專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠
年尾要請假，又沒有特別想法？可以近近地去深圳觀瀾湖，一個景點園區有多個遊樂體驗，10月初還有最新哈利波特禁忌森林體驗夜遊，加上附近有深圳硬石酒店、深圳觀瀾湖度假酒店，要親子遊或與朋友或另一半一齊玩個兩三日都是個不錯選擇。至於如何安排行程？即睇以下提案！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
國家5A級旅遊度假區：深圳觀瀾湖
「深圳觀瀾湖」相信有留意大灣區旅遊資訊的朋友，一定有聽過這個名字！「深圳觀瀾湖」到底是甚麼來頭呢？深圳觀瀾湖位於深圳龍華新區，是國家5A級*的旅遊度假區，園區佔地有22萬平方米，十分廣闊，當中有2間酒店：深圳觀瀾湖度假酒店及硬石酒店，還有多個玩樂設施深圳觀瀾湖渡假區、觀瀾湖手藝工場、觀瀾湖新城商場、深圳觀瀾湖海洋世界、觀瀾湖生態運動公社、卡魯冰雪世界。要玩盡整個園區，相信要整整3日2夜才能夠完成！
*國家5A級是中國國家標準《旅遊景區品質等級的劃分與評定》及《旅遊景區品質等級管理辦法》，經相關省（區、市）文化及旅遊行政部門推薦，由文化及旅遊部依程序組織綜合評定的級數，以5A級為最高評分
3日2夜行程提案
深圳觀瀾湖這麼大，該怎麼安排行程呢？深圳觀瀾湖簡單分為上下兩部分，大部分人氣玩樂設施都集中在下半部分，即觀瀾湖鄉村俱樂部，而觀瀾湖高爾夫級會就坐落在上半部分。想有效地安排行程及入住適合的酒店，可以參考以下行程表。
深圳觀瀾湖行程｜第一日
深圳硬石酒店Check-in
下午行程：卡魯冰雪世界
晚餐：觀瀾湖新城商場
晚上：哈利波特禁忌森林體驗夜遊
深圳觀瀾湖行程｜第二日
深圳硬石酒店享用早餐
早上行程：觀瀾湖手藝工場
下午：深圳觀瀾湖度假酒店Check-in
下午：觀瀾湖生態運動公社
晚餐：酒店自助晚餐/觀瀾湖新城商場享用
晚上：享用酒店設施：高爾夫球練習場、康體中心（公共設施）：游泳池
深圳觀瀾湖行程｜第三日
深圳觀瀾湖度假酒店享用早餐
觀瀾湖新城商場：彈床樂園、馬術中心
深圳硬石酒店最平人均$296起
酒店是按行程的距離而安排，大家都可以參考以下酒店住宿套票內容及價錢而選擇。先講講深圳硬石酒店，Klook及KKday有多款住宿套餐都有包含玩樂門票，例如最新推出的「哈利波特：禁忌森林體驗」門票、運動公社親子游玩套票、卡魯狂歡冰雪世界、深圳觀瀾海洋世界。Klook及KKday現有雙11雙惠，「卡魯狂歡冰雪套餐」最平$861住豪華房1晚，套餐包雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票、雙人運動公社首道門票，除開人均$430.5起。另一個「紀念日套餐」3折優惠，2大1小入住、人均$296起包自助早餐、Hard Rock Cafe生日權益、免費升級親子主題房權益，兼送親子烘焙課程，最啱親子樂！
【雙11特惠 | 卡魯狂歡冰雪套餐】豪華房1晚（含雙人卡魯冰雪3小時娛雪門票+雙人運動公社首道門票）（+100元升級雙人自助早餐）
價錢：$861起，人均$430.5起
【雙11早鳥鉅惠·紀念日專屬套餐】一晚豪華房+自助早餐+Hard Rock Cafe生日權益+免費升級親子主題房權益+親子烘焙
價錢：$888起，2大1小入住、人均$296起
硬石酒店推「哈利波特禁忌森林」住宿套票 人均$654.5起包雙人門票
10月初新推出的哈利波特禁忌森林體驗夜遊活動，硬石酒店也有門票Staycation優惠！一晚豪華房住宿，加雙人哈利波特門票最平$1,309起，人均$654.5起，要知道單人入場門票都要$259.6起，2人都要$519.2起，變相加$789.8起就有一晚住宿。另外，每人只要多加$73.5起就可以有雙人自助早餐及雙人運動公社門票，划算得多～
【哈利波特：禁忌森林體驗套票】一晚豪華房 + 雙人哈利波特門票｜可額外加購早餐（哈利波特門票需另行於電子郵箱收取憑證）
價錢：$1,309起，人均$654.5起
【哈利波特門票】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特禁忌森林門票+雙人運動公社門票）
