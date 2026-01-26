Saiga NAK

深度集中模式開啟、效能全開！全新胺基酸配方專注飲料「NEWTRON」試喝評測

Saiga NAK
深度集中模式開啟、效能全開！全新胺基酸配方專注飲料「NEWTRON」試喝評測
深度集中模式開啟、效能全開！全新胺基酸配方專注飲料「NEWTRON」試喝評測

於 2026 年 1 月 26 日（一）上市的「NEWTRON」，是一款加入由 And The 株式會社東京大學農學生命科學研究科應用生命化學專攻共同研發之全新胺基酸組成「Nootro Amino（申請專利中）」的專注飲料。
所謂的「Nootro Amino」，據報告顯示可帶來認知相關分數的變化，是一種飲用後有望提升智力表現的成分。
看起來相當厲害、令人好奇的新感覺專注飲料「NEWTRON」，這次就來實際試喝評測看看！

專注飲料「NEWTRON」評測！

「NEWTRON」體驗盒
「NEWTRON」體驗盒
廣告

剛於 2026 年 1 月 26 日（一）上市的「NEWTRON」體驗盒。
從產品形象照就能感受到滿滿的設計感，實際包裝也相當時尚、有型！

啪喀
啪喀

紅白配色的簡約設計令人印象深刻。
搭配可愛的角色插圖，以及「STAY SHARP. THINK DEEP.」的字樣。

不可思議的組合
不可思議的組合

打開盒子後，裡面有……

  • 「NEWTRON」3 罐

  • 刻糖

  • 髮夾 2 種

  • 貼紙

……等內容物。

刻糖加髮夾！？
正納悶這是什麼組合時，仔細閱讀說明後才發現……

  • SET：用髮夾把頭髮固定，開啟開關。

  • DRINK：喝下 NEWTRON，補充成分。

  • PLAY：在高度專注的狀態下，挑戰「刻糖」！

原來是透過「NEWTRON」提升專注力，來成功完成刻糖的意思嗎……！
這不試試看不行了。

飲用前先挑戰刻糖！


在還沒喝「NEWTRON」的普通狀態下，先來挑戰刻糖！

刻糖是小時候玩過的回憶，但已經是十幾年前的事了。
一邊感受懷舊氣氛，一邊小心翼翼地施力。

啪嚓
啪嚓

咦？竟然裂開了！
力道的拿捏相當困難，怎麼樣都不太順利。

KAME的手臂……
KAME的手臂……

嘗試了好幾片結果全都失敗。
看來只能靠「NEWTRON」來補充能量了。

首先來看看成分標示吧

看看 NEWTRON 的成分
看看 NEWTRON 的成分

主打能讓專注力更加銳利的「NEWTRON」，
在實際飲用前，先來確認一下成分標示。
到底裡面都加了些什麼呢？

營養成分標示
營養成分標示

營養成分標示（每 100ml）如下：

  • 熱量：50 kcal

  • 蛋白質：0.5 g

  • 脂肪：0 g

  • 碳水化合物：11.9 g

  • 食鹽相當量：0.12 g

  • 維生素 B1：0.7 mg

  • 維生素 B2：0.7 mg

  • 維生素 B6：0.7 mg

  • 維生素 B12：0.068 μg

  • 鎂：40 mg

  • 茶胺酸：80 mg

  • 咖啡因：20 mg

結合了超級食物「甜菜根」與「維生素 B 群」，整體配方相當重視身心平衡。

透過咖啡因與茶胺酸的搭配，在 「集中 × 放鬆」之間取得不錯的平衡 。
在保持沉穩的同時，思緒也能維持清晰，對需要高度沉浸感的情境特別有幫助。

實際開喝！

戴上「深集中」髮夾
戴上「深集中」髮夾

首先用附贈的髮夾把頭髮固定，象徵性地「開啟開關」。
戴上「深集中」的標示，旁人一看就知道現在正在專心模式中，這點還滿貼心的。

開封儀式
開封儀式

準備完成後，終於要來打開「NEWTRON」了！

帶點酸味的香氣！
帶點酸味的香氣！

一打開，帶著果香又微微偏酸的氣味立刻竄出來。

好紅！
好紅！

倒進杯子後，顏色比想像中還要紅！
有點像透明感十足的 番茄汁色澤 ，
也和包裝、Logo 的紅色相互呼應。

咕嚕咕嚕
咕嚕咕嚕

實際喝起來是帶點微氣泡、 酸味明顯的胺基酸風味 。
官方標示為蘋果蘇打口味，但尾韻能感受到一點薑的微辣刺激感，讓人印象深刻。
和一般能量飲料完全不同，是一種以前沒喝過的新鮮味道。

再次挑戰刻糖！

能否成功復仇呢
能否成功復仇呢

戴上「深集中」髮夾、喝下「NEWTRON」，在專注力拉滿、沉浸感十足的狀態下，再度挑戰刻糖！

小心翼翼地，一點一點把模具敲開……

連細小的角落也成功刻出來了
連細小的角落也成功刻出來了

成功完成流冰天使造型！
和剛才接連失敗的情況相比，簡直讓人不敢相信，這次刻得相當漂亮。

多虧了「NEWTRON」，才能在不中斷專注力的情況下，一路專心到最後。

「NEWTRON」現正於電商平台販售中！

你也來體驗專注力吧
你也來體驗專注力吧

在需要專心的時候，能夠支援提升表現的「NEWTRON」，目前已於Amazon.co.jp開始販售。
帶著可靠的「NEWTRON」，無論是工作、讀書、創作或運動等各種場合，都能提升知性表現，享受全神貫注的沉浸體驗。
更多詳情請至「NEWTRON」官方網站查看！

©NEWTRON. ALL RIGHTS RESERVED.

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域

NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域

北約（NATO）正計劃建立一個自動化防禦區，以保護歐洲邊界免受潛在的俄羅斯攻擊。北約作戰副參謀長托馬斯·洛溫（Thomas Lowin）在接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時透露，這個防禦區將作為一個熱區，用來對抗敵方部隊的侵擾。新的多層次防禦概念將利用先進技術，在衝突的早期階段減緩或阻止入侵部隊的行動。 報導指出，波蘭和羅馬尼亞已經在探索安裝該系統的可能性。北約計劃...

TechRitual ・ 9 小時前
「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等

「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等

為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活 []

Saiga NAK ・ 13 小時前

全球最快商用飛機獲得歐盟航空安全局認證

全球最快的民用飛機最近獲得了歐洲聯盟航空安全局（EASA）的認證。由 Bombardier 開發的 Global 8000 商務噴射機是自 Concorde 以來最快的民用飛機，擁有行業領先的最高速度 Mach 0.95。這架飛機提供了領先同類的航程，達到 8,000 海里，使乘客能夠比以往更快、更遠地飛行。根據 Bombardier 工程、產品開發及防務執行副總裁 Stephen McCullo...

TechRitual ・ 16 小時前
一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣

一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣

文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR R

Qooah.com ・ 1 天前
「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

任天堂宣布，Nintendo Switch 2軟體 「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 []

Saiga NAK ・ 14 小時前
【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源

Momax 多年來專注於流動配件的創新與設計，其產品以高效能和實用性見稱。這次介紹的 Momax 1-Powe […]

TechRitual ・ 1 天前
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨 []

Saiga NAK ・ 11 小時前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）

Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）

生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 17 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 22 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

法新社 ・ 14 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。

法新社 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

姊妹淘 ・ 16 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在

女人我最大 ・ 13 小時前