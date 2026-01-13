深圳8號倉Outlet攻略2026: 交通/必買品牌/美食全指南！週末北上掃貨食買玩一日遊懶人包

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
夏天熱辣辣，想搵個有冷氣又可以瘋狂 Shopping、食好西嘅地方？港人北上消費熱潮持續，今次我哋嘅目標係被譽為「福田後花園」嘅深圳8號倉 Outlet！呢度唔單止係一個大型折扣購物中心，仲集齊美食、戲院、兒童樂園於一身，無論係家庭樂、情侶拍拖定朋友聚會都絕對啱玩。
今次 Trip.com 就幫大家整理好晒深圳8號倉嘅最強懶人包，由交通、必買攻略到美食推介一應俱全，跟住我哋嘅腳步，一齊去發掘呢個掃貨天堂有咩咁巴閉啦！
深圳8號倉係咩地方？
圖片來源：深圳 8 號倉官網
深圳8號倉坐落喺龍華區，佔地足足8萬平方米，係一個集購物、餐飲、娛樂於一身嘅大型綜合商場。場內有超過200個國際同國內知名品牌進駐，折扣超吸引！
地址： 深圳市龍華區民康路1號
營業時間：
星期一至四及日：10:00 – 22:00
星期五及六：10:00 – 22:30
點樣去最方便？交通全攻略
🚇 方法一：最慳錢方便 (搭地鐵)
對大部分香港人嚟講，搭地鐵係最直接又方便嘅方法！
由落馬洲福田口岸過關。
直接轉乘深圳地鐵10號線。
喺「光雅園站」C出口或D出口出站。
跟住指示行大約 5-10 分鐘就到，超級簡單！
🚗 方法二：一家大細/買得多 (自駕/包車)
如果一家大細或者諗住大手掃貨，自駕或者包車就最舒服！
由福田口岸出發，路面暢通的話車程大約 30-40 分鐘。
商場提供約 1800 個車位，而且頭兩個鐘免費泊車，對自駕人士非常友好！
想更輕鬆？可以預訂 Trip.com 嘅租車服務！
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
獨家優惠使用方法非常簡單：只需點選並複製您所選的優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入即可輕鬆享受折扣，讓您的旅程更加划算！💴
優惠碼：TRIPCAR8
深圳 8 號倉 | 樓層地圖
圖片來源：深圳 8 號倉官網
深圳 8 號倉樓層地下兩層，地上三層，以下為樓層簡介。
樓層
內容
B2 地下二樓
停車場
B1 地下一樓
餐飲及運動品牌為主
M層
餐飲及運動品牌為主、停車場、餐飲
L1 一樓
國際名牌、珠寶首飾、皮鞋皮具、女裝精品、餐飲
L2 二樓
男裝皮具、少女服飾、內衣飾品
L3 三樓
兒童區、童裝、戲院、家具用品、餐飲
詳細店舖可參考以下各層圖片：
B1 地下一樓
圖片來源：深圳 8 號倉官網
M層
圖片來源：深圳 8 號倉官網
L1 一樓
圖片來源：深圳 8 號倉官網
L2 二樓
圖片來源：深圳 8 號倉官網
L3 三樓
圖片來源：深圳 8 號倉官網
掃貨精明眼！3大必攻區域
入到去咁大個場，點行先最有效率？等我教你三大重點掃貨區！
深圳 8 號倉 | 購物攻略#1 運動迷天堂 (B1 & M層)
圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵
圖片來源：Trip Moments@Wendylove
運動愛好者嘅主場！呢度聚集咗超多運動品牌，包括 Nike, Adidas, PUMA, Skechers, FILA, New Balance 等國際大牌，亦有李寧、安踏等國產名牌。最吸引嘅係折扣力度，好多時都有 3-5 折，甚至可以搵到 1 折嘅寶藏！雖然熱門碼數可能要啲心機搵，但慢慢揀一定有收穫！
深圳 8 號倉 | 購物攻略#2 小資名牌入手區 (L1層)
圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland
圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland
想用靚價買名牌？直上L1層就對了！呢度有 Coach, Michael Kors 等輕奢手袋，仲有 PANDORA, Swarovski 呢啲閃令令嘅首飾。醒目嘅你記得預先做定功課，比較下香港嘅價錢。Outlet 仲會不定時推出「3件再7折」呢類折上折優惠，撞到就真係執到寶！
深圳 8 號倉 | 購物攻略#3 神出鬼沒特賣場 (商場中庭)
圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵
圖片來源：Trip Moments@牛蛙與節瓜
8號倉好識做生意，成日會喺商場門口或者中庭搞大型特賣場，尤其係名牌手袋同鞋款，折扣低到你唔信！通常喺大時大節、黃金周假期前後就會出現。想掃平貨嘅話，建議一早到埗，先衝去特賣場，之後再慢慢行其他舖。記得留意商場嘅官方微信，隨時有獨家優惠券拎！
行到攰食咩好？精選3大人氣餐廳
掃貨都要醫肚，場內美食選擇多多，我哋精選咗三間必試之選！
深圳 8 號倉 | 美食推介#1 🌶️ 探魚·鮮青椒爽麻烤魚
圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵
