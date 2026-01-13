焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

深圳8號倉Outlet攻略2026: 交通/必買品牌/美食全指南！週末北上掃貨食買玩一日遊懶人包

深圳 8 號倉
深圳 8 號倉

夏天熱辣辣，想搵個有冷氣又可以瘋狂 Shopping、食好西嘅地方？港人北上消費熱潮持續，今次我哋嘅目標係被譽為「福田後花園」嘅深圳8號倉 Outlet！呢度唔單止係一個大型折扣購物中心，仲集齊美食、戲院、兒童樂園於一身，無論係家庭樂、情侶拍拖定朋友聚會都絕對啱玩。

今次 Trip.com 就幫大家整理好晒深圳8號倉嘅最強懶人包，由交通、必買攻略到美食推介一應俱全，跟住我哋嘅腳步，一齊去發掘呢個掃貨天堂有咩咁巴閉啦！

出發前必睇！Trip.com 獨家慳錢秘笈

醒目嘅你，出發前梗係要 Check 吓有咩著數優惠啦！

eSIM、電話卡、WiFi 蛋熱門套餐推介 🎈
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

深圳8號倉係咩地方？

深圳 8 號倉簡介
深圳 8 號倉簡介

圖片來源：深圳 8 號倉官網

深圳8號倉坐落喺龍華區，佔地足足8萬平方米，係一個集購物、餐飲、娛樂於一身嘅大型綜合商場。場內有超過200個國際同國內知名品牌進駐，折扣超吸引！

  • 地址： 深圳市龍華區民康路1號

  • 營業時間：

    • 星期一至四及日：10:00 – 22:00

    • 星期五及六：10:00 – 22:30

點樣去最方便？交通全攻略

🚇 方法一：最慳錢方便 (搭地鐵)

對大部分香港人嚟講，搭地鐵係最直接又方便嘅方法！

  1. 落馬洲福田口岸過關。

  2. 直接轉乘深圳地鐵10號線

  3. 「光雅園站」C出口或D出口出站。

  4. 跟住指示行大約 5-10 分鐘就到，超級簡單！


🚗 方法二：一家大細/買得多 (自駕/包車)

如果一家大細或者諗住大手掃貨，自駕或者包車就最舒服！

  • 由福田口岸出發，路面暢通的話車程大約 30-40 分鐘。

  • 商場提供約 1800 個車位，而且頭兩個鐘免費泊車，對自駕人士非常友好！

  • 想更輕鬆？可以預訂 Trip.com 嘅租車服務！

Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠

獨家優惠使用方法非常簡單：只需點選並複製您所選的優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入即可輕鬆享受折扣，讓您的旅程更加划算！💴

優惠碼：TRIPCAR8

👉 預訂 Trip.com 租車

深圳 8 號倉 | 樓層地圖

深圳 8 號倉樓層圖
深圳 8 號倉樓層圖

圖片來源：深圳 8 號倉官網

深圳 8 號倉樓層地下兩層，地上三層，以下為樓層簡介。

樓層

內容

B2 地下二樓

停車場

B1 地下一樓

餐飲及運動品牌為主

M層

餐飲及運動品牌為主、停車場、餐飲

L1 一樓

國際名牌、珠寶首飾、皮鞋皮具、女裝精品、餐飲

L2 二樓

男裝皮具、少女服飾、內衣飾品

L3 三樓

兒童區、童裝、戲院、家具用品、餐飲

 

詳細店舖可參考以下各層圖片：

B1 地下一樓

深圳 8 號倉BI層
深圳 8 號倉BI層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

M層

深圳 8 號倉M層
深圳 8 號倉M層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L1 一樓

深圳 8 號倉L1 層
深圳 8 號倉L1 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L2 二樓

深圳 8 號倉 L2 層
深圳 8 號倉 L2 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L3 三樓

深圳 8 號倉 L3 層
深圳 8 號倉 L3 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

掃貨精明眼！3大必攻區域

入到去咁大個場，點行先最有效率？等我教你三大重點掃貨區！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#1 運動迷天堂 (B1 & M層)

New Balance
New Balance

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

運動品牌服飾
運動品牌服飾

圖片來源：Trip Moments@Wendylove

運動愛好者嘅主場！呢度聚集咗超多運動品牌，包括 Nike, Adidas, PUMA, Skechers, FILA, New Balance 等國際大牌，亦有李寧、安踏等國產名牌。最吸引嘅係折扣力度，好多時都有 3-5 折，甚至可以搵到 1 折嘅寶藏！雖然熱門碼數可能要啲心機搵，但慢慢揀一定有收穫！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#2 小資名牌入手區 (L1層)

Michael Kors
Michael Kors

圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland

Coach
Coach

圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland

想用靚價買名牌？直上L1層就對了！呢度有 Coach, Michael Kors 等輕奢手袋，仲有 PANDORA, Swarovski 呢啲閃令令嘅首飾。醒目嘅你記得預先做定功課，比較下香港嘅價錢。Outlet 仲會不定時推出「3件再7折」呢類折上折優惠，撞到就真係執到寶！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#3 神出鬼沒特賣場 (商場中庭)

門口特賣場
門口特賣場

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

中庭特賣場
中庭特賣場

圖片來源：Trip Moments@牛蛙與節瓜

8號倉好識做生意，成日會喺商場門口或者中庭搞大型特賣場，尤其係名牌手袋同鞋款，折扣低到你唔信！通常喺大時大節、黃金周假期前後就會出現。想掃平貨嘅話，建議一早到埗，先衝去特賣場，之後再慢慢行其他舖。記得留意商場嘅官方微信，隨時有獨家優惠券拎！

