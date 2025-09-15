深水埗七人車起火一度傳爆炸聲 現場發現助燃劑（更新）

「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前