深圳龍華8號倉Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

想在深圳搵一個人流較少、折扣夠狠的Outlet尋寶？位於龍華區的「龍華8號倉」是不少內地潮人私藏的掃貨熱點，Outlet雲集約200個國內外品牌，運動用品、輕奢服飾、高質美妝、童裝到人氣餐廳一應俱全，折扣低至1折起，現場有戲院及兒童樂園，無論情侶、親子、閨蜜或一大班朋友都適合前往掃貨！
結集200多個國內外一線品牌
龍華8號倉2014年開幕，以特價Outlet及食肆為主，由兩層地庫及地面三層組成，合共有5層，約有200多個國內外一線品牌進駐，地庫一樓雲集運動用品品牌、一樓以國際品牌為主、二樓有國內本地品牌、三樓則有兒童專區，嬰兒至小童名牌服裝用品以及戲院。Outlet不時舉行優惠活動及特賣會，例如1月、2月期間舉行年貨節，精選貨品低至1折，包括ARMANI EXCHANGE新春全場1折起、安踏童裝全場3.5折、PRICH半場3折及新品5折、Nike長褲人民幣89元起、POLOWALK襯衫人民幣79元、Adidas新年紅衛衣人民幣166.1元、New Balance運動鞋人民幣259元等，統統屬於必搶Items！
龍華8號倉樓層一覽
B2地庫二樓：停車場
B1地庫一樓：餐飲及運動品牌為主
M層：餐飲及運動品牌為主、停車場、餐飲
L1 一樓：國際名牌、珠寶首飾、皮鞋皮具、女裝精品、餐飲
L2 二樓：男裝皮具、少女服飾、內衣飾品
L3 三樓：兒童區、童裝、戲院、家具用品、餐飲
龍華8號倉在那裡？交通全攻略
港人從可從西九龍站乘高鐵至深圳北站，再轉乘的士約28分鐘；又或從皇崗口岸乘深圳地鐵乘7號線至福民站，再轉10號線至光雅園站，下車行步行約10分鐘即達龍華8號倉，其位置較偏遠，相對較少港人前往，人流相對較低，是尋寶的好地方！
即睇3大必攻亮點
商場結集超過200個品牌，逛起上來花多眼亂！今次為大家整理3大必攻亮點，幫大家節省時間，盡快買到心頭好！
1. B1及M層：雲集國際＋國產運動品牌 低至1折
地庫一樓絕對是此Outlet的重點區域，場內雲集運動用品品牌，包括Nike、Adidas、New Balance、Champion、The North Face、PUMA、華南首間FILA FUSION，以及最新進駐的mont-bell等國際品牌，亦有國產運動名牌如李寧、安踏等，折扣力度約3至5折，部份甚至低至1折，不用飛日本都買到，抵！
2. 入手輕奢手袋／服飾／美妝
Outlet一樓以輕奢品牌為主如I.T.、MICHAEL KORS、CLARKS、PANDORA、Swarovski等，而美妝集合店POCE溥色更有機會找到Clé de Peau Beauté、LA MER、LANCOME等品牌，隨時以低至半價優惠入手高質手袋、服飾及美妝產品。
3. 激抵特賣場
Outlet一樓中庭不時舉行品牌特賣場，能以低至1折優惠買到心頭好，好像內地中端運動品牌ANTA安踏特賣區，齊集跑步、籃球和健身類產品，更設有童裝區，全場三件貨品3.5折，超級抵買！大家出發前記得留意其官方微信及小紅書，隨時取得獨家優惠券，享有折上折優惠。
精選3大必食餐廳
龍華8號倉內有不少知名食肆，如太二酸菜魚、海底撈、文華冰室、長沙小食「萬利記」、探魚烤魚等，而戶外休憩區更有小童玩樂區以及戶外美食茶飲店，如設有天窗的Oasis Juice、奈雪的茶等，足夠大家消磨一整天！
必食餐廳推介｜1. 豪客來牛排
30年老品牌，是知名的大眾化西餐連鎖品牌，以高CP值而聞名。店內提供不同種類的牛扒和套餐，包括灸烤澳洲M6+和牛、蘋果木煙燻肋眼等，以「整切」牛排為主，強調非重組肉；套餐另包意粉、湯品及沙律，大件夾抵食，加上環境乾淨寬敞，尤其適合親子客到訪。
豪客來牛排
地址：龍華8號倉M層M106舖
必食餐廳推介｜2. 鄱湖家宴江西土菜館
新開業的江西菜菜館，菜式都是江西家常小菜，鑊氣十足，如特色鄉下老鴨、一鍋鮮、雞蛋肉餅瓦罐湯等，性價比高，小紅書網民分享菜式點到滿枱都是，人均只需人民幣60元左右，而且店內環境乾淨整潔，服務又好，值得推介！
鄱湖家宴江西土菜館
地址：龍華8號倉L3層3L302
必食餐廳推介｜3. 粵季軒粵菜小館
由20多年粵菜老師傅掌勺，不少菜式為原創或非遺做法，包括古法銅盤蒸雞、絕味魚頭、衝浪海刺猬湯、客家釀豆腐，所有菜式都是現點現做，食材講究新鮮；裝修高級雅緻，更有包廂座位，私隱度十足！
粵季軒粵菜小館
地址：龍華8號倉3L
龍華8號倉周邊3大酒店推介
掃貨掃得太夜，不妨住返晚酒店，休息夠才輕輕鬆鬆回港！龍華8號倉周邊有不少酒店選擇，今次幫大家精選3間，每晚只需$321起，人均$160.5，非常抵住！
龍華8號倉周邊酒店推介｜1. 深圳深鐵鉑爾曼酒店
地址：深圳市龍華區民塘路385號匯德大廈46-58樓（地圖按此）
參考房價：$840起，人均$420起
交通方法：從龍華8號倉開車約12分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Agoda預訂
龍華8號倉周邊酒店推介｜2. 柏逸酒店（深圳北站店）
地址：深圳龍華區民治大道241號民泰大廈901（地圖按此）
參考房價：$321起，人均$160.5起
交通方法：從龍華8號倉開車約8分鐘
龍華8號倉周邊酒店推介｜3. 柚子hotel（深圳北站東廣場店）
地址：深圳龍華區民治街道紅山社區民塘路398號（地圖按此）
參考房價：$360起，人均$180起
交通方法：從龍華8號倉開車約13分鐘
深圳龍華8號倉
地址：深圳龍華區民康路1號 （地圖按此）
營業時間：星期日至四上午10時至下午10時；星期五至六上午10時至下午10時30分
交通方法：深圳地鐵10號線光雅園站C出口步行約10分鐘
