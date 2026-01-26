深度集中模式開啟、效能全開！全新胺基酸配方專注飲料「NEWTRON」試喝評測
於 2026 年 1 月 26 日（一）上市的「NEWTRON」，是一款加入由 And The 株式會社與東京大學農學生命科學研究科應用生命化學專攻共同研發之全新胺基酸組成「Nootro Amino（申請專利中）」的專注飲料。
所謂的「Nootro Amino」，據報告顯示可帶來認知相關分數的變化，是一種飲用後有望提升智力表現的成分。
看起來相當厲害、令人好奇的新感覺專注飲料「NEWTRON」，這次就來實際試喝評測看看！
專注飲料「NEWTRON」評測！
剛於 2026 年 1 月 26 日（一）上市的「NEWTRON」體驗盒。
從產品形象照就能感受到滿滿的設計感，實際包裝也相當時尚、有型！
紅白配色的簡約設計令人印象深刻。
搭配可愛的角色插圖，以及「STAY SHARP. THINK DEEP.」的字樣。
打開盒子後，裡面有……
「NEWTRON」3 罐
刻糖
髮夾 2 種
貼紙
……等內容物。
刻糖加髮夾！？
正納悶這是什麼組合時，仔細閱讀說明後才發現……
SET：用髮夾把頭髮固定，開啟開關。
DRINK：喝下 NEWTRON，補充成分。
PLAY：在高度專注的狀態下，挑戰「刻糖」！
原來是透過「NEWTRON」提升專注力，來成功完成刻糖的意思嗎……！
這不試試看不行了。
飲用前先挑戰刻糖！
在還沒喝「NEWTRON」的普通狀態下，先來挑戰刻糖！
刻糖是小時候玩過的回憶，但已經是十幾年前的事了。
一邊感受懷舊氣氛，一邊小心翼翼地施力。
咦？竟然裂開了！
力道的拿捏相當困難，怎麼樣都不太順利。
嘗試了好幾片結果全都失敗。
看來只能靠「NEWTRON」來補充能量了。
首先來看看成分標示吧
主打能讓專注力更加銳利的「NEWTRON」，
在實際飲用前，先來確認一下成分標示。
到底裡面都加了些什麼呢？
營養成分標示（每 100ml）如下：
熱量：50 kcal
蛋白質：0.5 g
脂肪：0 g
碳水化合物：11.9 g
食鹽相當量：0.12 g
維生素 B1：0.7 mg
維生素 B2：0.7 mg
維生素 B6：0.7 mg
維生素 B12：0.068 μg
鎂：40 mg
茶胺酸：80 mg
咖啡因：20 mg
結合了超級食物「甜菜根」與「維生素 B 群」，整體配方相當重視身心平衡。
透過咖啡因與茶胺酸的搭配，在 「集中 × 放鬆」之間取得不錯的平衡 。
在保持沉穩的同時，思緒也能維持清晰，對需要高度沉浸感的情境特別有幫助。
實際開喝！
首先用附贈的髮夾把頭髮固定，象徵性地「開啟開關」。
戴上「深集中」的標示，旁人一看就知道現在正在專心模式中，這點還滿貼心的。
準備完成後，終於要來打開「NEWTRON」了！
一打開，帶著果香又微微偏酸的氣味立刻竄出來。
倒進杯子後，顏色比想像中還要紅！
有點像透明感十足的 番茄汁色澤 ，
也和包裝、Logo 的紅色相互呼應。
實際喝起來是帶點微氣泡、 酸味明顯的胺基酸風味 。
官方標示為蘋果蘇打口味，但尾韻能感受到一點薑的微辣刺激感，讓人印象深刻。
和一般能量飲料完全不同，是一種以前沒喝過的新鮮味道。
再次挑戰刻糖！
戴上「深集中」髮夾、喝下「NEWTRON」，在專注力拉滿、沉浸感十足的狀態下，再度挑戰刻糖！
小心翼翼地，一點一點把模具敲開……
成功完成流冰天使造型！
和剛才接連失敗的情況相比，簡直讓人不敢相信，這次刻得相當漂亮。
多虧了「NEWTRON」，才能在不中斷專注力的情況下，一路專心到最後。
「NEWTRON」現正於電商平台販售中！
在需要專心的時候，能夠支援提升表現的「NEWTRON」，目前已於Amazon.co.jp開始販售。
帶著可靠的「NEWTRON」，無論是工作、讀書、創作或運動等各種場合，都能提升知性表現，享受全神貫注的沉浸體驗。
更多詳情請至「NEWTRON」官方網站查看！
©NEWTRON. ALL RIGHTS RESERVED.
