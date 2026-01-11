深圳0元打卡好去處 15 個唔使錢景點仲有「深圳版鎌倉」？

深圳0元打卡好去處

近年嚟，深圳自由行已經成為香港人週末放假嘅首選！想玩得有驚喜又要有高 CP 值？咁你絕對唔可以錯過呢份「深圳 0 元打卡寶藏清單」！由充滿文藝氣息嘅創意園區，到海天一色嘅自然風光，深圳隱藏咗超多完全唔使門票、又可以影到驚艷美照嘅免費景點。而家透過 Trip.com 就可以輕鬆預訂往返深圳嘅跨境巴士或高鐵車票，幫你開啟一場既慳錢、又兼具高品質體驗嘅深圳一日遊或快閃之旅，隨時隨地出發去發掘呢座城市嘅無限魅力！

深圳0元打卡好去處 | 歡樂港灣：巨型摩天輪下的浪漫落日

位於寶安中心區海濱嘅歡樂港灣，係近年深圳最火爆嘅現代化海濱公園。雖然坐「灣區之光」摩天輪要買飛，但其實成個園區係完全免費入場！無論你想影現代建築，定係想睇絕美海景，呢度都係首選。

🌅 深圳日落黃金位：夕陽、海浪、摩天輪

歡樂港灣擁有極具設計感嘅螺旋景觀步道同廣闊綠地。每當黃昏時分，金燦燦嘅夕陽會灑喺波光粼粼嘅海面，同巨大嘅摩天輪構成一幅極震撼嘅畫面。呢度絕對係全深圳影日落最浪漫嘅「黃金位」！

📚 未來感建築打卡：不只是公園

除咗風景，呢度仲有好多文青必到嘅免費打卡點：

鍾書閣： 擁有巨型螺旋書架，設計感爆棚，係網紅最愛嘅免費書店。

濱海文化中心： 建築線條流暢，帶有強烈嘅未來感，仲會不定期舉辦免費藝術展。

噴泉廣場： 欣賞動感水騷，感受海風拂面嘅休閒氣息。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市寶安區海府路與新安西路交叉口

交通攻略：

地鐵 5 號線： 坐到「臨海站」B2 出口。 地鐵 11 號線： 坐到「寶安站」B 出口。 出站後行大約 10 分鐘就到，非常方便！



小編提點： 建議下晝 4 點幾過嚟，先去鍾書閣打卡，再去海邊等日落，影完摩天輪亮燈之後再去商場食晚餐，完美！

歡樂港灣

深圳0元打卡好去處 | 深圳人才公園：邂逅深圳版「維港」，盡覽后海CBD璀璨夜景

位於南山區嘅深圳人才公園，唔單止係全國首個以「人才」為主題嘅公園，更加係公認欣賞深圳最靚、最科幻城市景觀嘅「天花板」級景點！

📸 絕美湖景：同地標「春筍」遙遙相望

公園環繞住后海湖泊而建，呢度最標誌性嘅景觀就係可以近距離對住被稱為「春筍」嘅中國華潤大廈。你可以喺全長 2.7 公里嘅環湖步道漫步，沿途經過「人才星光橋」同多個親水平台，隨手一影都係極具現代感嘅都市大片。

🌙 璀璨夜景：流光溢彩嘅燈光騷

如果話日間嘅人才公園係綠洲，咁入夜後嘅佢就係夢幻世界！后海商務區嘅摩天大樓群會上演璀璨嘅燈光騷，五光十色嘅霓虹燈倒影喺湖面上，搖曳生姿。無論係影相發燒友，定係想搵個浪漫地方散步嘅情侶，呢度嘅夜景絕對會令你驚嘆。

🍃 都市綠洲：免費書吧與休閒空間

除咗風景，公園內仲設有免費書吧同舒適嘅休閒區。喺繁華嘅都市核心區，你可以喺呢度靜靜睇書、做運動或者放鬆身心，感受現代城市同自然生態完美融合嘅悠閒時光。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市南山區粵海街道科苑南路 3329 號

交通攻略：

地鐵 2/11 號線： 坐到「后海站」G 出口，行大約 15 分鐘。 地鐵 13 號線： 亦可留意「人才公園站」嘅最新開通進度，出站即達更加方便！



小編提點： 推薦大家喺傍晚 6 點左右過嚟，可以一次過睇晒日落、藍調時光（Blue Hour）同埋夜間燈光騷，性價比極高！

深圳人才公園

深圳0元打卡好去處 | 鹽田海濱棧道：世界級海景！0 元解鎖「深圳版鎌倉」

如果你係熱愛大自然嘅旅人，咁呢個號稱「深圳版鎌倉」嘅鹽田海濱棧道，絕對係你深圳 0 元打卡清單入面嘅皇牌！

🏝️ 山海相依：19.5 公里嘅絕美蔚藍

呢條全長約 19.5 公里嘅海濱棧道，一邊係翠綠嘅山巒，另一邊就係湛藍嘅大鵬灣海景。最推薦行「大梅沙至小梅沙」呢段精華路段，沿途有超多觀海平台，你可以近距離聽住浪花聲吹海風，治癒感爆燈。

