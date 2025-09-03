深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland

海底撈向來以貼心服務著稱，有免費修甲，亦有各種互動表演等，提供不一樣的餐飲體驗！深圳首間海底撈兒童主題樂園正式開幕，選址南山區的方大城，這間分店自帶主題樂園，面積為其他海底撈遊樂場的3倍左右，備有海洋球波波池、發光積木區、畫畫區、木粒沙池區等，尤如一個迷你版meland，即睇新店詳情及使用細節吧！

最近深圳首間海底撈兒童主題樂園正式開幕，選址南山區的方大城，這間分店自帶主題樂園，面積為其他海底撈遊樂場的3倍左右。（相片來源：Yu.7@小紅書）

消費滿人民幣99元免費入場

深圳首間海底撈兒童主題樂園於8月份在深圳南山區的方大城2樓登場，場內設備齊全，設有海洋球波波池、發光積木區、畫畫區、木粒沙池區、繪本閱讀區、投影區及猿輔導專區，全程有陪玩師陪玩，亦不時有小丑表演、舞蹈表演及手工課等；凡於海底撈店內消費滿人民幣99元即可免費入場，或憑海底撈積分入場。留意入場時要穿上防滑襪，可以現場購買，每對人民幣5元，4歲以下小朋友需要家長陪同入場。目前樂園沒有時間及次數限制，但需要取票排隊入場，建議提早取票。

海洋球波波池，全程有陪玩師陪玩。（相片來源：Yu.7@小紅書）

木粒沙池區（相片來源：Gracy大雯愛遛娃@小紅書）

投影區（相片來源：Gracy大雯愛遛娃@小紅書）

猿輔導專區（相片來源：Gracy大雯愛遛娃@小紅書）

不時有小丑表演、舞蹈表演及手工課等活動。（相片來源：Yu.7@小紅書）

海底撈火鍋（方大城店）

地址：深圳市南山區北環大道2號方大城廣場一期2號樓研發樓二層L210-215號商鋪（地圖按此）

交通：深圳地鐵13號線深大站，轉乘的士車程約20分鐘

更多相關文章：

深圳新地標｜「灣區之眼」深圳最大規模書城9月開幕！逾13萬平方米、4大主題書店藏書逾30萬本

全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街

深圳酒店優惠｜訂酒店即減$200、再送75折優惠碼！最平人均$249.8起住到深圳新酒店 附新酒店抵住推介

深圳酒店優惠｜大梅沙灣遊艇度假酒店買1送1、2大1小人均$200.5起！海景房、雙體遊艇出海體驗、自助早餐、迷你吧

深圳旅遊｜鹽田區大小梅沙路線推介！深圳地鐵山海專線開通、蓮塘口岸最快35分鐘直達 一覽食買玩住宿行程

深圳好去處｜新生代人氣景點「海上世界」！露營風海景cafe、逾200間特色餐廳、音樂噴泉燈光騷、海上世界文化藝術中心

深圳親子酒店8大推介！暑假最平人均$178.3起 任玩沙灘泳池/兒童俱樂部＋兒童滑梯/波波池主題房

深圳海景酒店7大推介！人均$271.5起 聖托里尼風純白建築/直達深圳版「馬爾代夫」玻璃海

深圳酒店優惠｜福田CBD逸扉酒店85折優惠、人均$259.2起！包雙人早餐+宵夜+精釀啤酒、鄰近福田站

深圳酒店優惠｜大中華希爾頓酒店親子優惠人均$336.6起！送75折優惠碼＋觀光巴士票/60分鐘雙人Spa

深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 深圳觀瀾湖度假酒店/深圳硬石酒店/觀瀾湖門票優惠

全新深圳室內電玩遊樂場48折優惠、每人$139起玩足一日！雙層7萬呎冷氣場、逾百項潮玩items

深圳酒店優惠｜深圳博林天瑞喜來登酒店73折優惠、免費升級！人均$542起包早晚自助餐、暑假/周末不加價

深圳水族館推介！涼浸浸欣賞60米海底隧道/美人魚表演/國內最大圓柱缸體 龍華/鹽田/南山區都有

深圳新景點2025｜世界級濱海文化藝術區K11 ECOAST 4月開業！面積大K11 Musea一倍 設購物藝術中心、展覽空間、海濱長廊

深圳新商場｜蛇口太子灣花園街VILLA開幕！純白獨幢建築遠眺山海景、3大高質藝術品、必食米芝蓮東北菜｜附交通方法