價錢：$1,456起，人均$728起
深圳觀瀾湖酒店折上折，人均$602.2起
另一間酒店：深圳觀瀾湖酒店都有住宿連門票套票優惠！Klook已經率先有雙11優惠，每晚$1,364起就住宿包雙人自助早餐、雙人晚餐或人民幣300元代金券、馬術教學體驗、雙人卡魯娛雪3小時及兒童俱樂部，除開每人$682起。如不需要太多體驗門票，可以考慮「愈多愈多折」套餐，一晚住宿連雙人自助早餐、雙人自助晚餐、運動公社首道門票、兒童樂園原價$1,951起，現有73折、折後$1,417起，在「愈訂愈多折」優惠下，付款時可多享85折，折上折只要$1,204.4起，人均$602.2起。完成訂購後，Klook還會多送一個75折優惠碼，可以在45日內訂購深圳、廣州、珠海等酒店時使用，相當抵住！除此之外，又點少得哈利波特門票套餐呢？高級豪華客房1晚住宿，再包雙人自助早餐、雙人哈利·波特禁忌森林體驗樂園門票、下午茶或刨冰1份有半價優惠，人均$747起就有交易～
【雙11特惠早鳥 | 悠然假期】高級豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人晚餐或者300元代金券+馬術教學體驗+雙人卡魯娛雪3小時+兒童俱樂部）
價錢：$1,364起（原價$1,951起），人均$682起
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）
價錢：$1,417起
（原價$1,951起），85折後$1,204.4起，人均$602.2起
【哈利·波特套餐】高級豪華客房1晚 + 雙人自助早餐 + 雙人哈利·波特禁忌森林體驗樂園門票 +下午茶 / 刨冰1份(2選1)
價錢：$1,494起
（原價$3,045起），人均$747起
如只想購買玩樂門票，那就可以參考以下門票優惠！
【深圳最大滑雪場】卡魯冰雪世界
價錢：
滑雪｜$183起
娛雪｜單人$95.9起，1大1小親子票$214.6、人均$108
深圳觀瀾海洋世界門票
價錢：成人$147起、小童$109起
觀瀾湖生態運動公社機動遊樂區
價錢：$106.9起
觀瀾湖運動公社卡丁車｜漂卡E族
價錢：成人單人車8分鐘$108（原價$168）、雙人車8分鐘$129（原價$218）
騎樂馬術（深圳觀瀾湖中心店）
價錢：成人$423、小童$281起
更多相關文章：
深圳南山酒店8折優惠、最多減$207！人均低至$181.7 優惠期至2026年1月｜深圳酒店
深圳酒店｜羅湖酒店20大推介！最平人均$112起 鄰近羅湖新商場：益田假日廣場/茂業天地｜附交通方法
雙11優惠｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店低至65折！人均$435.3起 包自助晚餐／嘉賓軒行政禮遇、滑冰場門票｜深圳酒店
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 日式榻榻米客房/24小時閲讀空間書吧/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相
深圳Hello Kitty Cosmos光影特展！10大全景展區：10米高蘋果森林、巨型流沙幻像、發光氣球水怪/KURUMI
深圳好去處｜19萬呎雙層巨型樂園優惠低至63折、人均$203.3起！全日任玩逾100項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
深圳按摩推介｜羅湖口岸過夜水療浴場優惠！港人專享$152起過夜不加價、暢享娛樂、包宵夜早餐及生果放題
深圳好去處｜印象派150周年光影藝術展登陸深圳！設5米高360度環繞光影巨幕、打卡莫內花園、1:1還原復刻名作
其他人也在看
深圳萬聖節 | 高能鬼屋＋沉浸劇情！萬聖節極限攻略
深圳萬聖節全面攻略！涵蓋歡樂谷「驚奇潮玩節」、世界之窗「奇妙夜＋西柚音樂節」、錦綉中華「國風次元潮玩節」、蛇口價值工廠工業風派對及小梅沙「海與火狂歡節」。掌握高能鬼屋、夜場派對、互動 NPC、門票優惠及交通攻略，輕鬆規劃尖叫萬聖之旅。Trip.com ・ 12 小時前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現
