深夜還原遭遇 正妹YTR劉力穎遭韓男毆打
[NOWnews今日新聞] 擁有46萬訂閱的正妹YouTuber劉力穎，近日驚傳在韓國因拒絕陌生男子搭訕，竟遭到暴打，她今（16）日凌晨首度公開露面拍片還原當晚完整對話並曝光傷勢，只見手腳布滿瘀青，甚至大小拇指骨折無法彎曲，她指控警方到場僅口頭安撫，未調閱監視器，讓她感到極度無助，同時她也呼籲：「不該檢討受害者！」
遭搭訕後反擊引爆衝突 警方處理惹議
劉力穎回憶，當晚與2名女性友人在弘大店門口討論行程時，2名韓男突然上前搭訕，甚至出現搭肩、摸頭等騷擾，她明確拒絕後仍遭比中指挑釁，氣得反嗆：「有種再做一次！」對方隨即出手打她，她則回擊辱罵，雙方衝突因此升級，場面一度失控。
影片中，劉力穎展示手腳傷痕，並表示拇指被打至骨折，生活受影響，當時雖有路人欲報警，但見她是外籍人士便退縮，她最後自行撥打112，警方到場後僅稱：「這種情況在韓國很常見！」並要她回家休息，卻未進一步調查，處理態度引發外界批評。
傷勢嚴重 呼籲勿檢討受害者
劉力穎強調，自己與友人皆穿著普通衣物，並無裸露，不應被責怪，因擔心友人簽證問題，她讓對方先行離開，自己隔日赴醫院驗傷，並準備再次報案，她坦言雖然經歷驚魂，但仍認為住在韓國八年來大多遇到善意，強調不該以個案否定整個社會，同時表示：「不該檢討受害者！」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
