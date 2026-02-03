Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳華發冰雪熱雪奇蹟永東跨境巴士優惠｜來回每程$60！香港市區1小時直達華發冰雪熱雪奇蹟

想趁假期或周末去深圳華發冰雪熱雪奇蹟玩雪，除了可選擇搭深圳地鐵前往外，還能更直接地乘搭永東直通巴士由香港市區直達滑雪場門口，車程只需約1小時。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的永東跨境巴士優惠，絕對是來往深圳華發冰雪熱雪奇蹟的至抵選擇。

KKday推出永東直通巴士來回車票優惠，原價單程$70／1張，如選購來回套票，平均每程只需$60。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程，行程安排更具彈性。九龍及新界共設有8個上車點，鄰近多個大型住宅區，無論身處哪區都能方便出發！

⭐永東巴士來回車票每程低至$60！香港市區直達華發冰雪熱雪奇蹟

直通巴士勝在香港上車點更多，遍佈九龍新界，只要在深圳灣口岸落車過關，一程車就可以直達深圳華發冰雪熱雪奇蹟。KKday現時推出永東巴士來回車票優惠，原價$70的一張直通巴士單程票，現在選購來回套票只需$120起，除開平均單程只需$60起，每程節省$10。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程。提提大家，於KKday訂購成功後，需要自行到永東巴士官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。

永東巴士｜香港來往深圳華發冰雪熱雪奇蹟｜粵港直通巴士來回車票

價錢：單程$70／來回平均每程$60

出發日期：即日至2026年2月28日（2月11日至24日除外）

SHOP NOW

華發冰雪熱雪奇蹟直通巴士單程低至$60（圖片來源：永東巴士）

香港往返前海華發冰雪世界僅1小時車程

前海華發冰雪世界熱雪奇蹟為目前全球最大室內滑雪場，各大平台推出優惠門票及酒店套票等，價錢超抵。如果一家大小出發，不想麻煩搭車到各口岸過境再轉公共交通工具，選擇直通巴士絕對是最快捷又舒適的交通方式，車程只需約1小時。

跨境巴士1小時直達華發冰雪熱雪奇蹟（圖片來源：華發冰雪世界）

現在永東巴士營運香港各區至華發冰雪世界的路線，上車點多在九龍及新界多區，觀塘apm、沙田希爾頓中心、鑽石山荷里活廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城、屯門V City、荃灣如心廣場一期和葵芳新都會廣場，亦可於深圳灣口岸上車，乘客購票前可考慮哪一個上車點更方便再選擇。

永東巴士車票

車票：$70起

SHOP NOW

香港市區來往華發冰雪熱雪奇蹟直通巴士時間表，最新班次以永東巴士網站為準（圖片來源：永東巴士）

永東巴士網站

網址：按這裡