文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶Qooah.com ・ 1 天前
碧海藍天本月開齋！外區客購海景三房 成交價及呎價均創屋苑半年新高｜二手樓成交
二手住宅樓價重返升軌，部分屋苑亦出現高價成交。中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，荔枝角「西九四小龍」之一的碧海藍天錄得本月首宗成交，單位為5座高層H室，實用面積約588方呎，屬三房間隔，坐向西南方，可享海景。 據了解，單位原開價980萬元，減價15萬元後，以965萬元易手，呎價約16,412元，樓am730 ・ 1 天前
【OK便利店】5天狂減 雀巢甜筒 $68/9件（即日起至26/10）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢甜筒 $68/9件、LAVELEE雪糕批$26/3件、ASAHI MINTIA無糖薄荷糖50粒 $7.5/件、維他新鮮茶480毫升 $9/件、寶礦力500毫升 $19.5/2件、嘉士伯啤酒500毫升 4 罐裝 $28/件、七寶札幌啤酒500毫升 $8/件！YAHOO著數 ・ 12 小時前
舒淇「千禧辣妹小背心」大流行！千禧代與Z世代的共鳴處，露腰上衣＋低腰牛仔褲又帥又辣
舒淇參演 Netflix 台劇《回魂計》登上熱播冠軍，出色的演技備受好評，最近亦積極出席各項時尚活動，優雅穿搭配上逆齡美貌，美得讓人驚豔。除了最近的美照，網民近日翻出舒淇年輕時的照片，當中「千禧辣妹背心」讓 Gen Z 們超有共鳴！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
銅鑼灣補習社遺產貨 底價780萬再拍賣 家屬「分身家」求甩手大劈470萬
拍賣市場再現另類盤！銅鑼灣海威大廈一個可作商住用途的單位因原業主離世，家屬為「分身家」，決定將該物業以拍賣形式出，底價780萬元。28Hse.com ・ 10 小時前
餐飲寒冬｜金記冰室母公司遭頒令清盤 分店由近40間執到只剩個位數
香港知名連鎖茶餐廳金記冰室的母公司「金記餐飲有限公司」，今日在高等法院正式被頒令清盤。這家曾擁有近40間分店的...BossMind ・ 4 小時前
雙11優惠2025｜回顧雙11最受歡迎自助餐/放題/餐廳Top 10！買一送一優惠、「呢間」米芝蓮團隊主理餐廳首次上榜
雙11就快到！自助餐、放題一向是Yahoo讀者喜愛的人氣產品，雖然未到雙11，但不少酒店與餐廳都會提前搶閘推出雙11優惠。如果大家心急想搶先品嚐美味，可以入手先！Yahoo購物專員根據去年雙11期間酒店buffet、放題的銷售數量、商品交易總額等數據，篩選出最受歡迎的10間餐廳，當中排名第一的酒店自助餐是首次上榜，排行榜當中更有米芝蓮三星團隊主理的法式餐廳。除此之外，大家熟悉的文華東方酒店、灣仔會展中心薈景、康得思酒店的自助餐也榜上有名。事不宜遲，馬上為大家揭曉Yahoo讀者雙11購物節期間最愛餐廳排名Top 10！Yahoo Food ・ 13 小時前
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓食尚玩家 ・ 12 小時前
雙11優惠｜曼谷安曼納酒店激抵價$199！鄰近BTS、MRT站及夜市 打卡天台無邊際泳池
「泰」抵住啦！Trip.com推出雙11優惠，泰國曼谷酒店最平人均$99.5起就可以住到一晚，優惠將在今日（22日）12pm推出，數量有限，手快有手慢冇～建議大家食Lunch前先搶平酒店，免得錯失良機啊！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 4 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 11 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 13 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 7 小時前