飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效

近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！

甚麼是「飛行員深度睡眠法」？

「飛行員深度睡眠法」源自美軍飛行員訓練的一套快速入睡放鬆程序，目標是在高壓吵雜或是睡眠條件極差的情況下，仍然可以在約2分鐘內入睡或進入接近睡眠的深度放鬆狀態。透過逐步釋放肌肉緊張與調整呼吸，再配合刻意轉移注意力，主動啟動副交感神經，讓身體切換到休息模式。有指飛行員經過數星期練習後，約9成以上的人即使在白天、噪音環境中，甚至是喝完咖啡後亦能在2分鐘內入眠。

「飛行員深度睡眠法」攻略：3大睡眠常見誤區

睡眠常見誤區1. 以為躺平就等於休息

很多睡眠法只是讓人換個姿勢躺下，卻完全沒有讓關節卸力以及放鬆肌肉，結果身體看似在放鬆，實際上仍在用力撐著。正確的做法是要刻意尋找一種關節無需出力、肌肉近乎懸浮的狀態，例如肩膀自然下沉、手腳由床完全承托，讓身體有微微失重以及緩緩下沉的感覺，神經系統才會真正切換到休息模式。

睡眠常見誤區2. 缺乏日常練習

很多人誤以為所有睡眠技巧都只能在床上完全躺平時才能做，其實睡眠法的練習並不局限於臥室。只要掌握了肌肉放鬆的要領，即便在半躺的狀態下，同樣能啟動身體的修復機制，實現高質的碎片化休息。

睡眠常見誤區3. 強迫自己無念無想

強迫大腦甚麼都不想往往只會適得其反，這種對空白的執著反而會引發焦慮。而飛行員採用的策略並非強制放空，而是透過「感官聚焦法」來轉移注意力，例如專注感受空內的溫度、最微弱的環境聲音，或在腦海中播放同一段安靜的畫面，讓大腦因專注單一的刺激而自然進入待機狀態。

「飛行員深度睡眠法」攻略：5步進入深度睡眠

「飛行員深度睡眠法」第1步：全面放鬆臉部

第一步從臉部開始，可嘗試做出誇張表情，例如緊皺眉頭、用力噘嘴或緊閉眼皮，維持幾秒後再完全釋放。放鬆後可感受到眉心變得平滑、下顎線不再緊繃、眼皮輕輕覆下，這樣能讓臉部神經瞬間進入放鬆狀態。

「飛行員深度睡眠法」第2步：肩頸卸力

肩頸是最容易僵硬的身體部位，此時可將肩膀往上抬至接近耳朵的位置，維持3秒後再快速下沉，感受肩胛骨完全貼向床面。雙臂自然放在身體兩側，掌心朝上，想像整個上半身沉重地交給支撐面承托，不再主動出力。

「飛行員深度睡眠法」第3步：調整呼吸節奏

當肩頸逐漸放鬆後，便能進入真正的呼吸調節階段。嘗試以深呼吸的方式讓腹部微微隆起，再以帶着長吐的方式引導胸腔壓力釋放。可採用「深吸、停留、慢吐」的節奏，例如吸氣4秒、屏息4–7秒，再以6–8秒慢慢呼氣，重點在於呼氣時間要長於吸氣，並在心中想像每次呼氣時都把壓力與雜念一起排出。

「飛行員深度睡眠法」第4步：想像下半身的失重感

接著把注意力移至下半身，先用力蜷縮腳趾、繃緊小腿和大腿，維持3秒後徹底放鬆。想像雙腿浸泡於溫暖水流中被輕輕托起，膝蓋保持自然微彎，自然形成失重般的懸浮感。

「飛行員深度睡眠法」第5步：感官聚焦

最後一步不是放空，而是將注意力放在一項極細微的感官訊號上。當大腦只剩下一個專注目標時，其餘活動會自動轉弱，進而自然進入休眠狀態。若睡眠時習慣佩戴耳塞，便可集中感受耳塞貼著耳道的觸感，效果往往比傳統的數羊方式更好。

