男裝、美食廣場

深圳杉杉奥特萊斯廣場店位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1至5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店！（圖片來源：劉華華魔法屋@小紅書）

杉杉奥特萊斯廣場店：交通全攻略

Outlet位於深圳地鐵11號松崗站與6號線溪頭站之間，當中松崗站G出口設有免費接駁車，約每30至60分鐘一班，直達商場2號門。港人從深圳灣口岸站乘13號線至后海站，轉乘11號線至松崗再轉接駁車即達，全程車約1.5小時。

松崗站免費接駁車

商場2號門發車時間：星期一至四早上8時45分至下午10時15分；星期五至日早上8時45分至晚上10時45分

松崗站G出口發車時間：星期一至四早上9時至下午9時；星期五至日早上9時至晚上11時

松崗站G出口設有免費接駁車，約每30至60分鐘一班，直達商場2號門。（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

杉杉奥特萊斯廣場店：3大必攻亮點

深圳杉杉奧特萊斯廣場店結集大量奢侈、童裝及運動潮流品牌，熱愛這三大類產品的港人，絕對值得到此一逛呢！

1. 低至2折入手奢侈品牌

場內備有大量高端奢侈品牌，無論大牌包包、服飾、鞋子、香水等都曾做過低至2折優惠，Yahoo Travel幫大家睇睇以往的參考價錢：Gucci老花托特包折後人民幣8,950元（原價人民幣17,900元）、Burberry格紋包折後人民幣7,740元（原價人民幣12,900元）、COACH City迷你托特包只需人民幣1,168元、HERMES男裝香水人民幣999元、MICHAEL KORS低至1.5折等；今個新年BALLY推出全場2.5折起，買2件折上9折、3件折上8折，絕對是入手奢侈品牌的好地方。

場內備有大量高端奢侈品牌，無論大牌包包、服飾、鞋子、香水等都曾做過低至2折優惠。（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

COACH（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

2. 國內外童裝品牌1折起

Outlet四樓結集多間國內外童裝品牌，像FILA KIDS、LEE、內地運動品牌安踏、李寧、內地童裝品牌龍頭之一Balabala等，優惠低至1折；每逢過時過節都有特賣，而且款式齊備，媽媽們必逛！

每逢過時過節都有特賣，而且款式齊備，媽媽們必逛！（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

內地童裝品牌龍頭之一Balabala。（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

3. 必掃運動潮流品牌

二樓備有大量運動潮流品牌，備有NIKE、The North Face、Y-3、Adidas、PUMA、Columbia、New Balance等，就連A BATHING APE、POLO RALPH LAUREN、瑞士阿爾卑斯山的跑鞋品牌On鞋都有，運動人士或潮人一定滿足。

就連瑞士阿爾卑斯山的跑鞋品牌On鞋都有。（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

A BATHING APE（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

The North Face（圖片來源：深圳杉杉奧特萊斯廣場@小紅書）

杉杉奥特萊斯廣場店：精選3大必食餐廳

行到攰，可到「滿京華滿繽天地」的食肆及飲品店醫肚，包括椰戀椰子雞、老碗會陝西手工麵、蘇曉月鴨血粉絲等，約有逾50間選擇。

1. 鵝當當鐵鍋燉﹒小鍋烀餅

鵝當當鐵鍋燉是東北傳統特色菜，以大鐵鍋慢燉鵝肉、薯仔及粟米餅等，結合花椒、醬油、豆醬等調料，帶出鄉村風味。店子鵝當當鐵鍋燉，食材均來自黑土地，鵝肉鮮嫩入味，連湯汁都很好下飯！此外還有其他特色東北菜，包括小鍋烀餅、東北鍋包肉、瀋陽老鐵大雞架等，網民大讚性價比高，人均人民幣50元左右就能吃到飽！

地址：滿京華滿繽天地8樓（地圖按此）

鵝當當鐵鍋燉（圖片來源：楠楠嫂子1124@小紅書）

2. GE BAKE（滿紛天地店）

GE BAKE是一間人氣Brunch店，店內整體是原木色調，綴以大量綠植，環境舒適。招牌的梳乎厘鬆軟香甜，被稱為「深圳梳芙厘天花板」，其他菜式有日式炸豬扒咖喱飯、泰式青檸照燒魷魚鬚、帕瑪森黑松露薯條等，行到攰在這裡叉電後，又可以再血拼

地址：滿京華滿繽天地藝術小鎮1號（地圖按此）

GE BAKE（圖片來源：mokiyo@小紅書）

3. 清暉小苑

順德菜館，招牌金獎撈雞選用130日正宗清遠雞，雞肉鮮甜口感紮實，一份只需人民幣69元，其他菜式還有順德脆皮燒鵝、豬油渣花菜、藤椒魚、生炒無骨魚、魷魚筒、雙皮奶等，性價比甚高的！

地址：滿京華滿繽天地8樓A828號舖（地圖按此）

清暉小苑（圖片來源：希鯤派@小紅書）

杉杉奥特萊斯廣場店：周邊3大酒店推介

逛Outlet逛累了，不妨舒舒服服住一晚才回港！Yahoo Travel為大家精選深圳杉杉奥特萊斯廣場店附近的3間酒店推介，最平人均只需$151起！

1. 深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）

地址：深圳寶安區新橋社區中心路233號鵬展滙2棟（地圖按此）

參考房價：$459起，人均$229.5起

交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約13分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

深圳皇悦豪生酒店（圖片來源：Booking.com）

2. 深圳寶安萬豪萬楓酒店

地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）

參考房價：$424起，人均$212起

交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約19分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經KKday預訂

深圳寶安萬豪萬楓酒店（圖片來源：Trip.com）

3. 桔子酒店（深圳聯投東方店）

地址：深圳市寶安區東方大道81號1樓大堂（地圖按此）

參考房價：$302起，人均$151起

交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約8分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂

桔子酒店（深圳聯投東方店）（圖片來源：Trip.com）

深圳杉杉奥特萊斯廣場店

地址：深圳市寶安區松崗街道藝展三路8號1至5樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵11號松崗站G出口轉乘免費接駁車／深圳地鐵6號線溪頭站A出口步行20分鐘

更多相關文章：

內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備

河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

深圳寶安京基華邑酒店61折優惠｜人均$441！住高級海景行政客房、包雙人自助早餐＋行政酒廊禮遇、農曆新年／周末不加價