深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

深圳口岸免費巴士

而家香港人返深圳玩、去掃貨，交通真係愈嚟愈方便，選擇多到爆！除咗平時搭地鐵、搭的士或者叫滴滴之外，而家仲有一個最醒、最抵玩嘅新選擇——深圳 5 大口岸免費巴士專線！無論你係由福田、深圳灣、皇崗、羅湖定係蓮塘口岸過關，而家都有免費巴士等住你！一過關就可無縫對接，直達市區各大熱門商場同打卡景點。

想去香港人最鍾意嘅山姆搬貨？定係去皇庭廣場、福田 COCO Park 搵嘢食、睇戲？搭呢啲免費巴士就最啱，唔單止幫你慳返唔少車錢，仲可以行少好多路，慳返啲時間嚟玩！無論係想快閃購物，定係想 Chill 住過個週末，呢啲口岸免費巴士絕對係你最經濟實惠嘅交通首選。Trip.com 特別幫大家整理好晒呢 5 大口岸嘅免費巴士資訊，一文睇清邊條線去邊個熱點，等你可以做個精明嘅「北上達人」！

廣告 廣告

深圳灣口岸免費巴士專線：直達「山姆口岸通」、花園城、海雅繽紛城與多條便捷接駁路線

去深圳掃貨仲要轉車轉到頭暈？而家深圳灣口岸交通配套全面升級！除咗有永東直通巴士點對點接送，口岸仲加開咗多條免費接駁巴士專線，直達前海山姆 (Sam's Club)、花園城、海雅繽紛城等熱門商場。

🚌 香港往返深圳灣：永東直通巴士

如果你想舒舒服服「一程車到口岸」，永東巴士係最方便之選。

路線： 香港市區多個上車點（如油麻地、尖沙咀、觀塘等）⇄ 深圳灣口岸

票價： HKD 30 起

回程尾班車： 21:45（由深圳出發）

優點： 啱晒唔想轉嚟轉去嘅朋友，一落車就係關口！









🛍️ 深圳灣口岸免費巴士攻略

1. 山姆口岸通（假日限定！掃貨神線）

呢條線直達前海山姆，啱晒打算去大執貨嘅香港人！

營運時間： 逢星期六、日及公眾假期（包括香港假期）09:30 – 19:30

路線（循環線）： 深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆 (Sam's Club) → 深圳灣口岸

編輯小貼士： 想知架車去到邊？WeChat 搜尋「車來了精準即時公車」小程式就睇到即時位置。





山姆超市

2. 招商花園城專線（去沃爾瑪必搭，循環線）

營運時間： 週末及公眾假期 10:00 – 20:00

車程： 約 20 分鐘

目的地亮點：

Walmart 沃爾瑪 ：另一掃貨好去處。 美食推介： 太二酸菜魚、啫火啫啫煲、霸王茶姬、喜茶、Luckin Coffee 應有盡有！ 接駁地鐵： 12 號線「四海站」。 延伸行程： 15 分鐘車程可去埋蛇口海上世界睇夜景。



3. 海雅繽紛城直達專線

營運時間： 10:00 – 19:30 (由口岸發車)；10:40 – 20:30 (由商場回程)

路線： 深圳灣口岸 A 停車場 ⇄ 海雅繽紛城（中途唔停站，最啱趕時間嘅你！）

4. H563 / 寶安文旅專線（地鐵接駁）

H563 路線： 深圳灣口岸 ⇄ 來福士廣場 (每日 09:30 – 20:00，約 20-30 分鐘一班)

寶安文旅專線： 途經桂灣、寶華地鐵站，終點係寶安行政中心。方便想轉地鐵去其他區，或者去行政中心辦事嘅旅客。

💡 貼士： 深圳灣口岸通關時間係 06:30 – 00:00。雖然免費巴士好抵坐，但記得留意回程時間，唔好掃貨掃到過晒鐘呀！

福田口岸免費巴士專線：直達皇庭廣場、COCO Park 等深圳潮流人氣商場！

平時去深圳玩，由福田口岸過關雖然有地鐵，但如果想「落車即刻行商場」兼且慳返幾蚊地鐵錢，呢兩條「福田歡樂購」免費巴士專線就係你嘅神隊友！無論係去 COCO Park 飲嘢，定係去皇庭廣場食酸菜魚，通通一程車直達，絕對係懶人福音！

🚍 「福田歡樂購」免費巴士專線詳情

1. A 線：直達中洲灣打卡勝地

服務時間： 週末及香港公眾假期 10:00 – 19:00

主要站點： 福田口岸 ⇄ 上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄ 深航大廈 2 ⇄ 市眼科醫院

