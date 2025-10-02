曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
深圳片皮鴨2026〡深圳片皮鴨推介10間！米芝蓮烤鴨/魚子醬脆皮烤鴨/棗木燒製金鴨季
Yahoo Food精選深圳10間最好味的片皮鴨/北京填鴨，即睇內文：
深圳片皮鴨邊間最好味最抵食？片皮鴨/北京填鴨被譽為京菜名物且聞名中外，向來備受追捧。師傅即席堂弄片鴨的表演，烤得香脆的外皮以不同的特色佐料及薄餅皮即成人間美味，近來掀起一股深圳尋鴨熱，皆因在深圳比起於香港享用更抵食，Yahoo Food特意精選深圳10間最好味的片皮鴨/北京填鴨，馬上看看內文有哪些店！
1. 1949全鴨季：米芝蓮指南推介！紅棗木掛爐烤製
來自北京的1949全鴨季，北京店榮獲《米芝蓮指南》推介，人氣十足。主打的烤鴨標榜以紅棗木掛爐烤製，極具特色。每當烤鴨出爐後，師傅會於食客面前即席片鴨，更會有店員在旁敲鑼打鼓，充滿儀式感。
1949全鴨季
地址：白石路東8號歡樂海岸購物中心三樓藍楹坊3號（地圖按此）
2.金鴨季：果木烤鴨！主打一鴨三吃
金鴨季以選用陜西40年以上的棗木燒製烤鴨作鎮店賣點，令到烤鴨皮酥肉嫩外，還帶有陣陣山楂香氣，份外可口。當收到食客柯打時，會在食客面前即席除了片皮鴨外，還可用盡鴨隻，以椒鹽鴨架、鴨架豆腐湯等形式烹製。各有特色！
金鴨季
地址：深圳市皇崗路5001號深業上城小鎮L3層T3089鋪（地圖按此）
3.粵集‧地道廣東味：人氣熱捧！魚子醬脆皮烤鴨
傳統片皮鴨吃得多，想試試新口味，魚子醬脆皮烤鴨就最有話題！以果木炭烤的片皮鴨，配上麵包片、菠蘿片及魚子醬同吃，絕對能提升味道層次！另外當然也可以配搭經典吃法，以卷皮包上黃瓜、京蔥、白糖等同吃，同樣滋味！
粵集‧地道廣東味
地址：福田區梅林路上梅林站卓悅匯2樓（地圖按此）
4.京味張：北京人氣過江龍！京劇主題裝潢
來自北京的人氣過江龍烤鴨店！在深圳現時有多達14間分店，遍佈各大人氣商場。最令人留下深刻印象是因店內裝潢以紅色主調配上京劇元素，充滿風味。主打的招牌烤鴨選用來自北京金星鴨廠的45天填鴨，可以半隻起叫，現片現吃，保證皮脆肉嫩。另外還有不少北京風味美食如貝勒爺烤羊肉、自家製嫩豆腐等可供選擇。
京味張
地址：深圳市福田區京基濱河時代KKONE商場L412（地圖按此）
5.大董：北京填鴨人氣代表！酥不膩烤鴨
提起大董，就會自然想起北京填鴨，其名字在烤鴨界絕對響噹噹。主打的酥不膩烤鴨，鴨坯風乾庫枉極度講究，令到充滿油脂的烤鴨口感酥脆。除了主打的酥不膩烤鴨，更有22天酥不膩小雛鴨，賣點是低脂少油且更酥脆，享用時可以配上新鮮出爐的麼麼皮、青瓜、甜醬等佐料，雖然收費及定位較貴，但品質具保證，不會令人失望。
大董
地址：深圳羅湖區粵海街道海德三道深圳萬象城4層L428-L430號（地圖按此）
6.北京羲和雅苑烤鴨坊：比香港店平一倍！烤鴨配八寶盒
大家對羲和雅苑的名字相信較熟悉，皆因早年進駐香港於海港城設店。深圳店比起香港店，價錢足足平一倍！主打的招牌名物是烤鴨配八寶盒，當中八寶盒內最特別是設有爆炸糖及藍莓醬較新穎。
北京羲和雅苑烤鴨坊
地址：深圳市南山區深南大道9668號萬象天地2層SL257號（地圖按此）
7.梧桐北京填鴨：招牌四味烤鴨
來自北京的梧桐北京填鴨，主打新派風及以摩登裝潢突圍而出。主打的招牌四味烤鴨，鴨皮酥脆且配上多達3款醬料配搭。另外還有極受歡迎的松露鴨米可供享用，建議配上鴨飯一同享用。
梧桐北京填鴨
地址：深圳市南山區文心五路33號海岸城購物中心4層423號（地圖按此）
8.芙蓉樓‧尚熹：原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨
傳統烤鴨吃得多，偶然都想試試新配搭。芙蓉樓‧尚熹主打的原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨，即席在食客面前以飛天茅台酒點火灼燒原隻烤鴨後，隨即進行片皮，加入酒後的烤鴨酥脆且富酒香，還可加上魚子醬一同享用，極度奢侈。
地址：深圳市寶安區西鄉大道與寶源路交匯處中央大道B座2樓201-202海灣旗艦店（地圖按此）
9.鴨小七：以7道傳統工序製成
創立於2017年的鴨小七，主打的北京填鴨極度講究，皆因經過7個不同工序製成，可以令其保持原汁原味，肉質鮮嫩且外皮金黃酥脆，啖啖滋味。另外還有供應多款北京地道風味菜如小吊梨湯、松子魚、石鍋湯豌豆苗等。
鴨小七
地址：深圳市龍崗區龍翔大道7188號萬科廣場3層（地圖按此）
10.同順居北京菜館：果木香烤鴨+椒鹽鴨架
同順居北京菜館主打的烤鴨以掛爐方式烤製，令到鴨皮酥脆且帶有果木香氣。店家物盡其用，經過片鴨的鴨架可以製來常見的鴨架湯之外，更可製成椒鹽鴨架，酥脆香口，佐酒一流。另外同時店內設有多可北京菜如京醬肉絲及炸醬麵等。
同順居北京菜館
地址：深圳市福田區景田北街48號景田銀座2樓（地圖按此）