📸 打卡必到：純白燈塔與日系風情

棧道上面最吸睛嘅一定係「燈塔圖書館」附近！純白色嘅建築喺藍天白雲襯托下，簡直完美復刻咗日劇入面嘅海濱場景。無論係情侶影相定係文青打卡，隨手一拍都係充滿質地嘅日系大片。

🚆 交通升級：坐「山海專線」直達秘境

隨住地鐵 8 號線（山海專線）開通，去呢片海濱秘境變得超級方便。以前要坐長途巴士，而家坐地鐵就可以直達大梅沙，舒舒服服就去到海邊，係週末放鬆身心嘅首選。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市鹽田區海濱棧道（建議由大梅沙段進入）

交通攻略：

地鐵 8 號線： 坐到「大梅沙站」B 出口，出站行去海邊就係棧道起點。



小編提點： 棧道雖然好行，但距離都幾長，記得著對舒服嘅波鞋！另外，黃昏時間過嚟可以睇到絕美海上日落，影相靚到飛起！

鹽田海濱棧道

深圳0元打卡好去處 | 深圳美術館（新館）：城市中嘅藝術方舟！純白幾何建築大片

位於龍華紅山嘅深圳美術館（新館），開館無耐就已經成為文青必去嘅打卡聖地。呢座建築由國際知名事務所設計，外觀充滿幾何美感，遠睇就好似一座懸浮喺城市上面嘅「藝術方舟」，單係睇建築本身已經係一種享受！

✨ 絕美光影：藝術品入面嘅藝術品

美術館內部空間感十足，自然光透過屋頂獨特嘅結構灑落，唔同時間去都會見到變幻莫測嘅光影效果，隨便一個角落影相都非常有深度。館內常年展出國內外頂尖嘅當代藝術，由震撼嘅大型裝置到細膩嘅畫作都有，而且入館預約係完全免費嘅，CP 值極高！

📸 網紅露天平台：近距離接觸未來建築

最受歡迎嘅打卡位莫過於美術館嘅露天平台，你可以喺呢度近距離欣賞純白建築嘅精妙細節，影出極具未來感嘅時尚大片。

📚 同場加映：深圳圖書館北館

就喺美術館隔離，仲有一座同樣咁靚嘅「深圳圖書館北館」。建議大家一併遊覽，入面嘅「巨型書牆」同智慧化地下書庫同樣震撼，一次過滿足你影相、睇書同睇展嘅願望！

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市龍華區民治街道騰龍路 30 號 1 棟（緊鄰紅山 6979 商業區）

交通攻略：

地鐵 4/6 號線： 坐到「紅山站」A1 出口，出站行大約 300 米就到，非常方便。

預約提示： 記得提前喺「深圳美術館」微信公眾號/小程序免費預約（一般可提前 7 日），逢周一休館。

小編提點： 影完相之後，仲可以去隔離嘅「紅山 6979」商場食飯，嗰度係半開放式商場，環境好 chill，仲有好多人氣餐廳！

深圳美術館（新館）

深圳0元打卡好去處 | 二十四史書院：穿越時空嘅唐風書院！絕美燈火夜景

如果你鍾意古風建築或者想影一輯震撼嘅漢服相，呢度絕對係你嘅首選！書院仿照古時園林設計，亭台樓閣、曲徑迴廊同清澈水池交織喺一齊，真係「一步一景」。

🌃 入夜後嘅夢幻：現實版《千與千尋》

書院最靚嘅時刻係由黃昏開始，當入面嘅紅燈籠盞盞亮起，溫暖嘅光影倒映喺池水入面，成個空間瞬間充滿詩意，好似返咗去古代嘅繁華市井。好多人都會特登揀「夜場」入去，因為燈光下嘅書院更加夢幻，亦係影夜景大片嘅神級位置。

📚 靜謐綠洲：喺古建築入面享受書香

除咗影相，呢度亦係一個可以畀你靜心閱讀嘅地方。你可以喺充滿檀木香嘅書架之間搵一本好書，搵個靠窗位坐低，享受大城市入面難得嘅寧靜時光。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市龍崗區吉華街道甘坑古鎮北區

