八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
想在深圳一次過入手奢侈品牌，又不想舟車勞頓走多個商場？2022年開業的「深圳杉杉奧特萊斯廣場店」，是杉杉商業集團首次進軍華南市場、亦是其於深圳開設的首間分店，匯聚近200個國際及本地品牌，折扣低至1折起。本文為你整理Outlet樓層分布、交通方式、3大必攻亮點、必食餐廳及周邊酒店推介，一篇掌握深圳奢侈品Outlet一日遊攻略。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
近200個品牌 找到GUCCI／PRADA／BALLY
深圳杉杉奥特萊斯廣場店位於寶安區商場「滿京華滿繽天地」1至5樓，屬杉杉商業集團旗下首次進軍華南、深圳首間分店！2022年開業，引入了近200個全球及本地品牌，主打國內外設計師品牌，包括GUCCI、PRADA、BALLY、COACH、POLO RALPH LAUREN、Jimmy Choo等大牌子，最大賣點是折扣力度相當吸引，全場低至1折起，出發前亦可瀏覽其官方微信公眾號或APP查看有沒有適用的優惠券，有機會享受折上折優惠。
深圳杉杉奥特萊斯廣場店樓層一覽
1樓：國際名牌
2樓：運動潮流
3樓：女裝、珠寶配飾、女性內衣
4樓：童裝
5樓：男裝、美食廣場
杉杉奥特萊斯廣場店：交通全攻略
Outlet位於深圳地鐵11號松崗站與6號線溪頭站之間，當中松崗站G出口設有免費接駁車，約每30至60分鐘一班，直達商場2號門。港人從深圳灣口岸站乘13號線至后海站，轉乘11號線至松崗再轉接駁車即達，全程車約1.5小時。
松崗站免費接駁車
商場2號門發車時間：星期一至四早上8時45分至下午10時15分；星期五至日早上8時45分至晚上10時45分
松崗站G出口發車時間：星期一至四早上9時至下午9時；星期五至日早上9時至晚上11時
杉杉奥特萊斯廣場店：3大必攻亮點
深圳杉杉奧特萊斯廣場店結集大量奢侈、童裝及運動潮流品牌，熱愛這三大類產品的港人，絕對值得到此一逛呢！
1. 低至2折入手奢侈品牌
場內備有大量高端奢侈品牌，無論大牌包包、服飾、鞋子、香水等都曾做過低至2折優惠，Yahoo Travel幫大家睇睇以往的參考價錢：Gucci老花托特包折後人民幣8,950元（原價人民幣17,900元）、Burberry格紋包折後人民幣7,740元（原價人民幣12,900元）、COACH City迷你托特包只需人民幣1,168元、HERMES男裝香水人民幣999元、MICHAEL KORS低至1.5折等；今個新年BALLY推出全場2.5折起，買2件折上9折、3件折上8折，絕對是入手奢侈品牌的好地方。
2. 國內外童裝品牌1折起
Outlet四樓結集多間國內外童裝品牌，像FILA KIDS、LEE、內地運動品牌安踏、李寧、內地童裝品牌龍頭之一Balabala等，優惠低至1折；每逢過時過節都有特賣，而且款式齊備，媽媽們必逛！
3. 必掃運動潮流品牌
二樓備有大量運動潮流品牌，備有NIKE、The North Face、Y-3、Adidas、PUMA、Columbia、New Balance等，就連A BATHING APE、POLO RALPH LAUREN、瑞士阿爾卑斯山的跑鞋品牌On鞋都有，運動人士或潮人一定滿足。
杉杉奥特萊斯廣場店：精選3大必食餐廳
行到攰，可到「滿京華滿繽天地」的食肆及飲品店醫肚，包括椰戀椰子雞、老碗會陝西手工麵、蘇曉月鴨血粉絲等，約有逾50間選擇。
1. 鵝當當鐵鍋燉﹒小鍋烀餅
鵝當當鐵鍋燉是東北傳統特色菜，以大鐵鍋慢燉鵝肉、薯仔及粟米餅等，結合花椒、醬油、豆醬等調料，帶出鄉村風味。店子鵝當當鐵鍋燉，食材均來自黑土地，鵝肉鮮嫩入味，連湯汁都很好下飯！此外還有其他特色東北菜，包括小鍋烀餅、東北鍋包肉、瀋陽老鐵大雞架等，網民大讚性價比高，人均人民幣50元左右就能吃到飽！
地址：滿京華滿繽天地8樓（地圖按此）
