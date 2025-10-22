Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠

年尾要請假，又沒有特別想法？可以近近地去深圳觀瀾湖，一個景點園區有多個遊樂體驗，10月初還有最新哈利波特禁忌森林體驗夜遊，加上附近有深圳硬石酒店、深圳觀瀾湖度假酒店，要親子遊或與朋友或另一半一齊玩個兩三日都是個不錯選擇。至於如何安排行程？即睇以下提案！

國家5A級旅遊度假區：深圳觀瀾湖

「深圳觀瀾湖」相信有留意大灣區旅遊資訊的朋友，一定有聽過這個名字！「深圳觀瀾湖」到底是甚麼來頭呢？深圳觀瀾湖位於深圳龍華新區，是國家5A級*的旅遊度假區，園區佔地有22萬平方米，十分廣闊，當中有2間酒店：深圳觀瀾湖度假酒店及硬石酒店，還有多個玩樂設施深圳觀瀾湖渡假區、觀瀾湖手藝工場、觀瀾湖新城商場、深圳觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖生態運動公社、卡魯冰雪世界。要玩盡整個園區，相信要整整3日2夜才能夠完成！

*國家5A級是中國國家標準《旅遊景區品質等級的劃分與評定》及《旅遊景區品質等級管理辦法》，經相關省（區、市）文化及旅遊行政部門推薦，由文化及旅遊部依程序組織綜合評定的級數，以5A級為最高評分

深圳觀瀾湖簡單分為上下兩部分，大部分人氣玩樂設施都集中在下半部分，即觀瀾湖鄉村俱樂部附近。

觀瀾湖高爾夫級會就坐落在上半部分。

3日2夜行程提案

深圳觀瀾湖這麼大，該怎麼安排行程呢？深圳觀瀾湖簡單分為上下兩部分，大部分人氣玩樂設施都集中在下半部分，即觀瀾湖鄉村俱樂部，而觀瀾湖高爾夫級會就坐落在上半部分。想有效地安排行程及入住適合的酒店，可以參考以下行程表。

深圳觀瀾湖行程｜第一日

深圳硬石酒店Check-in

下午行程：卡魯冰雪世界

晚餐：觀瀾湖新城商場

晚上：哈利波特禁忌森林體驗夜遊

深圳觀瀾湖行程｜第二日

深圳硬石酒店享用早餐

早上行程：觀瀾湖手藝工場

下午：深圳觀瀾湖度假酒店Check-in

下午：觀瀾湖生態運動公社

晚餐：酒店自助晚餐/觀瀾湖新城商場享用

晚上：享用酒店設施：高爾夫球練習場、康體中心（公共設施）：游泳池

觀瀾湖生態運動公社有兩大主題園區，設有深圳首家大型摩天輪、太空漫步、碰碰車、海盜船、異國古堡、颶風飛椅、卡丁車等機動遊樂嘉年華項目。（圖片：Trip.com）

深圳觀瀾湖行程｜第三日

深圳觀瀾湖度假酒店享用早餐

觀瀾湖新城商場：彈床樂園、馬術中心

觀瀾湖新城商場有個馬術中心。（圖片：Trip.com）

深圳硬石酒店最平人均$296起

酒店是按行程的距離而安排，大家都可以參考以下酒店住宿套票內容及價錢而選擇。先講講深圳硬石酒店，Klook及KKday有多款住宿套餐都有包含玩樂門票，例如最新推出的「哈利波特：禁忌森林體驗」門票、運動公社親子游玩套票、卡魯狂歡冰雪世界、深圳觀瀾海洋世界。Klook及KKday現有雙11雙惠，「卡魯狂歡冰雪套餐」最平$861住豪華房1晚，套餐包雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票、雙人運動公社首道門票，除開人均$430.5起。另一個「紀念日套餐」3折優惠，2大1小入住、人均$296起包自助早餐、Hard Rock Cafe生日權益、免費升級親子主題房權益，兼送親子烘焙課程，最啱親子樂！

【雙11特惠 | 卡魯狂歡冰雪套餐】豪華房1晚（含雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票+雙人運動公社首道門票）（+100元升級雙人自助早餐）

價錢：$861起，人均$430.5起

按此經Klook預訂

【雙11早鳥鉅惠·紀念日專屬套餐】一晚豪華房+自助早餐+Hard Rock Cafe生日權益+免費升級親子主題房權益+親子烘焙

價錢：$888起，2大1小入住、人均$296起

按此經KKday預訂

深圳硬石酒店位置最方便，鄰近深圳地鐵觀瀾湖站及多個景點！（圖片：酒店官網）

深圳硬石酒店，Klook及KKday有多款住宿套餐都有包含玩樂門票，例如最新推出的「哈利波特：禁忌森林體驗」門票、運動公社親子游玩套票、卡魯狂歡冰雪世界、深圳觀瀾海洋世界。（圖片：酒店官網）

