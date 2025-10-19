不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。
警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。
秀茂坪男子墮橋 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮天橋。今晨(19日)9時30分，一名男子倒臥於安泰邨勇泰樓旁一行人天橋對開，懷疑從高處墮下，由途人發現報案。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕死亡。on.cc 東網 ・ 1 天前
珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查
秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。 救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。am730 ・ 1 天前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
習近平免去李成鋼中國常駐 WTO 代表職務
《新華社》報道,國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定,免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織(WTO)代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。此外,任命李詠箑為中國常駐 WTO 代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。另外,任免駐外大使還包括,免去李昌林的中國駐摩洛哥王國特命全權大使職務,任命余勁松為中國駐摩洛哥王國特命全權大使;免去韓春霖的中國駐羅馬尼亞特命全權大使職務,任命陳峰為中國駐羅馬尼亞特命全權大使;免去張佐的中國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務,任命蔣小燕為中國駐北馬其頓共和國特命全權大使。免去于敦海的中國駐馬爾他共和國特命全權大使職務,任命張佐為中國駐馬爾他共和國特命全權大使;免去韋宏添的中國駐格瑞那達特命全權大使職務,任命楊舒為中國駐格瑞那達特命全權大使;免去陳國友的中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務,任命孫向陽為中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。(BC)infocast ・ 10 小時前
珍惜生命｜旺角海富苑九旬住戶墮樓亡 現場無檢獲遺書
旺角海庭道2號海富苑一名94歲鄺姓女住戶，今日早上9時許懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台。警方接獲海富苑保安報案後到場，發現鄺嫗現場被證實死亡，初步調查相信她從海富苑一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件現列作「有人從高處墮下」。 ▼珍惜生命你要知▼am730 ・ 1 天前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 5 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
逾萬名慢性阻塞肺病患者發作入院 3年間醫療開支12億
【Now新聞台】香港哮喘會聯同港大研究發現，3年間逾萬名慢性阻塞肺病患者因急性發作入院，醫療開支達12億元，而冬季出現急性發作機會比夏季高，建議患者注意保暖。72歲的盧先生廿多年前確診慢性阻塞肺病，多年來一直受氣喘影響，現時肺活量只剩下四分之三，同時有肺積水，令他決心戒煙。慢性阻塞肺病患者盧先生︰「如果行街，很多時你會見到我坐在消防喉頭上，因為走得久不夠氣，最嚴重時，行五、六級樓梯都要停下來，如果你沒有太大問題可以行兩層樓，但如果你不照顧自己，走幾步路都要休息。」吸煙及空氣污染令呼吸系統長期受損，引致缺氧、氣喘及咳嗽等症狀，慢性阻塞肺病無法治癒。港大研究指醫管局2022至2024年間共有1.1萬人發作，累計約2.5萬人次入院，平均住院6日，涉及醫療開支逾12億元。而冬季出現急性發作機會比夏季高1.5倍，醫生呼籲患者注意保暖，避免溫差刺激。港大醫學院呼吸系統專科醫生郭宏駿︰「我們氣管容易因為天氣轉變而有出現各種刺激，另外，冬天期間流感或其他病毒都比夏天更加活躍，令病人感染機會增加，導致他們出現急性發作機會同樣增加，我們知道夏季流感高峰期仍未過，但冬季流感高峰期隨時又會出現，這個時候病人需要做好各種預防措施，包括疫苗接種。」醫生又建議患者戒煙及避免接觸到二手煙，亦應在空氣污染嚴重時避免外出，減低發作機會。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜西貢WM酒店推「金秋蟹香自助晚餐」 人均低至$377歎花甲海蟹粥、蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉流沙天使麵+送清蒸大閘蟹
秋天來了，代表蟹季也來了！西貢WM酒店在Klook推出「金秋蟹香」自助餐買一送一優惠，自助晚餐人均低至$377，即可品嚐肥美秋蟹盛宴，包括加拿大松葉蟹腳、法國麵包蟹。也有一眾以時令秋蟹入饌的精緻蟹料理，如明太子蟹肉海鮮酥盒、花甲海蟹粥、蟹粉蟹肉流沙天使麵等，蟹迷絕對不能錯過！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。am730 ・ 1 天前
調查指家長子女均難逃手機依賴 組織倡推遲兒童使用手機至14歲
智能手機已成為大部分現代人不可或缺的必需品，但過早擁有手機並建立社交帳號，卻有可能讓兒童沉迷玩手機，甚至增加其被不懷好意的陌生人刻意接觸的危機，對還沒有成熟心智和足夠定力的兒童而言或構成巨大風險。有家長組織對本港學童的家長進行一項調查，發現本港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲；而25%受訪家長表示其孩子曾在網上被am730 ・ 23 小時前
流感｜多個醫學組織呼籲盡早為嬰幼兒接種疫苗 關日華：勿看輕流感
本港正處於夏季流感季節，開學至今衞生防護中心已錄得9宗涉及兒童流感的嚴重和1宗死亡個案，年齡介乎3至17歲。21個本地及海外醫學、護理學會，以及立法會議員林哲玄、陳凱欣發表聯合呼籲，提醒公眾包括家長和照顧者，應盡早為嬰幼兒和青少年接種今年度季節性流感疫苗，並要維持良好的個人和環境衞生習慣。am730 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 23 小時前
網戀騙案十日逾40宗 八旬婦情陷「軍人」痛失逾500萬
警方「守網者」社交平台公布，過去十天，警方接獲逾40宗網上情緣騙案，總損失接近4,000萬港元。當中逾四成受害人為55歲或以上人士，損失金額超過2,400萬。AASTOCKS ・ 8 小時前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前