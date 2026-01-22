深水埗商住大廈業主不遵清拆令 被判罰款近12萬元

【on.cc東網專訊】深水埗元州街一幢商住大廈一名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(21日)在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共119,900港元，當中89,900港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及深水埗元州街一幢商住大廈平台上的兩個搭建物，面積共約89平方米。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向業主發出清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】