深圳福田美食2026｜10大福田美食推介！蘑界/桂語溪/白玉串城朝鮮族烤串

深圳福田美食2026有咩好推介？周末放假想快閃一日遊，深圳福田當然是人氣之選！皆因鄰近深圳落馬洲口岸，只需一程地鐵即可直達，美食選擇多不勝數，而且消費便宜，更有多個人氣商場，滿足食玩買三大目標！Yahoo Food精選10間人氣必食餐廳，馬上看看內文推介！

1. 蘑界：野生菌火鍋專門店！必試雲南空運野生菌

想一次過嚐盡多款特色菇菌，蘑界就最適合不過。標榜嚴選雲南空運的新鮮菇菌，選擇甚多，包括雞樅菌、羊肚菌、黃牛肝菌及松茸菌等。主打野生菌石鍋土雞，幾乎每桌必點，以多款精選蘑菇配以雞隻熬煮，當中雞隻更可自選清遠雞或山林土雞，味道鮮甜可口。最特別的是，菇菌還可以選擇以炒煮或油爆享用。

蘑界

地址：福田區崗廈社區卓悅中心東區L2層240（地圖按此）

愛吃菇菌的不妨試試。（圖：小紅書）

每鍋均配以大量新鮮菇菌，味道鮮甜。（圖：小紅書）

雞隻可選清遠雞或山林土雞。（圖：小紅書）

2.桂語溪：江浙菜天花板！必試陳年花雕醉膏蟹

在深圳備受追捧的江浙菜桂語溪，幾乎所有人都是因陳年花雕醉膏蟹這道名菜而來，賣相精緻且帶有古典氣息，絕對適合打卡。以陳年花雕醃製的青蟹，帶有啖啖酒香，重點是蟹膏甚多，保證吃得滿足。另外還有熟醉蟹，同樣充滿酒香及帶有滿滿的蟹膏，蟹迷必試。還有推介大紅袍油浸東海黃魚，以花椒油配以黃魚，魚肉嫩滑。

桂語溪

地址：福華路348號ONEAVENUE卓悦中心西區2層（地圖按此）

陳年花雕醉膏蟹，招牌名物，帶有香濃花雕味及蟹膏豐富。（圖：小紅書）

熟醉蟹，帶有酒香及蟹膏甚多。（圖：小紅書）

大紅袍油浸東海黃魚，魚肉嫩滑可口。（圖：小紅書）

3.白玉串城‧朝鮮族烤串：自動烤盤懶人最愛！必試烤鰻魚串/白玉串/牛肉串

平時講起燒烤，想到要手動燒烤就會想卻步。但這間白玉串城‧朝鮮族烤串提供全自動烤盤服務，只要將烤串放上去就會自動烤製，更可一次過烤製多款烤串，非常方便。款式選擇亦見豐富，如鰻魚串、白玉串、牛肉串、雞脆骨等，就連醬料也設有辣及不辣，非常細心。

白玉串城‧朝鮮族烤串

地址：福田區卓越intown商場2層（地圖按此）

設有自動烤盤，非常方便。（圖：小紅書）

烤蝦是人氣之選。（圖：小紅書）

烤鰻魚串非常惹味。（圖：小紅書）

4.老城鮮貝貝煲：特厚蝦滑釀車螺貝！超滋味海鮮火鍋

來自南寧的老城鮮貝貝煲，落戶深圳開店。主打的招牌名物是將特厚蝦滑釀在車螺貝內，可以一次過嚐盡爽嫩蝦滑及鮮甜蜆肉，賣相吸睛之餘，就連湯底也份外鮮甜。另外還有其他配料如生蠔及丸類也非常抵食！店內更會不停播放70至80年代的廣東歌，甚有氣氛。

老城鮮貝貝煲

地址：福田會展中心東卓悦INTOWN購物中心B1層（地圖按此）

每粒都非常飽滿可口。（圖：小紅書）

結合了蝦滑及蜆肉，雙重滋味。（圖：小紅書）

生蠔非常大隻。（圖：小紅書）

5.桂滿隴‧西湖船宴：古色古香杭幫菜！必試黑胡椒烤叫花雞

裝潢充滿古色古香的桂滿隴‧西湖船宴，名字源於西湖十景的滿隴桂雨，猶如置身於古裝場景，絕對是以環境先聲奪人，長期處於排隊的人龍店。招牌名物是黑胡椒叫花雞，需要先敲開才可享用，雞肉嫩滑且帶有胡椒香氣，另外還有茶樹菇炒八爪魚，意想不到的配搭卻非常好吃，另外還有東坡肉、雞汁杭州小籠包、寧波炒年糕等也是必吃。

