深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到
而家香港人返深圳玩、去掃貨，交通真係愈嚟愈方便，選擇多到爆！除咗平時搭地鐵、搭的士或者叫滴滴之外，而家仲有一個最醒、最抵玩嘅新選擇——深圳 5 大口岸免費巴士專線！無論你係由福田、深圳灣、皇崗、羅湖定係蓮塘口岸過關，而家都有免費巴士等住你！一過關就可無縫對接，直達市區各大熱門商場同打卡景點。
想去香港人最鍾意嘅山姆搬貨？定係去皇庭廣場、福田 COCO Park 搵嘢食、睇戲？搭呢啲免費巴士就最啱，唔單止幫你慳返唔少車錢，仲可以行少好多路，慳返啲時間嚟玩！無論係想快閃購物，定係想 Chill 住過個週末，呢啲口岸免費巴士絕對係你最經濟實惠嘅交通首選。Trip.com 特別幫大家整理好晒呢 5 大口岸嘅免費巴士資訊，一文睇清邊條線去邊個熱點，等你可以做個精明嘅「北上達人」！
深圳灣口岸免費巴士專線：直達「山姆口岸通」、花園城、海雅繽紛城與多條便捷接駁路線
去深圳掃貨仲要轉車轉到頭暈？而家深圳灣口岸交通配套全面升級！除咗有永東直通巴士點對點接送，口岸仲加開咗多條免費接駁巴士專線，直達前海山姆 (Sam's Club)、花園城、海雅繽紛城等熱門商場。
🚌 香港往返深圳灣：永東直通巴士
如果你想舒舒服服「一程車到口岸」，永東巴士係最方便之選。
路線： 香港市區多個上車點（如油麻地、尖沙咀、觀塘等）⇄ 深圳灣口岸
票價： HKD 30 起
回程尾班車： 21:45（由深圳出發）
優點： 啱晒唔想轉嚟轉去嘅朋友，一落車就係關口！
🛍️ 深圳灣口岸免費巴士攻略
1. 山姆口岸通（假日限定！掃貨神線）
呢條線直達前海山姆，啱晒打算去大執貨嘅香港人！
營運時間： 逢星期六、日及公眾假期（包括香港假期）09:30 – 19:30
路線（循環線）： 深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆 (Sam's Club) → 深圳灣口岸
編輯小貼士： 想知架車去到邊？WeChat 搜尋「車來了精準即時公車」小程式就睇到即時位置。
2. 招商花園城專線（去沃爾瑪必搭，循環線）
營運時間： 週末及公眾假期 10:00 – 20:00
車程： 約 20 分鐘
目的地亮點：
Walmart 沃爾瑪：另一掃貨好去處。
美食推介： 太二酸菜魚、啫火啫啫煲、霸王茶姬、喜茶、Luckin Coffee 應有盡有！
接駁地鐵： 12 號線「四海站」。
延伸行程： 15 分鐘車程可去埋蛇口海上世界睇夜景。
3. 海雅繽紛城直達專線
營運時間： 10:00 – 19:30 (由口岸發車)；10:40 – 20:30 (由商場回程)
路線： 深圳灣口岸 A 停車場 ⇄ 海雅繽紛城（中途唔停站，最啱趕時間嘅你！）
4. H563 / 寶安文旅專線（地鐵接駁）
H563 路線： 深圳灣口岸 ⇄ 來福士廣場 (每日 09:30 – 20:00，約 20-30 分鐘一班)
寶安文旅專線： 途經桂灣、寶華地鐵站，終點係寶安行政中心。方便想轉地鐵去其他區，或者去行政中心辦事嘅旅客。
💡 貼士： 深圳灣口岸通關時間係 06:30 – 00:00。雖然免費巴士好抵坐，但記得留意回程時間，唔好掃貨掃到過晒鐘呀！
中國大陸 5G eSIM | 日費計劃/流量包 | 可用ChatGPT | 24小時計費 | 1-365天 | QR code，低至HK$3(584017人已購)
【粵港澳自選包車】香港/澳門/珠海廣州深圳兩地牌/三地牌跨境接送||快速通關港澳關免下車，免排隊/旅遊商務，低至HK$112(10171人已購)
【香港一日遊·贈上網卡】太平山頂+維港夜景+星光大道+天星小輪，低至HK$56(8571人已購)
福田口岸免費巴士專線：直達皇庭廣場、COCO Park 等深圳潮流人氣商場！
平時去深圳玩，由福田口岸過關雖然有地鐵，但如果想「落車即刻行商場」兼且慳返幾蚊地鐵錢，呢兩條「福田歡樂購」免費巴士專線就係你嘅神隊友！無論係去 COCO Park 飲嘢，定係去皇庭廣場食酸菜魚，通通一程車直達，絕對係懶人福音！
🚍 「福田歡樂購」免費巴士專線詳情
1. A 線：直達中洲灣打卡勝地