2. GE BAKE（滿紛天地店）
GE BAKE是一間人氣Brunch店，店內整體是原木色調，綴以大量綠植，環境舒適。招牌的梳乎厘鬆軟香甜，被稱為「深圳梳芙厘天花板」，其他菜式有日式炸豬扒咖喱飯、泰式青檸照燒魷魚鬚、帕瑪森黑松露薯條等，行到攰在這裡叉電後，又可以再血拼
地址：滿京華滿繽天地藝術小鎮1號（地圖按此）
3. 清暉小苑
順德菜館，招牌金獎撈雞選用130日正宗清遠雞，雞肉鮮甜口感紮實，一份只需人民幣69元，其他菜式還有順德脆皮燒鵝、豬油渣花菜、藤椒魚、生炒無骨魚、魷魚筒、雙皮奶等，性價比甚高的！
地址：滿京華滿繽天地8樓A828號舖（地圖按此）
杉杉奥特萊斯廣場店：周邊3大酒店推介
逛Outlet逛累了，不妨舒舒服服住一晚才回港！Yahoo Travel為大家精選深圳杉杉奥特萊斯廣場店附近的3間酒店推介，最平人均只需$151起！
1. 深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）
地址：深圳寶安區新橋社區中心路233號鵬展滙2棟（地圖按此）
參考房價：$459起，人均$229.5起
交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約13分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂
2. 深圳寶安萬豪萬楓酒店
地址：深圳市寶安區沙井南環路162號（地圖按此）
參考房價：$424起，人均$212起
交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約19分鐘
3. 桔子酒店（深圳聯投東方店）
地址：深圳市寶安區東方大道81號1樓大堂（地圖按此）
參考房價：$302起，人均$151起
交通方法：從深圳杉杉奥特萊斯廣場店開車約8分鐘
深圳杉杉奥特萊斯廣場店
地址：深圳市寶安區松崗街道藝展三路8號1至5樓（地圖按此）
交通：深圳地鐵11號松崗站G出口轉乘免費接駁車／深圳地鐵6號線溪頭站A出口步行20分鐘
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
其他人也在看
出國旅遊公共交通潛規則｜泰國禁止飲奶茶食榴槤／杜拜禁止睡覺／土耳其男女分開坐
香港人熱愛旅遊，但出發前除了要留意簽證與機票，乘車要佩戴安全帶外，當地的交通「潛規則」同樣重要。如果你習慣在車廂內喝杯珍奶、或者在長途車上閉目養神，在某些國家可能會觸犯法例，隨時換來一張比車票貴幾十倍的罰單。Yahoo Travel為大家整理了全球幾個熱門旅遊地的交通禁忌，不想旅程變「罰款之旅」，出發前必讀！
前J2女神陳欣茵收詐騙短訊險受騙 拍警世片呼籲：真係任何人任何時間都係有機會中招
前J2女神陳欣茵近日收到詐騙短訊，更差點被騙取超過四萬元，她拍片紀錄事件，並提醒網民別「中伏」！
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
美連奴重創 阿迪達盼閂窗前添「兵」
【Now Sports】阿仙奴中場美連奴受重傷，領隊阿迪達直言在轉會窗關閉前，即未來幾個小時內尋求新兵。美連奴（Mikel Merino）因右腳骨裂需要接受手術，預計需要接受手術，領隊阿迪達表示球隊正「積極尋找」球員以作填補：「我們正積極尋找選擇，會繼續那樣做。當你在球季餘4個月，尚有全部賽事需要競逐而失去一名重心球員，就需要看看，看看有沒有球員可供選擇。」西班牙中場美連奴多次在球隊其他前鋒受傷情況下，串演箭頭，效果理想，本季在英超取得4個入球及3次助攻，其缺陣難免影響4線角逐的兵工廠。對阿仙奴而言，可幸是哈伐斯近期已復出，而阿迪達亦表示上輪聯賽對列斯聯熱身時受傷的薩卡傷勢不重。
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...