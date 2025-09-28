深圳東門美食2025〡10大東門美食推介！太二酸菜魚/大龍翻印火鍋/阿嬤手作

深圳東門美食2025有咩好推介？周末放假想快閃一日遊，深圳東門絕對是人氣之選！皆因鄰近深圳羅湖口岸，一程地鐵即可直達，美食選擇多不勝數，而且消費便宜，更有多個人氣商場，滿足食玩買三大目標！Yahoo Food精選10間人氣必食餐廳，馬上看看內文推介！

1. 太二酸菜魚：人氣排隊店！酸菜魚首選

提起在深圳吃酸菜魚，幾乎就是想到太二！雖然早前宣佈稍後來港開設香港分店，但是一眾酸菜魚迷現時還需要在深圳捧場支持！主打的招牌酸菜魚以鱸魚入饌，嫩滑可口，還在酸菜內加入粉絲、金針菇、薯仔等配料，另外無骨鳳爪、糍粑及冰粉等也是必吃之選！不過要吃，記得預先取號等排隊叫號！

太二酸菜魚

地址：深圳羅湖區南湖街道人民南路2028號金光華廣場第L6層L6-003號舖（地圖按此）

酸菜魚是深圳東門美食人氣推介。（圖：小紅書）

酸菜魚以鱸魚入饌。（圖：小紅書）

太二是到深圳必吃的酸菜魚名店。（圖：小紅書）

無骨鳳爪、冰粉及糍粑等小吃也是人氣之選。（圖：小紅書）

2.鮑師傅糕點：港人最愛！海苔肉鬆小貝

人氣烘焙店鮑師傅糕點，近期在深圳爆紅，長期排隊。以不同口味的小貝作主打，成功俘虜港人的胃，吸引不少人專程到深圳一嚐滋味，每人一買就是好幾袋！招牌名物是海苔肉鬆小貝，外層是鹹香酥脆的肉鬆，軟綿可口的蛋糕帶有甜而不膩的沙律醬，非常滋味！另外還有蟹黃酥鬆小貝、檸檬酸奶酥鬆小貝也是人氣推介。

鮑師傅糕點

地址：深圳羅湖區東門老街東門町美食廣場一層A028舖（地圖按此）

營業時間：10:30-23:00

肉鬆小貝備受追捧。（圖：小紅書）

肉鬆小貝外層滿佈肉鬆，內裡則是香甜的蛋黃醬。（圖：小紅書）

價錢相宜，很多人一買就是好幾盒。（圖：小紅書）

鮑師傅長期排隊。（圖：小紅書）

3.大龍翻印：仿古代宮殿主題麻辣火鍋店！雜耍表演助興

位於深圳東門的大龍翻印，裝潢以古代的宮殿作設計主題的人氣火鍋店，更在中庭位置設有巨龍雕刻，霸氣十足！據說斥資2000萬豪裝，在享用火鍋時，更會有變臉、噴火、舞蹈、雜耍及走壺倒茶等表演助興，甚有氣氛。火鍋湯底是成都風味，主打麻辣火鍋，配料推介神仙肥牛，大龍手撕毛肚、媽媽酥肉及功夫土豆片。

大龍翻印

地址：深圳羅湖區東門鴻基大廈一層及二層（地圖按此）

營業時間：11:00-04:00

主打麻辣火鍋，滋味十足。（圖：小紅書）

火鍋店中庭設有龍頭，氣勢十足。（圖：小紅書）

享用火鍋時，會有表演觀看。（圖：小紅書）

更有變臉可以觀賞。（圖：小紅書）

人氣名物神仙肥牛。（圖：小紅書）

4.木屋燒烤：平價人氣燒烤店！宵夜首選

主打平價燒烤的木屋燒烤，2003年開業至今，在深圳擁有多間分店，皆因款式選擇多，雞肉串燒、海鮮串燒、羊肉串燒等應有盡有，即叫即燒，熱辣辣夠惹味，難怪長期排隊。

木屋燒烤

地址：深圳東門新園路1號深圳戲院中海商城大廈負一層FY001號03號舖位（地圖按此）

木屋烤烤在深圳大受歡迎，是平價的連鎖燒烤店。（圖：小紅書）

燒蠔是人氣之選。（圖：小紅書）

肉串燒烤即叫即燒。（圖：小紅書）

除了燒肉串，還有燒蔬菜及啤酒飲。（圖：小紅書）

5.阿嬤手作：人氣手作茶飲店！必試手打米麻糬/老椰清補涼

2018年成立於廣西的阿嬤手作，每杯飲品如珍珠、仙草、芋泥、芋圓等以古法現場熬製，並將特色水果如楊梅、刺梨、雞皮果、黃皮果等與茶飲互相配搭。人氣主打的米麻糬口感軟糯，至於老椰清補涼則配有椰奶雪糕，更有馬蹄丸子及椰片碎等，飽肚感十足！

