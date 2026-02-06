Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳茂業奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

想在深圳用最短時間掃平貨？位於羅湖老街的深圳茂業奧特萊斯，不但是深圳首間Outlet，更以折扣夠狠見稱，多個品牌低至2折起。雖然商場規模不算大、以舊款及過季款為主，但勝在折扣實在，反而更容易挖到高性價比的經典款，加上鄰近羅湖口岸及東門商圈，食買玩一次過完成！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳首間Outlet 折扣低至2折

深圳茂業奧特萊斯是深圳首間Outlet，前身為於1999年10月開業的茂業百貨和平店，商業面積約2.3萬平方米，規模較細，品牌較大路，涵蓋國內外男裝、女裝、童裝及男女鞋包等，低至2折，不過以舊款及過季款為主，勝在折扣力度比較大，較容易以高性價比入手經典款，亦有網民反映場內環境像批發市場多於Outlet。

深圳茂業奧特萊斯樓層一覽

1樓：運動品牌、奢牌

廣告 廣告

2樓：女裝鞋包

3樓：女裝內衣、時裝

4樓：男裝

5樓：童裝、家居用品

深圳茂業奧特萊斯是深圳首間outlet，前身為於1999年10月開業的茂業百貨和平店。（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

深圳茂業奧特萊斯：交通全攻略

深圳茂業奧特萊斯鄰近羅湖口岸，從羅湖口岸乘深圳地鐵1號線，兩個站即達老街站，下車步行5分鐘即達；又或直接從羅湖口岸乘的士，車程也只要10分鐘車程，地理位置優越。

深圳茂業奧特萊斯鄰近羅湖口岸，從羅湖口岸乘深圳地鐵1號線，兩個站即達老街站，下車步行5分鐘即達。（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

深圳茂業奧特萊斯：3大必攻亮點

由於Outlet商品以舊款及過季款為主，需要更落力才能找到心頭好！今次Yahoo Travel為大家整理3大必攻亮點，必掃項目為運動用品、床上用品及行李箱，能節省時間，盡快買到心頭好！

1. 運動品牌低至2折

Outlet匯集大量運動品牌，包括Nike、Adidas、FILA、PUMA、The North Face、CAMEL、SKECHERS、李寧等，且不時進行限定活動，優惠低至2折，過去折扣包括FILA短袖POLO衫人民幣370元、李寧籃球短褲人民幣84元、New Balance休閒鞋人民幣299元等，出發前可留意其官方小紅書預先Mark定精選優惠。

Outlet匯集大量運動品牌，包括Nike、Adidas、FILA、PUMA、The North Face、CAMEL、SKECHERS、李寧等，且不時進行限定活動。（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

李寧籃球短褲人民幣84元（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

2. 必掃兩大寢具品牌：CASABLANCA＋雅蘭

場內有兩大寢具品牌，包括CASABLANCA及雅蘭，早前Outlet便推出精選大量床上用品做特價，防蟎決明枕人民幣99元兩個（原價人民幣396元）、A級大豆羊毛披人民幣139（原價人民幣980元）、雅蘭純棉四件套裝人民幣299元（原價人民幣1,380元），比香港平得多呢！

CASABLANCA防蟎決明枕人民幣99元兩個。（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

雅蘭純棉四件套裝人民幣299元（原價人民幣1,380元）。（圖片來源：茂業奧特萊@小紅書）

3. 低至5折買Samsonite行李箱

Samsonite店內大部份行李箱都有6折，部份甚至低至半價，平均一個不用港幣2,000元，即買即用將戰利品帶回港吧！

Samsonite店內大部份行李箱都有6折，部份甚至低至半價。（圖片來源：新秀麗in茂業奧特萊@小紅書）

深圳茂業奧特萊斯：周邊飲食推介

Outlet本身餐飲較少，搵食的話不妨到鄰近的東門，推介東門市集美食城，場內有逾40間小食店進駐，吃到美記糖水、7仔手打檸檬茶、開心花甲粉、余小鮮樂山鉢鉢雞、湛江烤生蠔、迴轉小火鍋等，掃完美食可坐在堂食座位大吃特吃。

東門市集美食城

地址：深圳市羅湖區南慶街1號新2000廣場地下（地圖按此）

交通：深圳地鐵1／3號線老街站步行3分鐘

深圳茂業奧特萊斯：周邊3大酒店推介

Outlet附近景點豐富，包括深圳萬象城、東門商業步行街等，不妨多住一晚Hea住慢慢逛！今次為大家精選3間周邊酒店，每晚人均只需$181.5起！

1. 昱泰酒店公寓

地址：深圳羅湖區南湖街道嘉北社區深南東路3085號兆鑫匯金廣場A座3015室（地圖按此）

參考房價：$373起，人均$186.5起

交通方法：從深圳茂業奧特萊斯步行約9分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂

昱泰酒店公寓（圖片來源：Trip.com）

2. 東門壹棠服務公寓

地址：深圳羅湖區新園路7號（地圖按此）

參考房價：$363起，人均$181.5起

交通方法：從深圳茂業奧特萊斯步行7分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂

東門壹棠服務公寓（圖片來源：Booking.com）

3. 深圳瑞吉酒店

地址：深圳羅湖區深南東路5016號（地圖按此）

參考房價：$1,446起，人均$723

交通方法：從深圳茂業奧特萊斯開車約8分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

深圳瑞吉酒店（圖片來源：Booking.com）

深圳茂業奧特萊斯（和平路店）

地址：深圳市羅湖區桂園街道人民橋社區和平路3009號（地圖按此）

交通方法：深圳地鐵1號老街站步行5分鐘

更多相關文章：

深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包