啱晒邊類人： 想去睇最新藝術展覽、喺未來感商場打卡嘅朋友。

2. B 線：最強商場循環線（推介！）

服務時間： 週末及香港公眾假期 10:00 – 21:00

主要站點（循環運行）： 福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城 / 皇庭廣場 → COCO Park → 平安金融中心 → 卓越 INTOWN → 返回福田口岸

啱晒邊類人： 專門去掃貨、食飯、飲喜茶，或者一日行幾個商場嘅大胃王。

💡 實用小資訊

車費： 全程 $0 免費

通關時間： 福田口岸由 06:30 玩到 22:30，時間非常充裕。

即時搵車： 建議喺微信搜尋「車來了精準即時公車」小程式，可以即時睇到架巴士仲有幾耐到站，唔使喺路邊盲等。

【COCO PARK】福田星河COCO PARK攻略，美食、購物推介！

🎯 目的地必玩亮點

福田星河 COCO Park ：深圳最有人氣嘅潮流地標，阿嬤手作、喜茶、各類特色戶外餐廳通通齊晒，氣氛最正。

皇庭廣場 / 領展中心城 ：香港人嘅「後花園」，入面百貨公司、大型餐飲同超市應有盡有，落雨都唔驚冇嘢行。

中洲灣 C Future City ：新開無耐嘅高端商場，入面有好多 TeamLab 級數嘅藝術裝置，啱晒文青影相。

平安金融中心：深圳第一高樓！坐 B 線去到門口，可以上觀景台飽覽整個深圳嘅夜景。

貼士： B 線係一條循環線，如果你喺 COCO Park 行到攰，可以繼續坐返呢條線返福田口岸，唔使行返轉頭，超級方便！

皇崗口岸免費巴士｜愛心接駁綫直達地鐵站、公交通道

大家平時行皇崗口岸，最辛苦一定係過完關之後，要行嗰條「長征路」先去到地鐵站或者公交站。特別係拎住行李、帶住小朋友或者老人家，行到標晒汗真係幾辛苦。好彩，而家皇崗口岸有條 「免費愛心接駁線」，專門幫大家解決過關後「最後一公里」嘅煩惱，等你可以舒舒服服咁轉車去皇庭廣場或者 COCO Park 玩！

🚍 皇崗口岸免費愛心接駁線

呢條線係一條循環線，專門接載旅客穿梭口岸大樓同各個交通樞紐，最緊要係全程免費！

服務時間：

星期一至五： 16:00 – 22:00（啱晒下班北上嘅朋友） 週末及公眾假期： 12:00 – 22:00（放假上深圳玩就最啱用）

路線（循環運行）： 皇崗口岸聯檢大樓 ⇄ 皇崗口岸地鐵站 ⇄ 皇崗口岸公交站 ⇄ 皇崗口岸的士站 ⇄ 返回聯檢大樓

票價： $0 全免

通關時間： 皇崗口岸係 24 小時通關，不過記得留意呢條免費巴士嘅收車時間呀！

💡 實用小貼士

即時查班次： 建議喺微信小程式用「 車來了精準即時公車 」，一睇就知架接駁巴去到邊，唔使喺口岸門口戇居居咁等。

邊類人最啱搭： 拎住重行李、推住 BB 車，或者想快啲轉 7 號線地鐵去其他區嘅旅客，呢架車絕對係你嘅救星。

貼士： 雖然皇崗口岸係 24 小時通關，但呢條接駁線最夜只到 10 點。如果你係凌晨過關，就可能要返去原本嘅行法或者叫滴滴喇。不過喺服務時段內，有得坐車梗係唔好行啦！





🎯 深圳口岸免費巴士「避坑」小貼士

想上深圳玩得順風順水？記住以下呢幾點，就唔怕行冤枉路喇：

避開假期人潮： 週末同埋紅日（香港/內地假期）人流真係好誇張！建議大家 早啲出發 ，或者預鬆少少排隊時間，廢事因為等車而趕唔到食飯。

必裝「搵車神器」： 唔想喺街盲等？一定要用微信小程式「 車來了精準即時公車 」。只要輸入巴士編號，就可以即時睇到架車去到邊、仲有幾多分鐘到站，時間好使好用！

靈活配合地鐵： 雖然免費巴士好抵坐，但佢哋多數係直達地鐵站或者大商場。如果想去更遠嘅地方，可以喺商場落車後轉搭地鐵（例如 1 號、4 號或 10 號線），咁就全深圳通行無阻啦。

留意收車時間： 免費巴士多數喺 18:00 至 21:00 之間收車，玩到唔捨得走嘅朋友，記得睇住時間，唔係就要自己叫滴滴（DiDi）返口岸喇！





深圳酒店推薦

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

立即行動！即日起至優惠名額售完為止，只需透過 Trip.com 應用程式輕鬆註冊成為會員，即可尊享高達 10% 的獨家折扣優惠！無論是預訂酒店、機票還是當地玩樂，都能讓您的深圳之旅更加划算。立即點擊加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！