交通攻略：

地鐵 10 號線： 坐到「甘坑站」B 出口，行大約 15 分鐘就到古鎮。

門票資訊（參考價格）：

日場票： 約 60 人民幣（全日適用） 夜場票： 約 39 人民幣（17:30 後入園，最推薦買呢款，影夜景超抵玩！）



小編提點： 既然去到甘坑，建議下晝先喺古鎮行吓（古鎮免費），等到 5:30 黃昏左右先買夜場飛入書院，咁就可以一次過睇晒日落同亮燈後嘅絕美對比喇！

二十四史書院





深圳0元打卡好去處 | 深圳灣公園：地鐵直達嘅蔚藍海岸！睇候鳥、望香港、大草地野餐

如果你想搵個地方吹吓海風、舒舒服服行吓，深圳灣公園絕對係首選！呢條長達 13 公里嘅海岸線唔單止風景靚，仲連住紅樹林保護區，係深圳最珍貴嘅綠色走廊。

🦅 冬季限定：萬鳥翻飛嘅壯觀景象

每年冬季到春季（約 11 月至第二年 4 月），呢度會變身成「候鳥天堂」。成千上萬隻候鳥會嚟呢度過冬，你可以見到無數攝影發燒友攞住「長槍短炮」影雀仔，場面非常熱鬧！

🚲 山海連城：踩單車、漫步，飽覽對岸香港美景

公園設有超完善嘅單車徑同步行徑。你可以租架單車，一邊踩一邊欣賞對岸香港天水圍同元朗嘅景色，感覺同香港距離近到好似可以揮手打招呼咁。沿途仲有標誌性嘅「火炬塔」同大片草地，最啱一家大細嚟野餐或者同朋友聚會。

🥤 貼心設施：海濱驛站隨時補給

而家公園嘅配套做得好足，沿路有好多海濱驛站，提供免費飲水同休息位，行攰咗隨時可以坐低抖吓，係親身體驗深圳「山海連城」生態規劃嘅最佳窗口。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市南山區及福田區濱海大道

交通攻略：

地鐵 9 號線： 坐到「深圳灣公園站」D2 出口，一出站就係大海，方便到極點！



小編提點： 由於呢度太受歡迎，週末下晝 3 點打後會非常多人。建議大家一係朝早嚟，一係接近日落時分過嚟影金黃色嘅海面，避開人潮之餘風景仲更靚！

深圳灣公園

深圳0元打卡好去處 | 蛇口海上世界：在退役巨輪下，享受 0 元異國浪漫

位於南山蛇口的海上世界，是一個以標誌性豪華郵輪「明華輪」為核心的開放式商業街區。這裡充滿了悠閒的異國情調，是深圳最早的網紅打卡地之一，更是免費感受藝術與夜生活的好去處。

⛲ 璀璨水秀：震撼全場的免費音樂噴泉

來到海上世界，絕對不能錯過在「明華輪」旁上演的音樂噴泉表演。每晚定時上演的聲光電震撼水秀，水柱隨着音樂旋律起舞，色彩斑斕，重點是完全免費開放，絕對讓你大飽眼福！

🎨 藝術朝聖：大師級設計的觀景天台

如果你是文藝青年，一定要去由建築大師槇文彥設計的「海上世界文化藝術中心」。

0 元看海： 雖然進入某些展館需要門票，但它的 戶外天台、梯級草坪區域是免費進入的 。

絕佳視角： 這裡是俯瞰繁忙蛇口港、遠眺雄偉深圳灣大橋的絕佳位置，流暢的建築線條更是攝影愛好者的最愛。

🍴 國際化街區：環球美食與藝術雕塑

園區內隨處可見充滿現代感的藝術雕塑，並匯聚了來自世界各地的國際化餐飲，讓你彷彿置身於國外的小鎮街道。無論是坐在戶外喝杯咖啡，還是漫步在明華輪下，都能感受到那份獨有的愜意。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市南山區蛇口望海路 1128 號

交通攻略：

地鐵 2 號線 / 8 號線： 坐到「海上世界站」A 出口即達。



💡 小編提點： 建議下午先去文化藝術中心拍建築與海景，傍晚回到明華輪廣場吃晚餐，再等待夜晚的噴泉表演，這樣的一日遊規劃最順暢！

海上世界





深圳0元打卡好去處 | 華僑城創意文化園（OCT-LOFT）：舊廠房嘅華麗轉身！深圳最文藝嘅 0 元秘境

如果你鍾意行藝術區、睇塗鴉、逛書店，咁由舊工業廠房改造而成嘅 OCT-LOFT 絕對係你嘅朝聖地。呢度分為南北兩區，保留咗粗獷嘅工業結構，再注入藝術靈魂，變成咗一座藏喺城市中心嘅「綠色藝術實驗室」。

📸 塗鴉與綠植：每個轉角都係打卡位

園區內隨處可見充滿個性嘅街頭塗鴉同垂直綠化牆，工業風嘅舊建築同茂密嘅植物交織埋一齊，營造出一種頹廢得嚟又帶點清新的美感。無論係街頭裝置定係設計工作室嘅門口，都係影文青大片嘅絕佳背景。

