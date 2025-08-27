Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜訂酒店即減$200、再送75折優惠碼！最平人均$249.8起住到深圳新酒店 附新酒店抵住推介

周末快閃深圳來個2日1夜的小旅行是港人近年的放鬆方法，不但交通方便，消費還要比想像中平～Yahoo購物專員發現Klook推出深圳酒店優惠，凡預訂深圳酒店就已經可以減$200，成功預訂後更獲75折優惠碼訂購深圳、廣州及珠海酒店，十分划算！既然有優惠，當然要把握機會試住新酒店，折後最平人均$249.8起，即睇優惠詳情。

Yahoo購物專員發現Klook推出深圳酒店優惠，凡預訂深圳酒店就已經可以減$200，成功預訂後更獲75折優惠碼訂購深圳、廣州及珠海酒店！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳酒店優惠可減$200起

北上深圳要有放假感覺，那就要住上一晚，為自己製造一個2日1夜小旅行！現時深圳有多種住宿選擇，例如酒店、海邊精緻民宿，適合不同需要的港人。無論你想住哪一類型，Klook都有酒店優惠送給大家。即日起訂購深圳酒店，可以享減$200或85折優惠，優惠二選其一，如果你所訂購酒店房價低於$1,333.3，建議大家直接用減$200優惠碼，如果高於$1,333.3，用85折優惠比較抵！因為2個優惠都沒有消費門檻，如消費低於$1,333.3但用85折優惠，折扣會少過$200，不抵買～而85折優惠更沒有折扣上限，假如你所訂的是$1,500，85折後只要$1,275、節省了$225。

【深圳夏日驚喜】酒店即減$200

推出日期：逢星期三9pm更新優惠碼

扣減$200，無低消門檻

立即搶深圳酒店優惠

Klook【愈訂愈多折】活動—深圳酒店85折優惠

推出日期：即日起

立即搶深圳酒店優惠

其他深圳酒店優惠

【深圳夏日驚喜】酒店即減$100

推出日期：即日起

立即搶深圳酒店優惠

【深圳夏日驚喜】酒店即減$150

推出日期：即日起

立即搶深圳酒店優惠

酒店訂得愈多、優惠愈送得多！

提提大家，成功訂購深圳酒店後，Klook會透過電郵送出75折優惠券，可以在45天内訂購下一間酒店，而且不限於深圳，可以是廣州或珠海。如有需要，可以再訂第3單，第三間酒店入住後1星期內會用電郵送出高鐵$75優惠券，以香港西九龍出發到福田站為例，成人單程車票$74起，變相是送你一張免費高鐵車票。

Klook【愈訂愈多折】活動

推出日期：即日起

立即預訂深圳、珠海、廣州酒店

Klook推出深圳、珠海、廣州酒店優惠，只要愈訂得多，折扣就愈多，就算只訂一間酒店，都可以享85折優惠！

深圳新酒店推介1. 深圳灣希爾頓逸林酒店

開業日期：2025年8月

位於深圳南山中心區的深圳灣希爾頓逸林酒店，裝橫時尚奢華且地理位置方便，是不少旅客快閃深圳的熱門選項之一。酒店不但坐擁深圳灣海景，還緊鄰深圳灣體育中心和深圳人才公園，距離福田站無需30分鐘車程，港人可乘搭深圳地鐵2號線到科苑站步行8分鐘即到達酒店，交通相當方便。現時經Klook預訂酒店，不但可以延遲退房到2pm，還有機會免費升級至高級客房，而18歲或以上房客辦理Check-in時，可在大堂吧換領一杯歡迎雞尾酒。

【下午茶套餐 】逸林客房1間1晚（含2大2小自助早餐+雙人下午茶+迷你吧+延遲退房+雞尾酒每人1杯）【視當日房間供應可免費升級高級客房】

價錢：$1,199起 （原價$2,062起） ，用優惠碼折後$999起、2大2小入住人均$249.8起

SHOP NOW

【美食套餐 】逸林客房1間1晚（含2大2小自助早餐+雙人午餐 或 晚餐套餐+迷你吧+延遲退房+雞尾酒每人1杯）【視當日房間供應可免費升級高級客房】

價錢：$1,199起 （原價$2,062起） ，用優惠碼折後$999起、2大2小入住人均$249.8起

SHOP NOW

現時經Klook預訂酒店，不但可以延遲退房到2pm，還有機會免費升級至高級客房。（酒店官網）

乾濕分離的廁所空間，配備英國Crabtree & Evelyn洗護用品。（酒店官網）

住客可享雙人晚餐套餐，小食可2選1。（圖片來源：KKday）（圖片來源：KKday）

深圳灣希爾頓逸林酒店

地點：深圳市南山區粵海街道百度大廈西塔（地圖按此）

交通：乘搭深圳地鐵2號線科苑站步行8分鐘，11號線後海站步行12分鐘即到達酒店。

深圳新酒店推介2. 深圳灣萬象逸扉酒店

開業日期：2025年4月

深圳灣萬象逸扉酒店是逸扉酒店系列在深圳的第9間分店，坐落科技新區南山區，深圳灣萬象城步行可達，而且交通方便，行去後海地鐵站只需約8分鐘，前往深圳灣的車程只是11分鐘。酒店擁有155間客房，提供智能機械人送物、24小時健身室及自助洗衣房等設施。

