深圳華盛奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

相比起深圳其他Outlet如深圳龍華8號倉、杉杉奧特萊斯廣場，位於龍崗區的深圳華盛奧特萊斯，距離最近的地鐵號華南城站只有兩分鐘步程，從福田口岸不用轉車直達，方便一眾港人前往，加上其面積超大、雲集逾250個國內外品牌，常年折扣約5折起，節慶期間更低至2折，集購物、飲食於一身，是港人北上血拼的熱門選擇。
面積超大約10萬平方米 涵蓋逾250個品牌
深圳華盛奧特萊斯建築面積約10萬平方米，面積超大，設有4層，約有250多間國內外知名品牌進駐，涵蓋國際一線品牌如 GUCCI、BURBERRY，以及男女時裝、休閒運動、皮具皮鞋、生活用品等，商品種類齊全，常年折扣5折左右，大時節日如新年、雙11、聖誕等將加大折扣力度，優惠低至2折；另出發前記得留意官方微信或小紅書，領取更多優惠券。
深圳華盛奧特萊斯樓層一覽
B1樓：女裝、內衣、特賣場
1樓：休閒運動、男裝正裝
2樓：男裝、運動服裝
3樓：童裝、床上用品
華盛奧特萊斯：交通方法
Outlet鄰近華南城，附近亦有不少景點或商場，包括萬達廣場、廣弘中心、天虹商場、平湖生態園等，港人從福田口岸乘深圳地鐵10號線，約53分鐘車程即達華南城站，從華南城站C出口步行2分鐘即達，相當就腳。
華盛奧特萊斯：2大必攻亮點
深圳華盛奧特萊斯面積超大，店舖多到行一日都未必行得完，出發前記得睇定必買攻略，能省下不少腳骨力及時間呢！
1. 1樓必買運動用品
Outlet以運動品牌的優惠力度著稱，像Nike、Adidas、Under Armour、FILA、CONVERSE、Columbia、PUMA、李寧、ANTA等，主要集中在1樓，像一對New Balance鞋折後人民幣299元、CONVERSE每對人民幣99元、ANTA王一博同款鞋人民幣199元等，常年推出各種折扣活動，購買越多，優惠越大，優惠低至2折。
2. B1特賣場低至1折
B1的特賣場不時帶來驚喜，過去曾有DR.KONG全場2折起、Adidas買3件4.5折起、ANTA三件3折起、內地童裝balabala一口價人民幣89元、G2000低至1折起，比樓上店舖的折扣來得更狠！
華盛奧特萊斯：精選3大必食餐廳
場內餐廳散落於B1、1及2樓，有Burger King、Pizza Hut、奈雪的茶等大牌子，亦有不少小店，今次為大家精選3間醫肚之選。
1. 胡椒宅男
人氣鐵板料理，把食材按放在特製的鐵板上，烹調出屬於自己的味道，包括胡椒牛肉飯、黃金紐約客牛扒、牛肉粒意粉等，人均人民幣20-40元不等，可以說是平價版的Pepper Lunch。
地址：華盛奧特萊斯2樓D區（地圖按此）
2. 湘粉人家
是一間主打湖南地道米粉的人氣餐廳，米粉湯底選用豬骨或牛骨長時間燉煮，加入湖南特色香料與辣椒，層次分明，濃郁香辣，深受嗜辣一族與想品嚐正宗湘味的食客喜愛，最重要是上菜快，食飽立即再血拼！
地址：華盛奧特萊斯2樓D區2D-18號（地圖按此）
3. 7號水餃
主打陝西地方麵食及傳統手工水餃，手工餃子種類多有韭菜雞蛋、粟米馬蹄等，餡料飽滿，屬北方的厚皮餃子，口感十足，配上酸辣湯等湯底及手工製麵條，價錢親民，份量大，非常飽肚！
地址：華盛奧特萊斯B1樓H區（地圖按此）
華盛奧特萊斯：周邊3大酒店推介
深圳華盛奧特萊斯本身面積大、周邊景點多，一日絕對逛不完！Yahoo Travel為大家精選Outlet附近3間酒店推介，最平人均只需$起！
1. 維也納國際酒店（深圳華南城萬達廣場店）
地址：深圳龍崗區平湖街道華南大道1號（地圖按此）
參考房價：$250起，人均$125起
交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約4分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂
2.逸米酒店（深圳平湖華南城地鐵站店）
地址：深圳龍崗區平湖平吉大道北305號（地圖按此）
參考房價：$158起，人均$79起
交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約7分鐘
3. 全季酒店（深圳華南城禾花地鐵站店）
地址：深圳龍崗區平湖街道禾花社區廣弘中心平吉大道315至14號（地圖按此）
參考房價：$385起，人均$192.5起
交通方法：從深圳華盛奧特萊斯步行約8分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經永安旅遊預訂
深圳華盛奧特萊斯（華南一道店）
地址：深圳市龍崗區平湖街道華南大道1號交易廣場 （地圖按此）
交通：深圳地鐵10號華南城站步行2分鐘
香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