服務時間： 週末及香港公眾假期 10:00 – 19:00
主要站點： 福田口岸 ⇄ 上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄ 深航大廈 2 ⇄ 市眼科醫院
啱晒邊類人： 想去睇最新藝術展覽、喺未來感商場打卡嘅朋友。
2. B 線：最強商場循環線（推介！）
服務時間： 週末及香港公眾假期 10:00 – 21:00
主要站點（循環運行）： 福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城 / 皇庭廣場 → COCO Park → 平安金融中心 → 卓越 INTOWN → 返回福田口岸
啱晒邊類人： 專門去掃貨、食飯、飲喜茶，或者一日行幾個商場嘅大胃王。
💡 實用小資訊
車費： 全程 $0 免費
通關時間： 福田口岸由 06:30 玩到 22:30，時間非常充裕。
即時搵車： 建議喺微信搜尋「車來了精準即時公車」小程式，可以即時睇到架巴士仲有幾耐到站，唔使喺路邊盲等。
【COCO PARK】福田星河COCO PARK攻略，美食、購物推介！
🎯 目的地必玩亮點
福田星河 COCO Park：深圳最有人氣嘅潮流地標，阿嬤手作、喜茶、各類特色戶外餐廳通通齊晒，氣氛最正。
皇庭廣場 / 領展中心城：香港人嘅「後花園」，入面百貨公司、大型餐飲同超市應有盡有，落雨都唔驚冇嘢行。
中洲灣 C Future City：新開無耐嘅高端商場，入面有好多 TeamLab 級數嘅藝術裝置，啱晒文青影相。
平安金融中心：深圳第一高樓！坐 B 線去到門口，可以上觀景台飽覽整個深圳嘅夜景。
貼士： B 線係一條循環線，如果你喺 COCO Park 行到攰，可以繼續坐返呢條線返福田口岸，唔使行返轉頭，超級方便！
皇崗口岸免費巴士｜愛心接駁綫直達地鐵站、公交通道
大家平時行皇崗口岸，最辛苦一定係過完關之後，要行嗰條「長征路」先去到地鐵站或者公交站。特別係拎住行李、帶住小朋友或者老人家，行到標晒汗真係幾辛苦。好彩，而家皇崗口岸有條 「免費愛心接駁線」，專門幫大家解決過關後「最後一公里」嘅煩惱，等你可以舒舒服服咁轉車去皇庭廣場或者 COCO Park 玩！
🚍 皇崗口岸免費愛心接駁線
呢條線係一條循環線，專門接載旅客穿梭口岸大樓同各個交通樞紐，最緊要係全程免費！
服務時間：
星期一至五： 16:00 – 22:00（啱晒下班北上嘅朋友）
週末及公眾假期： 12:00 – 22:00（放假上深圳玩就最啱用）
路線（循環運行）： 皇崗口岸聯檢大樓 ⇄ 皇崗口岸地鐵站 ⇄ 皇崗口岸公交站 ⇄ 皇崗口岸的士站 ⇄ 返回聯檢大樓
票價： $0 全免
通關時間： 皇崗口岸係 24 小時通關，不過記得留意呢條免費巴士嘅收車時間呀！
💡 實用小貼士
即時查班次： 建議喺微信小程式用「車來了精準即時公車」，一睇就知架接駁巴去到邊，唔使喺口岸門口戇居居咁等。
邊類人最啱搭： 拎住重行李、推住 BB 車，或者想快啲轉 7 號線地鐵去其他區嘅旅客，呢架車絕對係你嘅救星。
貼士： 雖然皇崗口岸係 24 小時通關，但呢條接駁線最夜只到 10 點。如果你係凌晨過關，就可能要返去原本嘅行法或者叫滴滴喇。不過喺服務時段內，有得坐車梗係唔好行啦！
🎯 深圳口岸免費巴士「避坑」小貼士
想上深圳玩得順風順水？記住以下呢幾點，就唔怕行冤枉路喇：
避開假期人潮： 週末同埋紅日（香港/內地假期）人流真係好誇張！建議大家早啲出發，或者預鬆少少排隊時間，廢事因為等車而趕唔到食飯。
必裝「搵車神器」： 唔想喺街盲等？一定要用微信小程式「車來了精準即時公車」。只要輸入巴士編號，就可以即時睇到架車去到邊、仲有幾多分鐘到站，時間好使好用！
靈活配合地鐵： 雖然免費巴士好抵坐，但佢哋多數係直達地鐵站或者大商場。如果想去更遠嘅地方，可以喺商場落車後轉搭地鐵（例如 1 號、4 號或 10 號線），咁就全深圳通行無阻啦。
留意收車時間： 免費巴士多數喺 18:00 至 21:00 之間收車，玩到唔捨得走嘅朋友，記得睇住時間，唔係就要自己叫滴滴（DiDi）返口岸喇！
深圳酒店推薦
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