行到攰想食啲惹味嘢？「探魚」絕對唔會令你失望！呢間人氣烤魚店有麻辣、醬香、鮮椒等多種口味揀，條條都烤到外脆內嫩，非常入味。最正係自助區仲有甜品同小食任攞，食完辣嘢嘆返個甜品，簡直係完美！
圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵
圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵
📍 位置： L3層 L311室
🍽️ 招牌菜： 鮮青椒爽麻烤魚、重慶豆花烤魚
💰 人均： 約 ¥90–97
深圳 8 號倉 | 美食推介#2 🥩 豪客來牛排
圖片來源：Trip Moments@VanGogh
圖片來源：Trip Moments@VanGogh
如果鍾情西餐，呢間連鎖牛排館 CP 值超高！環境舒服，啱晒一家人或者朋友聚餐。用親民價錢就可以食到 M5 澳洲和牛，佢哋嘅拼盤份量十足，牛扒加埋各式小食，保證你食到捧住個肚走。
📍 位置： M層 M106舖
🍽️ 招牌菜： 黑胡椒傳奇牛排、黃金厚切紅胡椒西冷
💰 人均： 約 ¥76–80
深圳 8 號倉 | 美食推介#3 🍻 YOJO 精釀啤酒工坊
圖片來源：https://untappd.com/b/yojo-craft-beer-human-water-osmanthus/3766883/photos
行到熱想飲返杯，Chill 一下？去 YOJO 精釀啤酒工坊啦！呢間小店裝修行復古工業風，氣氛一流。必試佢哋自家釀製嘅「人之水桂花啤酒」，桂花香氣清幽，入口勁 Fresh！絕對係同朋友飲杯嘢、傾下偈嘅好地方。
📍 位置： 商場一至二樓之間嘅公共休閒區
🍽️ 招牌菜： 人之水桂花啤酒
💰 人均： 約 ¥80–100
買唔夠喉？深圳仲有呢啲Outlet等你挑戰！
如果8號倉滿足唔到你，深圳仲有其他 Outlet 等住你！
深圳其他 Outlet #1 深圳華盛奧特萊斯
龍崗區規模最大嘅 Outlet，超過300個品牌，運動品牌尤其齊全。
地址：深圳市龍崗區平湖華南城 1 號交易廣場深圳華盛奧特萊斯
營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30
交通：深圳地鐵10號線「華南城站」C出口
深圳其他 Outlet #2 杉杉奧特萊斯廣場
想買高級名牌？呢度有 BURBERRY, PRADA, GUCCI 等大牌，絕對係奢華購物體驗。
地址：深圳市寶安區松崗街道沙浦社區藝展三路 8 號
營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30
交通：深圳地鐵11號線「松崗站」G出口，再轉乘免費接駁車
深圳其他 Outlet#3 大梅沙8號倉奧特萊斯
全新翻新，充滿歐陸海濱度假風情，可以一邊吹海風一邊 Shopping，折扣低至2折！
地址：深圳市鹽田區梅沙街道大梅沙社區環梅路 1 號
營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30
交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」C出口，步行約4分鐘
玩到唔想走？即睇附近高質酒店推介！
一日邊夠玩？不如住返晚，第二日再戰！Trip.com 為你推薦幾間附近嘅高質酒店：
深圳 8 號倉附近有不少酒店可選擇，可登入 Trip.com 查看。
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
心動不如行動！即日起至優惠售完為止，只要您透過Trip.com應用程式註冊成為會員，即可尊享高達10%的獨家折扣優惠！立即點擊連結，解鎖您的專屬福利，讓旅程更省錢、更精彩！此處查看更多！
深圳 8 號倉附近酒店推介#1 深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)
地址：民塘路 385 號, 龍華區, 深圳
評價：9.6 / 10
深圳8號倉附近酒店推介#2 華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))
地址：龍華新區民治街道民塘路東泉新村 143-146 棟, 龍華區, 深圳, 518000
評價：9.3 / 10
深圳8號倉附近酒店推介#3 柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))
地址：民治街道紅山社區東泉新村 138 棟 101 號, 龍華區, 深圳
評價：9.6 / 10
睇完係咪已經心郁郁，想即刻約埋朋友出發呢？快啲上 Trip.com 訂好你嘅車飛同酒店，嚟一場話走就走嘅深圳掃貨之旅啦！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結,部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係,當你透過文章內商戶連結完成交易時,Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理,所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任,所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準,商戶或會隨時更新相關資訊,恕不另行通知。