【雙早套餐】客房1間1晚（含雙人早餐+美式1杯+精釀啤酒1杯）

價錢：$728起 （原價$1,165起） ，用優惠碼折後$528起、人均$264起

SHOP NOW

深圳灣萬象逸扉酒店是逸扉酒店系列在深圳的第9間分店。（圖片：Klook）

逸扉酒店的餐飲都非常具質素。（圖片：Klook）

高級大床房面積由300平方呎起。（圖片：Klook）

深圳灣萬象逸扉酒店

地址：深圳南山區粵海街道海珠社區濱海大道3369號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線及11號線後海站步行約8分鐘。

深圳新酒店推介3. 深圳濱河時代薩和酒店

開業日期：2025年4月

深圳濱河時代薩和酒店是亞朵酒店品牌的其中一個系列，主打養生療癒。Check-in時會奉上自家茶葉沖泡的紅茶、任你在3款亞朵香氣中選一款放入客房，以助房客放鬆身心。另外，酒店房客可以免費享用下午茶、宵夜，房內Mini bar均是免費享用，再加上酒店旁邊就是KKone及中洲灣商場，方便大家輕鬆覓食！特別一提，深圳濱河時代薩和酒店選用紐約香水品牌Le Labo的沐浴系列，講究酒店用品的朋友一定很喜歡～

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2份自助早餐+薩和下午茶+薩和明檔夜宵+房內迷你吧）

價錢：$1,024起 （原價$1,407起） ，用優惠碼折後$824起、人均$412起

SHOP NOW

深圳濱河時代薩和酒店是亞朵酒店品牌的其中一個系列，主打養生療癒。（酒店官網）

Check-in時，會讓你在3款亞朵香氣中選一款放入客房，以助房客放鬆身心。（酒店官網）

另外，酒店房客可以免費享用下午茶、宵夜。（酒店官網）

深圳濱河時代薩和酒店

地址：深圳市福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口。

更多相關文章：

深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇

深圳好去處｜逾2萬呎一站式室內潮玩館 人均$211起玩足3小時！無限暢玩30+遊戲項目＋包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓

深圳酒店優惠｜深圳同泰萬怡酒店人均低至$270.4！跨境巴士直達酒店 另有親子/精油芳療套票

深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 深圳觀瀾湖度假酒店/深圳硬石酒店/觀瀾湖門票優惠

深圳海景酒店｜「十佳美宿」深圳汐岸海景美宿優惠低至61折、人均$260.5起！270度全海景房、大玩雙人皮划艇／摩托艇

深圳新酒店｜深圳南山伊敦酒店人均低至$206.5！鄰近新商場K11 ECOAST、新生代人氣景點「海上世界」

深圳酒店優惠｜深圳寶安萬豪萬楓酒店低至65折 人均$187.8起包早餐及60分鐘按摩 另有豪華海鮮自助餐美食套票

深圳酒店優惠｜大中華希爾頓酒店親子優惠人均$336.6起！送75折優惠碼＋觀光巴士票/60分鐘雙人Spa

深圳好去處｜甘坑古鎮民族服裝體驗！每人$215起玩足12小時 附精緻妝容髮型、1對1拍攝

深圳按摩｜半價優惠嘆泰式按摩！60分鐘全身精油按摩只是$168起 福田/羅湖/南山多間分店

深圳水族館推介！涼浸浸欣賞60米海底隧道/美人魚表演/國內最大圓柱缸體 龍華/鹽田/南山區都有

深圳旅遊｜WeChat Pay HK港人北上消費優惠！HopeGoo機票減$150、酒店減$88/美團團購$150優惠券

深圳新景點｜華南最大「大成敦煌」展南山博物館開催！6大主題區展出1:1復原石窟、AI敦煌主題服飾、活字印刷體驗課程

深圳好去處｜哈利波特禁忌森林體驗夜遊！化身巫師邂逅魔法動物、揮動魔仗施展魔法、主題村莊歎奶油啤酒｜十一好去處