深夜揭最不易開口情緒！楊丞琳突喊有事要說

▲楊丞琳剛動完刀，昨（19）日晚間突喊有事要說，並在隔天凌晨驚喜發布新專輯首波單曲〈房間裡的大象〉，並透露搶先公開這首歌的原因，坦承先選擇最不易開口情緒，喊話：不再內耗。（圖／楊丞琳IG@rainie77）

[NOWnews今日新聞] 女星楊丞琳日前自爆動手術後休養中，而昨（19）日晚間，她突在Instagram限時動態PO文，表示在20日凌晨0點有事要說，讓粉絲都很好奇，而今日凌晨，楊丞琳終於公開謎底，竟然是時隔5年的新專輯首波單曲〈房間裡的大象〉，楊丞琳也透露這首歌是自己最不容易開口的情緒，希望大家聽到這首歌都可以感到療癒，不再內耗。

楊丞琳在2020年的《Like a Star》後，時隔5年發表新作品，雖然目前尚未公布專輯名稱，但首波單曲〈房間裡的大象〉已成功引起熱議，不變的療癒歌聲，更是讓粉絲們忍不住無限循環。楊丞琳也透露搶先公開這首歌的原因，「五年沒發片，新專輯的首波單曲，我選擇最不容易開口的情緒開始。〈房間裡的大象〉是唱給自己，也是唱給正在靜靜感受的你/妳。也許此刻，你/妳正好需要這樣的聲音。願這首歌，成為最治癒的BGM，讓你/妳不再內耗」。〈房間裡的大象〉MV將在本月27日全球首播。

▲楊丞琳突在IG喊話有事要說，並公開全新單曲〈房間裡的大象〉。（圖／楊丞琳IG@rainie77）

楊丞琳術後慶祝結婚6周年 合照AI版李榮浩

楊丞琳17日在IG貼出一張與老公李榮浩的AI合成合照「科技放閃」，慶祝結婚6週年，她在貼文中寫下：「Happy 6th anniversary（結婚6週年快樂）！」同時感謝老公在術後的陪伴：「讓我的康復之路比預期順利！」透露自己近期動過手術，所幸在另一半的陪伴下，恢復狀況相當理想。

楊丞琳無預警透露身體亮紅燈 術後近況曝

楊完成琳日前無預警在社群發文，自曝「做了一項不小的手術，目前正在休養中」，消息驚動粉絲。據悉，楊丞琳8月底就在社群寫下，醫師早在2024年建議她接受手術，但因忙於工作與演唱會而延宕。直到今年回診後，她才下定決心「健康第一位」，選擇動刀，後續也和粉絲表明歉意，接下來會減少公開活動，希望大家能體諒。

楊丞琳好友張棋惠也在12日現身活動時，被問到楊丞琳術後恢復的近況，她坦言上週才和楊丞琳見面，當時已在恢復過程中；被問到是否因病狀況急迫才動刀？對此她不願多談，只回應：「就依照丞琳那邊公布的狀況， 但她恢復得很好，也謝謝大家」，並直言自己第一時間獲悉手術消息時，也因擔心而緊張到冒汗，如今看到好友狀態穩定，才讓她放心不少。

資料來源：楊丞琳IG

