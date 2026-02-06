Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳觀瀾湖櫻花節2026｜情人節開催、逾1,000棵櫻花盛開！早鳥優惠人民幣29.9元起＋深圳地鐵直達

除了沙田石門、天水圍公園的櫻花外，新年可以近近地去深圳賞櫻兼行大運！觀瀾湖生態運動公社於2月14日起舉行「2026觀瀾湖第十屆櫻花節」，官方預告今年有逾千棵櫻花樹展出，足以讓大家沉浸於夢幻花海之中，同場亦有火遍全球的非遺英歌舞、中國傳統民間藝術非遺獅舞等，絕對是北上新年好去處！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

觀瀾湖生態運動公社於2月14日起舉行「2025觀瀾湖第十屆櫻花節」。（圖片來源：而過每一天每一天@小紅書）

觀瀾湖櫻花節情人節起舉行

深圳櫻花花期一般落在2月份，現時還在等待綻放當中，官方日前宣布2026年觀瀾湖櫻花節將會在2月14日情人節當日開始，舉行至3月15日！是次櫻花節預計有1,200棵櫻花樹、分3批展出，賞花同時還有非物質文化遺產：英歌舞、獅舞表演，節目相當精彩。參考去年觀瀾湖櫻花節的規模，場內櫻花品種有一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等。另外，過往櫻花花期都會遇上桃花盛開期，還有過千坪的金魚草花海、混色波斯菊、孔雀草等，能夠在花海美景之中行大運，相信來年必定人緣滿滿、愛情得意！

新年照常營業！現正發售早鳥優惠門票

「2026觀瀾湖第十屆櫻花節」現正推出早鳥門票，原價人民幣65元，折後只要人民幣29.9元，可經觀瀾湖生態運動公社WeChat小程序購票。提提大家，觀瀾湖櫻花節新年期間照常營業，有興趣朝聖的朋友可以把握農曆新年假期。由香港出發到觀瀾湖，最快捷的方法可以在西九龍高鐵站乘搭高鐵到深圳北站，深圳北站下車後轉乘深圳地鐵4號線，往牛湖方向至「觀瀾湖站」，觀瀾湖站A出口步行約5分鐘到。

現時Klook有高鐵車票優惠碼，只需滿$300或以上，並於付款頁面成功輸入指定優惠碼【HSR2026HK】 ，即可享$25即時折扣，每名用戶可在優惠期間使用此優惠兩次至額滿為止。

香港高鐵來往西九龍站及深圳北站

票價：$84起

經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

去年觀瀾湖櫻花節場內有約1,200棵櫻花樹及逾300棵桃花。（圖片來源：觀瀾湖生態運動公社@WeChat）

過往櫻花樹品種有一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等。（圖片來源：觀瀾湖生態運動公社@WeChat）

櫻花配上摩天輪作背景，大大提升打卡度！（圖片來源：missionhillschina@ IG）

2026觀瀾湖第十屆櫻花節

日期：2026年2月14日至3月15日

入園時間：上午9時至下午6時

地址：深圳市龍華區觀瀾街道高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社（地圖按此）

交通方法：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口

更多相關文章：

深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包