阿嬤手作

地址：深圳羅湖區南湖街道人民南路2028號金光華廣場B1層B1-126商舖（地圖按此）

阿嬤手作是現時深圳的人氣茶飲品。（圖：小紅書）

老椰清補涼是鎮店名物。（圖：小紅書）

手打米麻糬是必試飲品。（圖：小紅書）

深圳設有多間阿嬤手作。（圖：小紅書）

6.探魚：惹味麻辣烤魚！款式多達15款

探魚位於有東門「Mini萬象城」之稱的1234space商場內，地點非常方便，就在東門地鐵老街站上蓋！探魚主打麻辣烤魚，光是烤全魚已有15款不同的口味配搭，招牌名物是鮮青椒爽麻烤魚、還有重慶豆花烤魚、毛血旺烤魚、酸菜烤魚等，款式豐富。

探魚

地址：深圳東門街道建設路3018號1234space五樓L511號（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

人氣必吃是鮮青椒爽麻烤魚。（圖：小紅書）

毛血旺烤魚適合嗜辣之人。（圖：小紅書）

酸菜烤魚也是人氣之選。（圖：小紅書）

7.胖哥倆肉蟹煲：蟹迷必到！必吃招牌肉蟹煲

胖哥倆肉蟹煲主打招牌肉蟹煲，以足料見稱，蟹肉香甜啖啖肉，更附上雞腳、年糕、豆腐等多款配料，超級惹味。另外還有明蝦煲、河蟹煲等滋味煲，喜歡吃海鮮的最適合不過。

胖哥倆肉蟹煲

地址：深圳東門街道建設路3018號1234space四樓L410（地圖按此）

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

招牌肉蟹煲，啖啖肉。（圖：小紅書）

明蝦煲，非常惹味。（圖：小紅書）

8.西關老阿婆：炭火牛腩牛雜煲

喜歡吃牛腩牛雜的，西關老阿婆絕對是不二之選！主打的牛腩牛雜煲，份量夠多，炆得入味且可以選擇辣度，特別是吸滿湯汁精華的蘿卜最好吃，還可以另加麵食或者蔬菜，非常滿足！

西關老阿婆

地址：深圳東門街道建設路3018號1234space五樓L502（地圖按此）

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

牛腩牛雜煲，非常足料。（圖：小紅書）

西關老阿婆牛腩牛雜煲選擇豐富。（圖：小紅書）

阿滿大滿貫，甜品夠大碗！（圖：小紅書）

可以另加麵食或其他配菜。（圖：小紅書）

9.綠茶餐廳：古色古香風味！江南風味江浙菜

第一眼看到餐廳名字，或許未必即時想到吃什麼的餐廳，但原來是主打江南風味的江浙菜，招牌菜式包括蔥香烤雞、芝麻口水雞、西湖醋魚、石鍋雞湯燉豆腐等。就連甜品麵包誘惑也非常吸引，外層是香脆的厚身麵包，還配上香甜雪糕，令人吃不停口。

綠茶餐廳

地址：深圳東門街道建設路3018號1234space五樓L501（地圖按此）

營業時間：星期一至四10:00-22:00、星期五至日10:00-22:30

蔥香烤雞，表皮香脆且肉質嫩滑。（圖：小紅書）

招牌粉絲裹蝦，口感彈牙惹味。（圖：小紅書）

麵包誘惑，必吃的人氣甜品。（圖：小紅書）

10.潮汕大目牛肉火鍋：新鮮牛肉火鍋店

主打新鮮牛肉的火鍋店，可以試到人氣的陝西秦川溫體牛，更有以鮮牛骨熬製的牛骨清湯鍋，當然少不了肥牛、牛肉丸等人氣熱點配料，愛牛之人不能錯過。

潮汕大目牛肉火鍋

地址：深圳東門街道東門社區東門中路2047茂業大廈10層（地圖按此）

潮汕大目牛肉火鍋自1981年開業至今，人氣依然。（圖：小紅書）

可以品嚐到新鮮牛肉。（圖：小紅書）

新鮮手打的牛肉丸。（圖：小紅書）