🎸 獨立書店與創意市集：感受深圳文創脈搏

舊天堂書店： 呢度係園區嘅靈魂，集書店、黑膠唱片、咖啡廳於一身，係文藝青年必到嘅打卡點。

T-Street 創意市集： 每個週末（不定期）都會舉辦，聚集咗本地設計師嘅手作同創意產品，市集本身免費入場，非常熱鬧。

☕ 慢活體驗：畫廊與精品咖啡

呢度聚集咗深圳最前衛嘅畫廊同埋極具特色嘅獨立咖啡館。喺度搵間啡店坐低，睇吓展覽，感受吓深圳除咗「快」之外，最放鬆、最有活力嘅另一面。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 深圳市南山區錦繡北街

交通攻略：

地鐵 1 號線： 坐到「僑城東站」A 出口。 地鐵 2 號線： 坐到「僑城北站」B 出口。 出站行幾分鐘就到，交通非常便利。



💡 小編提點： 創意園嘅樹蔭好茂密，就算夏天嚟行都好舒服。建議星期六、日過嚟，可以一次過行埋創意市集，感受最濃厚嘅文藝氣氛！

華僑城創意文化園

深圳 0 元打卡：專家實用建議與常見問題

想玩得開心又唔使周圍撞板？Trip.com 幫你整理咗以下四大貼士，出發前睇一睇就萬無一失！

1. 證件與通訊：保持連線最重要

回鄉證： 出發前一定要檢查回鄉證係咪仲有效。

跨境數據： 建議預先喺香港買定內地數據漫遊包，或者準備一張內地電話卡。因為深圳大部分景點、餐廳都要靠微信小程式掃碼預約或者睇 Menu，冇網絡真係寸步難行。

2. 電子支付：一 App 在手世界通行

主流支付： 深圳而家基本上唔使帶現金， AlipayHK（支付寶香港） 同 WeChat Pay HK（微信支付香港） 已經通行無阻。

綁定卡片： 出發前記得將香港信用卡或扣帳卡綁定落 App 度。消費時系統會自動按即時匯率折算港幣，仲經常有跨境消費優惠添！

3. 預約制度：唔好等到門口先預約

雖然係 0 元打卡，但好多熱門場館都要實名預約。

必報名項目： 例如 深圳美術館（新館） 、 二十四史書院 ，以及鹽田海濱棧道嘅 燈塔圖書館 。

點預約？ 打開微信搜尋相關場館嘅名稱（例如「深圳美術館」），通常都有官方小程式提供預約服務。建議提前 1-3 日 搞掂，尤其係週末同公眾假期。

4. 裝備與防曬：海濱打卡必備

防曬三寶： 去鹽田海濱棧道、深圳灣公園或者人才公園呢類戶外景點，遮蔭位比較少。記得帶定 防曬霜、太陽帽同太陽眼鏡 。

舒適波鞋： 深圳啲公園同棧道郁啲都幾公里長，著對好行嘅鞋係基本要求。

行動電源： 影相、導航、支付都要用手機，帶個尿袋就最穩陣！





深圳酒店推介

深圳0元打卡好去處 | 常見問題

Q1：去呢啲景點預約，一定要有內地電話號碼嗎？

唔一定，甚至而家好方便！ 好消息係，而家深圳大部分熱門景點（如美術館、圖書館等）嘅預約系統已經非常國際化，基本上都支援用「回鄉證」或「護照」進行登記。

小貼士： 萬一你遇到某啲小程式一定要輸入內地手機號碼，你可以先試吓問現場工作人員。佢哋對港澳遊客通常好友善，會有「綠色通道」或者人工登記幫你入園，所以唔使太擔心。

Q2：呢啲景點週末會唔會好多人？

實話實說：熱門時段真係幾熱鬧！ 特別係像 歡樂港灣 同 深圳灣公園 呢類地鐵直達嘅地方，週末同節假日嘅人流會非常密集。

避人潮攻略： 建議盡量避開 下晝 3 點至 6 點 呢段黃金高峰期。你可以選擇喺平日去，或者週末朝早 10 點前抵達。如果你想影日落，可以預早少少去搵個好位坐低，感受會更舒服。

Q3：2026 年深圳仲有咩新嘅免費地標？

除了文入面提到嘅美術館之外，隨著 地鐵 8 號線三期 全線開通，大鵬新區更多「隱藏版」嘅海濱秘境已經正式解鎖！

大鵬新發現： 以前要去大鵬一定要坐好耐巴士或者自駕，而家坐地鐵就可以去到更遠嘅海岸線。

小鎮風情： 呢啲新開通嘅區域有好多未被過度開發嘅小漁村同絕美沙灘，絕對係 2026 年最值得深入探索嘅「0 元打卡」新寵兒！