桂滿隴‧西湖船宴

地址：深圳市福田街道益田路5033號平安金融中心6樓（地圖按此）

桂滿隴環境古香古香，打卡一流。（圖：小紅書）

佐飯一流的東坡肉。（圖：小紅書）

招牌名物黑胡椒叫化雞。（圖：小紅書）

6.粵集‧地道廣東味：人氣熱捧！魚子醬脆皮烤鴨

傳統片皮鴨吃得多，想試試新口味，魚子醬脆皮烤鴨就最有話題！以果木炭烤的片皮鴨，配上麵包片、菠蘿片及魚子醬同吃，絕對能提升味道層次！另外當然也可以配搭經典吃法，以卷皮包上黃瓜、京蔥、白糖等同吃，同樣滋味！

粵集‧地道廣東味

地址：福田區梅林路上梅林站卓悅匯2樓（地圖按此）

在片皮鴨上加入魚子醬同吃，配搭創新。（圖：小紅書）

賣相非常吸引。（圖：小紅書）

以經典食法作配搭。（圖：小紅書）

7.菜板‧烤牛內臟專門店：重口味之選！炭烤黑牛內臟三拼

吃膩了傳統的烤肉，不妨試試烤牛內臟！菜板‧烤牛內臟專門店主打的炭烤黑牛內臟三拼，以新鮮水果調味及醃製，以蘋果木烤製的黑牛腸絕對惹味，另外還有牛肚及牛心肉也是值得一試。另外亦可試試手工釀製的糯米酒，享用時加入天然蜂巢同喝，帶有蜂蜜香氣一流。

菜板‧烤牛內臟專門店

地址：福田區福華三路卓悅INTOWN購物中心1F（地圖按此）

烤牛內臟非常惹味。（圖：小紅書）

蜂蜜糯米酒。（圖：小紅書）

除了牛內臟，亦有肉類供應。（圖：小紅書）

8.農畉LONFOOD：Brunch之選！文青必到

農畉LONFOOD近年深受年青人喜愛，以Unban outdoor picnic風格設計的輕食餐廳，可以在這裡喝杯咖啡稍作休息，亦可享受Brunch感受慢活氣息。推介松露芝士培根意麵，醬汁香濃且帶有芝士香氣，另外還有63度黑松露蘑菇溫泉蛋，非常適合當Brunch。

農畉LONFOOD

地址：福田區福華三路星河COCO Park一樓（地圖按此）

極簡的設計風格十分吸引。（圖：小紅書）

63度黑松露蘑菇温泉蛋。（圖：小紅書）

松露芝士培根意麵。（圖：小紅書）

9.ONLYONE海島花園：露營風主題！湖邊烤肉+圍爐煮茶

近年露營風主題大熱，就連深圳都有以露營主題的餐廳，就在香蜜湖邊的海島花園，可以在這裡感受城市綠洲的悠閒風情。營地甚大，可體驗烤肉及圍爐煮茶的樂趣，不論是日間還是晚間前來可體驗不一樣的氣氛，打卡一流。

ONLYONE海島花園

地址：福田區香蜜湖1979文化廣場湖邊森林烤肉（地圖按此）

可在這裡烤肉及煮茶，感受戶外露營風情。（圖：小紅書）

在戶外煮茶別有一番風味。（圖：小紅書）

入夜後點燈甚有氣氛，更有現場表演。（圖：小紅書）

10.閱蓮軒潮汕甜品：潮汕手工甜品！必試芝麻芋泥雪花冰

於1999年在潮汕始創的閱蓮軒潮汕甜品，在深圳甚有人氣，皆因其主打純手工熬制的傳統潮汕甜品。特別推介芝麻芋泥雪花冰，以海量的芝麻泥配以牛乳冰，帶有濃郁的黑芝麻香氣外，還可以隨意添加煉奶增添味道層次。另外還有鴨母捻五果湯，是以蕙仁、蓮子、紅豆及帶有黑芝麻餡的鴨母捻，清甜可口且配搭豐富。

閱蓮軒潮汕甜品

地址：福田區八卦岭鵬盛村6棟A13號（地圖按此）

鴨母捻五果湯，配搭豐富。（圖：小紅書）

芝麻芋泥雪花冰，可加入煉奶同吃。（圖：小紅書）

鴨母捻內有黑芝麻餡。（圖：小紅書）

