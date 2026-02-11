長者深圳優惠2026｜香港長者憑回鄉證享免費交通/醫療資助/景點門票 附深圳頤年卡及優惠申請教學

長者深圳優惠｜長者北上享免費交通、景點/醫療/長者津貼！附優惠申請及教學

近年港人北上消費熱潮持續，深圳亦推出了多項專為長者而設的貼心福利。從免費乘搭地鐵巴士、醫療及生活津貼，到免費遊覽各大文娛景點，可謂衣食住行一應俱全！今次特別為大家整理了2026年長者必知的北上優惠全攻略，一文看清各項福利！

長者深圳優惠

隨著2026年大灣區「跨境養老」及「生活同城化」的深度融合，深圳對60歲以上長者（包括持有回鄉證的港人）的福利已全面接軌本地居民。以下是為整理的6大主要優惠：

長者深圳優惠1: 公共交通 地鐵、巴士免費

年滿60歲的長者只需出示有效證件即可享受公共交通免費待遇，涵蓋深圳地鐵全線、全市巴士（除跨市長途及私人巴士外）以及龍華有軌電車。長者入站時不需刷卡，只需走人工綠色通道，向工作人員展示「回鄉證」或「頤年卡」即可進站。這對於喜愛北上「一日遊」或在深圳居住的港人來說，是一項最直接且實惠的補貼，讓出行變得輕鬆無負擔。

優惠詳情： 年齡限制： 年滿60歲長者 覆蓋範圍： 地鐵全線、全市巴士、有軌電車。 使用方式： 地鐵：憑回鄉證經人工通道登記，或使用「深圳智慧養老頤年卡」拍卡即可免費乘車。巴士：上車時拍「港澳居民居住證」或「頤年卡」即可免費乘搭。







長者深圳優惠2. 旅遊景點：免費遊公園、旅遊景區及文化館

凡年滿 60 歲的港人，可免費進入由政府投資興建的公園及旅遊景區，推薦「仙湖植物園」及「海上田園」。此外，全市各區的公營圖書館、博物館、美術館及文化館均免費開放，並設有長者優先席位。針對民營大型主題樂園（如世界之窗、歡樂谷），70歲以上可全免門票，而60-69歲則可享受半價優惠。

優惠詳情：

政府景點（推介仙湖植物園、海上田園）： 60歲或以上免費，但部分熱門時段或景區（如植物園花展期間）仍建議透過官方微信公眾號進行「0元預約」。到達景區門口時，出示預約碼及回鄉證即可進入。平日大多直接出示回鄉證或頤年卡即可。

文化場館（如深圳博物館）： 60歲或以上免費，博物館通常實行嚴格的預約制。長者需提前在「深圳博物館」微信小程式預約參觀時段。入場時，走「預約通道」並刷回鄉證核驗身份。

商業主題樂園：通常將免費年齡定在70 歲，60-69 歲則提供半價或長者特惠票。

世界之窗

深圳歡樂谷





長者深圳優惠3. 長者醫療福利：長者醫療券

香港政府的「長者醫療券大灣區試點計劃」已擴展至大灣區9個內地城市覆蓋服務點，包括深圳、廣州、東莞、中山、珠海、惠州、佛山、江門以及𦘦慶，深圳包括深圳愛康健口腔醫院、深圳紫荊口腔門診及部分三甲醫院。合資格的香港長者（65歲或以上）可直接使用香港醫療券支付門診及牙科費用。

就診流程：

1.預約： 透過醫院的官方微信或電話進行預約（註明使用香港醫療券）。

2.登記： 到達醫院後，前往專屬的「香港長者醫療券」接待處或繳費窗口。

3.扣費： 出示香港身份證或《豁免登記證明書》。院方系統會連接香港資料庫，即時顯示您的醫療券餘額。

4.完成登記： 確認扣款金額（以當日匯率計算）並簽署同意書即可。





長者深圳優惠4. 長者生活津貼、高齡津貼（廣東計劃）

計劃容許合資格的香港居民，在移居深圳後，無須每年回港，仍可領取現金津貼。津貼主要分為兩類：高齡津貼（70歲或以上，免資產審查，每月約 HK$1,640）；長者生活津貼（65歲或以上，需資產審查，每月約 HK$4,250，視乎最新公佈為準）受惠人只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。

長者深圳優惠5. 長者食堂餐飲補貼及高齡津貼

為了照顧長者的膳食營養，深圳在各社區普遍設立了「長者食堂」。持頤年卡的60歲以上長者（常住港人亦可申請）用餐可獲政府餐飲補貼，每餐最高可扣減¥15元，讓長者可以約¥10-15元便享用一飯一湯兩菜的健康午餐。

申請方式： 持頤年卡在所屬社區中心登記。





長者深圳優惠6. 銀行、政務、醫院服務：優先辦理服務

2026年深圳各類公家機關與窗口服務均實施「長者優先」。無論是在銀行辦理金融業務、在醫院掛號、或是在政府窗口申報手續，凡年滿60歲者均可享受綠色通道，無需長時排隊。此外，深圳推出的「銀髮服務」App 專區提供了特大字體與語音助聽功能，協助港人長者跨越數位鴻溝，在家即可預約各項優待服務或查詢補貼入帳情況。

如何申請「頤年卡」？

「深圳智慧養老頤年卡」是港人在深生活的核心工具。頤年卡由平安銀行、工商銀行及建設銀行全面發卡。持卡長者除了可直接刷卡搭車外，還能享有銀行專屬福利：免收年費、免帳戶管理費，且每月享有多次全國跨行 ATM 取款免手續費優惠。銀行分行均設有長者優先櫃位與「適老化」數位服務，讓港人在內地處理存款或消費時更加安全且省時。

申請資格： 滿60歲港人，需回鄉證及內地電話。

凡居住於深圳市年滿60歲的長者（包含戶籍、非戶籍及港澳台人士） 申請者須提供實名內地手機號碼 深圳居住地址證明 有效身份證明文件（國內二代居民証、回鄉証或中國人或中華人民共和國港澳居民居住證）

便捷功能： 整合身份證明與支付，一卡通行深圳。

申請途徑： 透過「i深圳」App 或指定銀行分行現場辦理。