富臨大酒店係一間羅湖區嘅老牌五星級酒店，佢嘅最大優勢就係位置！酒店正對住羅湖口岸同羅湖火車站，距離地鐵羅湖站只係幾分鐘路程，對於經常需要往返深港兩地或者鍾意行羅湖商業城嘅旅客嚟講，係極之方便嘅選擇。雖然酒店比較有懷舊港風，但整體維護良好，房間寬敞企理，部分客房仲可以望到河景。酒店內設有中餐廳樂滿樓供應粵菜點心，亦有戶外泳池同按摩中心等設施，性價比好高，係好多港人嘅「心水」落腳點。

深圳富臨大酒店

Shop Now





深圳溫德姆至尊酒店位於福田區 CBD 嘅核心地帶，毗鄰深圳會展中心、卓越中心同皇庭廣場等大型商圈。呢間酒店定位奢華商務，交通非常便捷，近崗廈站，而且距離福田口岸都好快車程。酒店設計現代高雅，房間寬敞舒適，樓層高，視野開闊，特別適合公幹人士同埋追求高質素住宿體驗嘅旅客。酒店設有室內恆溫泳池、健身中心、多間特色餐廳（包括中菜同日本菜），能為尊貴賓客提供頂級嘅商旅或度假享受。

深圳温德姆至尊酒店

Shop Now





深圳好日子皇冠假日酒店隸屬於 IHG 洲際酒店集團旗下，佢位於福田 CBD 嘅核心地段，地理位置極為優越便捷。酒店鄰近福田高鐵站同地鐵站（購物公園站），行路幾分鐘就可以去到Coco Park 購物中心，食飯掃貨都超方便！酒店喺 2018 年進行過全面翻新，客房設計時尚典雅，部分房間仲可以享有繁華城市景觀。設施方面，設有戶外恆溫泳池同普拉達健身中心。由於佢交通四通八達（去福田/皇崗口岸都好快），加上有兒童免費入住政策（特定年齡），非常適合商務出行，以及追求高性價比同便利性嘅家庭旅客選擇。

深圳好日子皇冠假日酒店

Shop Now





更多深圳攻略

深圳好去處 2026 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

【深圳度假酒店2026】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池

【深圳好去處2026】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！

【深圳按摩2026】嚴選21間港人北上深圳熱門按摩店！ 福田、羅湖、龍華、南山按摩水療大全

【2026 深圳親子酒店推介 】| 11 間親子主題客房、親子設施齊全、手工工作坊客房

【羅湖口岸】11.5起可刷臉通關！2026 最新通過羅湖口岸全攻略！一文了解交通、美食、周邊好去處！

【深圳一日遊】2026 最新人氣食玩買行程全攻略！熱門旅遊打卡地、玩樂夜蒲、超市掃貨 | 深圳羅湖福田南山地鐵沿線

深圳自由行旅遊攻略(2024): 好去處、熱門景點

深圳地圖導覽：深度探索深圳 Top15 山海城市最美景點

深圳新商場 | 深圳最新 13 大購物中心全攻略

常見問題

Q1：免費巴士係咪每日都有？

唔一定！ 呢點大家要特別留意：

多數線路： 絕大部分熱門專線（例如福田「福田歡樂購」、深圳灣「山姆口岸通」） 只係喺週末、內地節假日及香港公眾假期 提供服務。

平日安排： 星期一至五通常係 無運行 嘅。

例外： 部分接駁線（如皇崗口岸嘅愛心接駁線）或特定醫院專線（如港大深圳醫院 R27 線）可能會每日營運。

建議： 平日上去嘅朋友，建議直接搭地鐵或者叫「滴滴」，唔好喺車站空等呀。

Q2：搭免費巴士要預約或者領票嗎？

多數都唔使！

先到先得： 絕大部分口岸巴士都係 無需預約、唔使攞飛 ，只要喺指定嘅車站排隊，車到咗就上得。

特殊情況： 極少數特定線路（例如以前去大梅沙嘅部分專線）可能需要領券，但目前主流嘅商場接駁線（COCO Park、山姆等）都係直接上車就得。

Q3：班次密唔密？要等幾耐？

視乎路線，通常 10–30 分鐘一班：

人氣路線： 像福田或深圳灣嘅熱門商場線，班次會比較密，通常 15–20 分鐘 就有一班。

貼士： 記得善用微信小程式「車來了精準即時公車」，即時睇到架車去到邊，咁就唔怕錯過班次啦！



