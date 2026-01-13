深圳8號倉Outlet攻略2026: 交通/必買品牌/美食全指南！週末北上掃貨食買玩一日遊懶人包

深圳 8 號倉

夏天熱辣辣，想搵個有冷氣又可以瘋狂 Shopping、食好西嘅地方？港人北上消費熱潮持續，今次我哋嘅目標係被譽為「福田後花園」嘅深圳8號倉 Outlet！呢度唔單止係一個大型折扣購物中心，仲集齊美食、戲院、兒童樂園於一身，無論係家庭樂、情侶拍拖定朋友聚會都絕對啱玩。

今次 Trip.com 就幫大家整理好晒深圳8號倉嘅最強懶人包，由交通、必買攻略到美食推介一應俱全，跟住我哋嘅腳步，一齊去發掘呢個掃貨天堂有咩咁巴閉啦！

🚀 出發前必睇！Trip.com 獨家慳錢秘笈

醒目嘅你，出發前梗係要 Check 吓有咩著數優惠啦！

深圳8號倉係咩地方？

深圳 8 號倉簡介

圖片來源：深圳 8 號倉官網

深圳8號倉坐落喺龍華區，佔地足足8萬平方米，係一個集購物、餐飲、娛樂於一身嘅大型綜合商場。場內有超過200個國際同國內知名品牌進駐，折扣超吸引！

地址： 深圳市龍華區民康路1號

營業時間：

星期一至四及日：10:00 – 22:00 星期五及六：10:00 – 22:30



點樣去最方便？交通全攻略

🚇 方法一：最慳錢方便 (搭地鐵)

對大部分香港人嚟講，搭地鐵係最直接又方便嘅方法！

由落馬洲福田口岸過關。 直接轉乘深圳地鐵10號線。 喺「光雅園站」C出口或D出口出站。 跟住指示行大約 5-10 分鐘就到，超級簡單！





🚗 方法二：一家大細/買得多 (自駕/包車)

如果一家大細或者諗住大手掃貨，自駕或者包車就最舒服！

由福田口岸出發，路面暢通的話車程大約 30-40 分鐘。

商場提供約 1800 個車位，而且 頭兩個鐘免費泊車 ，對自駕人士非常友好！

想更輕鬆？可以預訂 Trip.com 嘅租車服務！

深圳 8 號倉 | 樓層地圖

深圳 8 號倉樓層圖

圖片來源：深圳 8 號倉官網

深圳 8 號倉樓層地下兩層，地上三層，以下為樓層簡介。

樓層 內容 B2 地下二樓 停車場 B1 地下一樓 餐飲及運動品牌為主 M層 餐飲及運動品牌為主、停車場、餐飲 L1 一樓 國際名牌、珠寶首飾、皮鞋皮具、女裝精品、餐飲 L2 二樓 男裝皮具、少女服飾、內衣飾品 L3 三樓 兒童區、童裝、戲院、家具用品、餐飲

詳細店舖可參考以下各層圖片：

B1 地下一樓

深圳 8 號倉BI層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

M層

深圳 8 號倉M層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L1 一樓

深圳 8 號倉L1 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L2 二樓

深圳 8 號倉 L2 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

L3 三樓

深圳 8 號倉 L3 層

圖片來源：深圳 8 號倉官網

掃貨精明眼！3大必攻區域

入到去咁大個場，點行先最有效率？等我教你三大重點掃貨區！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#1 運動迷天堂 (B1 & M層)

New Balance

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

運動品牌服飾

圖片來源：Trip Moments@Wendylove

運動愛好者嘅主場！呢度聚集咗超多運動品牌，包括 Nike, Adidas, PUMA, Skechers, FILA, New Balance 等國際大牌，亦有李寧、安踏等國產名牌。最吸引嘅係折扣力度，好多時都有 3-5 折，甚至可以搵到 1 折嘅寶藏！雖然熱門碼數可能要啲心機搵，但慢慢揀一定有收穫！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#2 小資名牌入手區 (L1層)

Michael Kors

圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland

Coach

圖片來源：Trip Moments@Smartbabyland

想用靚價買名牌？直上L1層就對了！呢度有 Coach, Michael Kors 等輕奢手袋，仲有 PANDORA, Swarovski 呢啲閃令令嘅首飾。醒目嘅你記得預先做定功課，比較下香港嘅價錢。Outlet 仲會不定時推出「3件再7折」呢類折上折優惠，撞到就真係執到寶！

深圳 8 號倉 | 購物攻略#3 神出鬼沒特賣場 (商場中庭)

門口特賣場

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

中庭特賣場

圖片來源：Trip Moments@牛蛙與節瓜

8號倉好識做生意，成日會喺商場門口或者中庭搞大型特賣場，尤其係名牌手袋同鞋款，折扣低到你唔信！通常喺大時大節、黃金周假期前後就會出現。想掃平貨嘅話，建議一早到埗，先衝去特賣場，之後再慢慢行其他舖。記得留意商場嘅官方微信，隨時有獨家優惠券拎！