硬石酒店推「哈利波特禁忌森林」住宿套票 人均$654.5起包雙人門票

10月初新推出的哈利波特禁忌森林體驗夜遊活動，硬石酒店也有門票Staycation優惠！一晚豪華房住宿，加雙人哈利波特門票最平$1,309起，人均$654.5起，要知道單人入場門票都要$259.6起，2人都要$519.2起，變相加$789.8起就有一晚住宿。另外，每人只要多加$73.5起就可以有雙人自助早餐及雙人運動公社門票，划算得多～

【哈利波特：禁忌森林體驗套票】一晚豪華房 + 雙人哈利波特門票｜可額外加購早餐（哈利波特門票需另行於電子郵箱收取憑證）

價錢：$1,309起，人均$654.5起

按此經KKday預訂

【哈利波特門票】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特禁忌森林門票+雙人運動公社門票）

價錢：$1,456起，人均$728起

按此經Klook預訂

10月初新推出的哈利波特禁忌森林體驗夜遊活動，硬石酒店也有門票Staycation優惠！

深圳觀瀾湖酒店折上折，人均$602.2起

另一間酒店：深圳觀瀾湖酒店都有住宿連門票套票優惠！Klook已經率先有雙11優惠，每晚$1,364起就住宿包雙人自助早餐、雙人晚餐或人民幣300元代金券、馬術教學體驗、雙人卡魯娛雪3小時及兒童俱樂部，除開每人$682起。如不需要太多體驗門票，可以考慮「愈多愈多折」套餐，一晚住宿連雙人自助早餐、雙人自助晚餐、運動公社首道門票、兒童樂園原價$1,951起，現有73折、折後$1,417起，在「愈訂愈多折」優惠下，付款時可多享85折，折上折只要$1,204.4起，人均$602.2起。完成訂購後，Klook還會多送一個75折優惠碼，可以在45日內訂購深圳、廣州、珠海等酒店時使用，相當抵住！除此之外，又點少得哈利波特門票套餐呢？高級豪華客房1晚住宿，再包雙人自助早餐、雙人哈利·波特禁忌森林體驗樂園門票、下午茶或刨冰1份有半價優惠，人均$747起就有交易～

【雙11特惠早鳥 | 悠然假期】高級豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人晚餐或者300元代金券+馬術教學體驗+雙人卡魯娛雪3小時+兒童俱樂部）

價錢：$1,364起（原價$1,951起），人均$682起

按此經Klook預訂

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）

價錢：$1,417起 （原價$1,951起） ，85折後$1,204.4起，人均$602.2起

按此經Klook預訂

【哈利·波特套餐】高級豪華客房1晚 + 雙人自助早餐 + 雙人哈利·波特禁忌森林體驗樂園門票 +下午茶 / 刨冰1份(2選1)

價錢：$1,494起 （原價$3,045起） ，人均$747起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

深圳觀瀾湖酒店比深圳硬石酒店勝在酒店設施夠多！（圖片：酒店官網）

Klook已經率先有雙11優惠，每晚$1,364起就住宿包雙人自助早餐、雙人晚餐或人民幣300元代金券、馬術教學體驗、雙人卡魯娛雪3小時及兒童俱樂部，除開每人$682起。（圖片：酒店官網）

如只想購買玩樂門票，那就可以參考以下門票優惠！

【深圳最大滑雪場】卡魯冰雪世界

價錢：

滑雪｜$183起

娛雪｜單人$95.9起，1大1小親子票$214.6、人均$108

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

深圳卡魯冰雪世界（圖片：Klook）

深圳觀瀾海洋世界門票

價錢：成人$147起、小童$109起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

深圳觀瀾海洋世界門票（圖片：Klook）

觀瀾湖生態運動公社機動遊樂區

價錢：$106.9起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

觀瀾湖生態運動公社機動遊樂區（圖片：Trip.com）

觀瀾湖運動公社卡丁車｜漂卡E族

價錢：成人單人車8分鐘$108（原價$168）、雙人車8分鐘$129（原價$218）

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

觀瀾湖運動公社卡丁車漂卡E族（圖片：Trip.com）

騎樂馬術（深圳觀瀾湖中心店）

價錢：成人$423、小童$281起

按此經Klook預訂

騎樂馬術（深圳觀瀾湖中心店）（圖片：Trip.com）

