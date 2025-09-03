防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland
海底撈向來以貼心服務著稱，有免費修甲，亦有各種互動表演等，提供不一樣的餐飲體驗！深圳首間海底撈兒童主題樂園正式開幕，選址南山區的方大城，這間分店自帶主題樂園，面積為其他海底撈遊樂場的3倍左右，備有海洋球波波池、發光積木區、畫畫區、木粒沙池區等，尤如一個迷你版meland，即睇新店詳情及使用細節吧！
消費滿人民幣99元免費入場
深圳首間海底撈兒童主題樂園於8月份在深圳南山區的方大城2樓登場，場內設備齊全，設有海洋球波波池、發光積木區、畫畫區、木粒沙池區、繪本閱讀區、投影區及猿輔導專區，全程有陪玩師陪玩，亦不時有小丑表演、舞蹈表演及手工課等；凡於海底撈店內消費滿人民幣99元即可免費入場，或憑海底撈積分入場。留意入場時要穿上防滑襪，可以現場購買，每對人民幣5元，4歲以下小朋友需要家長陪同入場。目前樂園沒有時間及次數限制，但需要取票排隊入場，建議提早取票。
海底撈火鍋（方大城店）
地址：深圳市南山區北環大道2號方大城廣場一期2號樓研發樓二層L210-215號商鋪（地圖按此）
交通：深圳地鐵13號線深大站，轉乘的士車程約20分鐘
