Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳華盛奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

相比起深圳其他Outlet如深圳龍華8號倉、杉杉奧特萊斯廣場，位於龍崗區的深圳華盛奧特萊斯，距離最近的地鐵號華南城站只有兩分鐘步程，從福田口岸不用轉車直達，方便一眾港人前往，加上其面積超大、雲集逾250個國內外品牌，常年折扣約5折起，節慶期間更低至2折，集購物、飲食於一身，是港人北上血拼的熱門選擇。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

面積超大約10萬平方米 涵蓋逾250個品牌

深圳華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，面積超大，設有4層，約有250多間國內外知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌如 GUCCI、BURBERRY，以及男女時裝、休閒運動、皮具皮鞋、生活用品等，商品種類齊全，常年折扣5折左右，大時節日如新年、雙11、聖誕等將加大折扣力度，優惠低至2折；另出發前記得留意官方微信或小紅書，領取更多優惠券。

廣告 廣告

深圳華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，面積超大，設有4層，約有250多間國內外知名品牌進駐。（圖片來源：小桂子@小紅書）

涵蓋國際一線品牌如GUCCI、BURBERRY，以及男女時裝、休閒運動、皮具皮鞋、生活用品等，商品種類齊全。（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

深圳華盛奧特萊斯樓層一覽

B1樓：女裝、內衣、特賣場

1樓：休閒運動、男裝正裝

2樓：男裝、運動服裝

3樓：童裝、床上用品

B1樓：女裝、內衣、特賣場（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

1樓：休閒運動、男裝正裝（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

2樓：男裝、運動服裝（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

3樓：童裝、床上用品（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

華盛奧特萊斯：交通方法

Outlet鄰近華南城，附近亦有不少景點或商場，包括萬達廣場、廣弘中心、天虹商場、平湖生態園等，港人從福田口岸乘深圳地鐵10號線，約53分鐘車程即達華南城站，從華南城站C出口步行2分鐘即達，相當就腳。

華盛奧特萊斯：2大必攻亮點

深圳華盛奧特萊斯面積超大，店舖多到行一日都未必行得完，出發前記得睇定必買攻略，能省下不少腳骨力及時間呢！

1. 1樓必買運動用品

Outlet以運動品牌的優惠力度著稱，像Nike、Adidas、Under Armour、FILA、CONVERSE、Columbia、PUMA、李寧、ANTA等，主要集中在1樓，像一對New Balance鞋折後人民幣299元、CONVERSE每對人民幣99元、ANTA王一博同款鞋人民幣199元等，常年推出各種折扣活動，購買越多，優惠越大，優惠低至2折。

Outlet以運動品牌的優惠力度著稱。（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

CONVERSE（圖片來源：素顏藝術家@小紅書）

Adidas（圖片來源：素顏藝術家@小紅書）

2. B1特賣場低至1折

B1的特賣場不時帶來驚喜，過去曾有DR.KONG全場2折起、Adidas買3件4.5折起、ANTA三件3折起、內地童裝balabala一口價人民幣89元、G2000低至1折起，比樓上店舖的折扣來得更狠！

B1的特賣場不時帶來驚喜。（圖片來源：深圳華盛奧特萊斯@小紅書）

華盛奧特萊斯：精選3大必食餐廳

場內餐廳散落於B1、1及2樓，有Burger King、Pizza Hut、奈雪的茶等大牌子，亦有不少小店，今次為大家精選3間醫肚之選。

1. 胡椒宅男

人氣鐵板料理，把食材按放在特製的鐵板上，烹調出屬於自己的味道，包括胡椒牛肉飯、黃金紐約客牛扒、牛肉粒意粉等，人均人民幣20-40元不等，可以說是平價版的Pepper Lunch。

地址：華盛奧特萊斯2樓D區（地圖按此）

2. 湘粉人家

是一間主打湖南地道米粉的人氣餐廳，米粉湯底選用豬骨或牛骨長時間燉煮，加入湖南特色香料與辣椒，層次分明，濃郁香辣，深受嗜辣一族與想品嚐正宗湘味的食客喜愛，最重要是上菜快，食飽立即再血拼！

地址：華盛奧特萊斯2樓D區2D-18號（地圖按此）

3. 7號水餃

主打陝西地方麵食及傳統手工水餃，手工餃子種類多有韭菜雞蛋、粟米馬蹄等，餡料飽滿，屬北方的厚皮餃子，口感十足，配上酸辣湯等湯底及手工製麵條，價錢親民，份量大，非常飽肚！

地址：華盛奧特萊斯B1樓H區（地圖按此）

華盛奧特萊斯：周邊3大酒店推介

深圳華盛奧特萊斯本身面積大、周邊景點多，一日絕對逛不完！Yahoo Travel為大家精選Outlet附近3間酒店推介，最平人均只需$起！

1. 維也納國際酒店（深圳華南城萬達廣場店）

地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號（地圖按此）

參考房價：$250起，人均$125起

交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約4分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂

維也納國際酒店（深圳華南城萬達廣場店）（圖片來源：Booking.com）

2.逸米酒店（深圳平湖華南城地鐵站店）

地址：深圳龍崗區平湖平吉大道北305號（地圖按此）

參考房價：$158起，人均$79起

交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約7分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂

逸米酒店（深圳平湖華南城地鐵站店）（圖片來源：Trip.com）

3. 全季酒店（深圳華南城禾花地鐵站店）

地址：深圳龍崗區平湖街道禾花社區廣弘中心平吉大道315至14號（地圖按此）

參考房價：$385起，人均$192.5起

交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約8分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂

全季酒店（深圳華南城禾花地鐵站店）（圖片來源：Booking.com）

深圳華盛奧特萊斯（華南一道店）

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場 （地圖按此）

交通：深圳地鐵10號華南城站步行2分鐘

更多相關文章：

內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備

深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包