立即行動！即日起至優惠名額售完為止，只需透過 Trip.com 應用程式輕鬆註冊成為會員，即可尊享高達 10% 的獨家折扣優惠！無論是預訂酒店、機票還是當地玩樂，都能讓您的深圳之旅更加划算。立即點擊加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！
深圳富臨大酒店
富臨大酒店係一間羅湖區嘅老牌五星級酒店，佢嘅最大優勢就係位置！酒店正對住羅湖口岸同羅湖火車站，距離地鐵羅湖站只係幾分鐘路程，對於經常需要往返深港兩地或者鍾意行羅湖商業城嘅旅客嚟講，係極之方便嘅選擇。雖然酒店比較有懷舊港風，但整體維護良好，房間寬敞企理，部分客房仲可以望到河景。酒店內設有中餐廳樂滿樓供應粵菜點心，亦有戶外泳池同按摩中心等設施，性價比好高，係好多港人嘅「心水」落腳點。
深圳温德姆至尊酒店
深圳溫德姆至尊酒店位於福田區 CBD 嘅核心地帶，毗鄰深圳會展中心、卓越中心同皇庭廣場等大型商圈。呢間酒店定位奢華商務，交通非常便捷，近崗廈站，而且距離福田口岸都好快車程。酒店設計現代高雅，房間寬敞舒適，樓層高，視野開闊，特別適合公幹人士同埋追求高質素住宿體驗嘅旅客。酒店設有室內恆溫泳池、健身中心、多間特色餐廳（包括中菜同日本菜），能為尊貴賓客提供頂級嘅商旅或度假享受。
深圳好日子皇冠假日酒店
深圳好日子皇冠假日酒店隸屬於 IHG 洲際酒店集團旗下，佢位於福田 CBD 嘅核心地段，地理位置極為優越便捷。酒店鄰近福田高鐵站同地鐵站（購物公園站），行路幾分鐘就可以去到Coco Park 購物中心，食飯掃貨都超方便！酒店喺 2018 年進行過全面翻新，客房設計時尚典雅，部分房間仲可以享有繁華城市景觀。設施方面，設有戶外恆溫泳池同普拉達健身中心。由於佢交通四通八達（去福田/皇崗口岸都好快），加上有兒童免費入住政策（特定年齡），非常適合商務出行，以及追求高性價比同便利性嘅家庭旅客選擇。
更多深圳攻略
深圳好去處 2026 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介
【深圳度假酒店2026】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池
【深圳好去處2026】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！
【深圳按摩2026】嚴選21間港人北上深圳熱門按摩店！ 福田、羅湖、龍華、南山按摩水療大全
【2026 深圳親子酒店推介 】| 11 間親子主題客房、親子設施齊全、手工工作坊客房
【羅湖口岸】11.5起可刷臉通關！2026 最新通過羅湖口岸全攻略！一文了解交通、美食、周邊好去處！
【深圳一日遊】2026 最新人氣食玩買行程全攻略！熱門旅遊打卡地、玩樂夜蒲、超市掃貨 | 深圳羅湖福田南山地鐵沿線
常見問題
Q1：免費巴士係咪每日都有？
唔一定！ 呢點大家要特別留意：
多數線路： 絕大部分熱門專線（例如福田「福田歡樂購」、深圳灣「山姆口岸通」）只係喺週末、內地節假日及香港公眾假期提供服務。
平日安排： 星期一至五通常係無運行嘅。
例外： 部分接駁線（如皇崗口岸嘅愛心接駁線）或特定醫院專線（如港大深圳醫院 R27 線）可能會每日營運。
建議： 平日上去嘅朋友，建議直接搭地鐵或者叫「滴滴」，唔好喺車站空等呀。
Q2：搭免費巴士要預約或者領票嗎？
多數都唔使！
先到先得： 絕大部分口岸巴士都係無需預約、唔使攞飛，只要喺指定嘅車站排隊，車到咗就上得。
特殊情況： 極少數特定線路（例如以前去大梅沙嘅部分專線）可能需要領券，但目前主流嘅商場接駁線（COCO Park、山姆等）都係直接上車就得。
Q3：班次密唔密？要等幾耐？
視乎路線，通常 10–30 分鐘一班：
人氣路線： 像福田或深圳灣嘅熱門商場線，班次會比較密，通常 15–20 分鐘 就有一班。
貼士： 記得善用微信小程式「車來了精準即時公車」，即時睇到架車去到邊，咁就唔怕錯過班次啦！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
