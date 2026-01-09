深圳華南首間常駐姆明咖啡店 13號線石鼓站行3分鐘即達！還原北歐風打卡場景＋必買限定商品

深圳地鐵13號線一期北段去年12月28日開通，港人可從深圳灣口岸站直達南山區和寶安區，發掘更多深圳好去處！新開通站點石鼓站周邊為萬科雲城設計公社，設有大量文青小店，其中華南首間常駐姆明咖啡店去年7月正式進駐，還原多個故事場景如姆明谷，帶大家進入姆明家族北歐家鄉，同場更設主題周邊陳列區更發售大量限定商品，無論是否粉絲都值得去感受慵懶的氛圍！

華南首間常駐姆明咖啡店去年7月正式進駐，還原多個故事場景如姆明谷，帶大家進入姆明家族北歐家鄉。（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

還原北歐風打卡場景

華南首間常駐姆明咖啡店於去年7月落戶南山區萬科雲城設計公社，從新開通的石鼓站B出口一出步行30米，離遠就見到2.3米的姆明媽媽及阿美在門口等大家。店內找到多個故事場景，包括姆明谷小橋、姆明家廚房、史力奇森林小屋、姆明谷微縮景觀，加上沉靜藍調加原木北歐風設計，尤如置身北歐的童話世界，保證打卡打到手軟！另大家可參加蓋章活動，在不同的印台上蓋印打造具北歐風格的明信片。

沉靜藍調加原木北歐風設計，尤如置身北歐的童話世界。（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

史力奇森林小屋（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

到處都是姆明家族成員。（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

限定商品＋主題餐飲

店內特設主題周邊陳列區，發售大量限定商品，包括掛飾公仔、坐姿公仔、阿美五姊妹公仔、陶瓷杯、鴨嘴帽，還有文具、餐具、帆布袋、抱枕等，種類繁多，小心荷包出血。至於主題餐飲，以甜品及飲品為主，如慕絲蛋糕、奶凍、茉莉奶茶等，無論是杯身或是食物都印有姆明家族肖像，打卡度甚高，不過小紅書網民普遍認為食物質素一般，大家還是點杯飲品瘋狂打卡及入手周邊好了！

店內特設主題周邊陳列區，發售大量限定商品。（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

文具、餐具、帆布袋、抱枕等，種類繁多，小心荷包出血。（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

姆明慕絲蛋糕（圖片來源：vanvanvan-@小紅書）

無論是杯身或是食物都印有姆明家族肖像，打卡度甚高。（圖片來源：麥小小啊@小紅書）

姆明咖啡華南首店

地址：深圳南山區萬科雲城設計公社D區B1 （地圖按此）

營業時間：星期一至五7:30am-9pm，星期六及日10am-9pm

交通：深圳地鐵13號站石鼓站B出口3分鐘