行到攰食咩好？精選3大人氣餐廳

掃貨都要醫肚，場內美食選擇多多，我哋精選咗三間必試之選！

深圳 8 號倉 | 美食推介#1 🌶️ 探魚·鮮青椒爽麻烤魚

探魚·鮮青椒爽麻烤魚

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

行到攰想食啲惹味嘢？「探魚」絕對唔會令你失望！呢間人氣烤魚店有麻辣、醬香、鮮椒等多種口味揀，條條都烤到外脆內嫩，非常入味。最正係自助區仲有甜品同小食任攞，食完辣嘢嘆返個甜品，簡直係完美！

烤魚

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

自助甜品區

圖片來源：Trip Moments@綠茶拿鐵

📍 位置： L3層 L311室

🍽️ 招牌菜： 鮮青椒爽麻烤魚、重慶豆花烤魚

💰 人均： 約 ¥90–97





深圳 8 號倉 | 美食推介#2 🥩 豪客來牛排

豪客來M5和牛

圖片來源：Trip Moments@VanGogh

豪客來牛排餐點

圖片來源：Trip Moments@VanGogh

如果鍾情西餐，呢間連鎖牛排館 CP 值超高！環境舒服，啱晒一家人或者朋友聚餐。用親民價錢就可以食到 M5 澳洲和牛，佢哋嘅拼盤份量十足，牛扒加埋各式小食，保證你食到捧住個肚走。

📍 位置： M層 M106舖

🍽️ 招牌菜： 黑胡椒傳奇牛排、黃金厚切紅胡椒西冷

💰 人均： 約 ¥76–80

深圳 8 號倉 | 美食推介#3 🍻 YOJO 精釀啤酒工坊

豪客來牛排

圖片來源：https://untappd.com/b/yojo-craft-beer-human-water-osmanthus/3766883/photos

行到熱想飲返杯，Chill 一下？去 YOJO 精釀啤酒工坊啦！呢間小店裝修行復古工業風，氣氛一流。必試佢哋自家釀製嘅「人之水桂花啤酒」，桂花香氣清幽，入口勁 Fresh！絕對係同朋友飲杯嘢、傾下偈嘅好地方。

📍 位置： 商場一至二樓之間嘅公共休閒區

🍽️ 招牌菜： 人之水桂花啤酒

💰 人均： 約 ¥80–100

買唔夠喉？深圳仲有呢啲Outlet等你挑戰！

如果8號倉滿足唔到你，深圳仲有其他 Outlet 等住你！

深圳其他 Outlet #1 深圳華盛奧特萊斯

深圳華盛奧特萊斯

龍崗區規模最大嘅 Outlet，超過300個品牌，運動品牌尤其齊全。

地址： 深圳市龍崗區平湖華南城 1 號交易廣場深圳華盛奧特萊斯

營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

交通：深圳地鐵10號線「華南城站」C出口

深圳其他 Outlet #2 杉杉奧特萊斯廣場

杉杉奧特萊斯廣場

想買高級名牌？呢度有 BURBERRY, PRADA, GUCCI 等大牌，絕對係奢華購物體驗。

地址： 深圳市寶安區松崗街道沙浦社區藝展三路 8 號

營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

交通：深圳地鐵11號線「松崗站」G出口，再轉乘免費接駁車

深圳其他 Outlet#3 大梅沙8號倉奧特萊斯

大梅沙8號倉奧特萊斯

全新翻新，充滿歐陸海濱度假風情，可以一邊吹海風一邊 Shopping，折扣低至2折！

地址： 深圳市鹽田區梅沙街道大梅沙社區環梅路 1 號

營業時間： 星期一至四：10:00–22:00；星期五至日及公眾假期：10:00–22:30

交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」C出口，步行約4分鐘

玩到唔想走？即睇附近高質酒店推介！

一日邊夠玩？不如住返晚，第二日再戰！Trip.com 為你推薦幾間附近嘅高質酒店：

深圳 8 號倉附近有不少酒店可選擇，可登入 Trip.com 查看。

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

心動不如行動！即日起至優惠售完為止，只要您透過Trip.com應用程式註冊成為會員，即可尊享高達10%的獨家折扣優惠！立即點擊連結，解鎖您的專屬福利，讓旅程更省錢、更精彩！此處查看更多！

深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

地址：民塘路 385 號, 龍華區, 深圳

評價：9.6 / 10

獎項：Trip.Best 深圳豪華酒店第 10 名

Shop Now

華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))

華怡酒店（深圳北站6979商業中心店）(HUAYI Hotel (Shenzhen North Railway Station))

地址：龍華新區民治街道民塘路東泉新村 143-146 棟, 龍華區, 深圳, 518000

評價：9.3 / 10

獎項：Trip.Best 深圳精選四星級酒店第 10 名

Shop Now

柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))

柚子hotel（深圳北站東廣場店）(Orange Hotel(Shenzhen North Railway Station East Square))

地址：民治街道紅山社區東泉新村 138 棟 101 號, 龍華區, 深圳

評價：9.6 / 10

Shop Now

睇完係咪已經心郁郁，想即刻約埋朋友出發呢？快啲上 Trip.com 訂好你嘅車飛同酒店，嚟一場話走就走嘅深圳掃貨之旅啦！