行到攰食咩好？精選3大人氣餐廳

掃貨都要醫肚，場內美食選擇多多，我哋精選咗三間必試之選！

深圳 8 號倉 | 美食推介#1 🌶️ 探魚·鮮青椒爽麻烤魚

探魚·鮮青椒爽麻烤魚
探魚·鮮青椒爽麻烤魚

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

行到攰想食啲惹味嘢？「探魚」絕對唔會令你失望！呢間人氣烤魚店有麻辣、醬香、鮮椒等多種口味揀，條條都烤到外脆內嫩，非常入味。最正係自助區仲有甜品同小食任攞，食完辣嘢嘆返個甜品，簡直係完美！

烤魚
烤魚

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

自助甜品區
自助甜品區

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

  • 📍 位置： L3層 L311室

  • 🍽️ 招牌菜： 鮮青椒爽麻烤魚、重慶豆花烤魚

  • 💰 人均： 約 ¥90–97


深圳 8 號倉 | 美食推介#2 🥩 豪客來牛排

豪客來M5和牛
豪客來M5和牛

圖片來源：Trip Moments@VanGogh

豪客來牛排餐點
豪客來牛排餐點

圖片來源：Trip Moments@VanGogh

如果鍾情西餐，呢間連鎖牛排館 CP 值超高！環境舒服，啱晒一家人或者朋友聚餐。用親民價錢就可以食到 M5 澳洲和牛，佢哋嘅拼盤份量十足，牛扒加埋各式小食，保證你食到捧住個肚走。

  • 📍 位置： M層 M106舖

  • 🍽️ 招牌菜： 黑胡椒傳奇牛排、黃金厚切紅胡椒西冷

  • 💰 人均： 約 ¥76–80

 

深圳 8 號倉 | 美食推介#3 🍻 YOJO 精釀啤酒工坊

豪客來牛排
豪客來牛排

圖片來源：https://untappd.com/b/yojo-craft-beer-human-water-osmanthus/3766883/photos

行到熱想飲返杯，Chill 一下？去 YOJO 精釀啤酒工坊啦！呢間小店裝修行復古工業風，氣氛一流。必試佢哋自家釀製嘅「人之水桂花啤酒」，桂花香氣清幽，入口勁 Fresh！絕對係同朋友飲杯嘢、傾下偈嘅好地方。

  • 📍 位置： 商場一至二樓之間嘅公共休閒區

  • 🍽️ 招牌菜： 人之水桂花啤酒

  • 💰 人均： 約 ¥80–100

買唔夠喉？深圳仲有呢啲Outlet等你挑戰！

如果8號倉滿足唔到你，深圳仲有其他 Outlet 等住你！

深圳其他 Outlet #1 深圳華盛奧特萊斯

深圳華盛奧特萊斯
深圳華盛奧特萊斯

龍崗區規模最大嘅 Outlet，超過300個品牌，運動品牌尤其齊全。

  • 地址：深圳市龍崗區平湖華南城 1 號交易廣場深圳華盛奧特萊斯

  • 營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

  • 交通：深圳地鐵10號線「華南城站」C出口

 

深圳其他 Outlet #2 杉杉奧特萊斯廣場

杉杉奧特萊斯廣場
杉杉奧特萊斯廣場

想買高級名牌？呢度有 BURBERRY, PRADA, GUCCI 等大牌，絕對係奢華購物體驗。

  • 地址：深圳市寶安區松崗街道沙浦社區藝展三路 8 號

  • 營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

  • 交通：深圳地鐵11號線「松崗站」G出口，再轉乘免費接駁車

 

深圳其他 Outlet#3 大梅沙8號倉奧特萊斯

大梅沙8號倉奧特萊斯
大梅沙8號倉奧特萊斯

全新翻新，充滿歐陸海濱度假風情，可以一邊吹海風一邊 Shopping，折扣低至2折！

  • 地址：深圳市鹽田區梅沙街道大梅沙社區環梅路 1 號

  • 營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

  • 交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」C出口，步行約4分鐘

玩到唔想走？即睇附近高質酒店推介！

一日邊夠玩？不如住返晚，第二日再戰！Trip.com 為你推薦幾間附近嘅高質酒店：

深圳 8 號倉附近有不少酒店可選擇，可登入 Trip.com 查看。

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

心動不如行動！即日起至優惠售完為止，只要您透過Trip.com應用程式註冊成為會員，即可尊享高達10%的獨家折扣優惠！立即點擊連結，解鎖您的專屬福利，讓旅程更省錢、更精彩！此處查看更多！

深圳 8 號倉附近酒店推介#1 深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)
深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)
深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)
深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

深圳8號倉附近酒店推介#2 華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))

華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))
華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))
華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))
華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))

深圳8號倉附近酒店推介#3 柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))

柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))
柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))
柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))
柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))

  • 地址：民治街道紅山社區東泉新村 138 棟 101 號, 龍華區, 深圳

  • 評價：9.6 / 10

睇完係咪已經心郁郁，想即刻約埋朋友出發呢？快啲上 Trip.com 訂好你嘅車飛同酒店，嚟一場話走就走嘅深圳掃貨之旅啦！

深圳旅遊攻略

延伸閱讀：2025 深圳歡樂谷吃喝玩樂全攻略｜新手老手 一文看清門票交通 玩盡必玩設施

延伸閱讀：【深圳睇牙】四間深圳牙科介紹 收費比較／高 CP／可用香港長者醫療券

延伸閱讀：【深圳好去處 2025】深圳食買玩旅行攻略，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

