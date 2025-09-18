小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
深水埗困籠兩店舖狗從漁護署救出 獲暫托收留告別牢籠享受安全自在生活
【動物專訊】本報今日報道深水埗一凍肉店店主長期將兩狗困在籠中，日前更因屢遭投訴而將兩狗送漁護署領養，事件在今日下午迎來轉機，在動物義工Roni游說下，狗主將兩狗從漁護署接回，更有好心人願意暫托兩狗，在完成棄養程序後，約兩歲的狗仔阿財和狗女阿旺晚上住進暫托處所，終於擺脫放養和困籠的悲哀生活，首次享受室內安全而又自由自在的生活。
事緣本報在8月收到求助，指該店店主將兩狗困籠放在店內，店主曾對本報記者解釋因為放在後巷被人報警投訴。沒想到狗主前日（9月16日）竟因屢被人投訴，而將兩狗送到漁護署棄養。Roni今日得知此事後前往該店游說店主，店主終答應將兩狗從漁護署接回，並由Roni為兩狗尋找暫托，本報亦作出尋暫托的報道。
事件引起很多市民和街坊關注，Roni很快便找到一個好心人願意暫托兩狗狗，並在傍晚到該店接走兩狗，經過簽署文件等手續後，阿財和阿旺順利送到暫托處所，而該店主亦向Roni承諾不會再在店舖養狗。
阿財和阿旺去到暫托處所後，很快便適應和顯得十分興奮，不斷在玩耍和探索，終於不用困在狹窄的籠中，可以在環境良好的室內自由自在生活，又不用擔心安全的問題。
Roni又感激很多熱心街坊和熱心市民為兩狗送上大量物資，包括狗糧、心絲蟲藥、防蚤水、尿墊、狗床、玩具等，大家都盡力讓兩狗感受到愛。祝福兩狗之後可以找到願意愛護他們的領養家庭。
相關報道：
深水埗店主困籠養兩狗屢遭投訴竟送漁護署 義工游說下允先接回兩狗 現急尋暫托或領養
The post 深水埗困籠兩店舖狗從漁護署救出 獲暫托收留告別牢籠享受安全自在生活 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第4個星期週末指定iHerb品牌71折 平價入手益生菌、韓國人氣膠原蛋白面膜都有平
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第4個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 13 小時前
Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品
一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天
香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。Yahoo Food ・ 1 天前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）
7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 李施德林500毫升產品買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，全線李施德林500毫升產品買1送1、全線男士護理產品第2件半價、SALON DE PRO沙龍級白髮染霜買1送1、LUX麗仕植萃香氛沐浴露-藍風鈴/深層淨化/透亮淨肌 550克 $20/件、清爽透氣特長護墊40片孖裝買2送1！YAHOO著數 ・ 12 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【松本清】北角匯店開幕 會員9折、買滿$300送$30優惠券
松本清於9月18日進駐北角匯，開設第15間分店，提供一應俱全的藥妝、護膚、健康食品及生活雜貨，更帶來一系列至抵開幕優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前
【SKECHERS】週年慶優惠 官網限時買2件即享4折（即日起至24/09)
SKECHERS官網推出週年慶第三擊優惠，即日起至9月24日，購買指定2件波鞋、服飾、配件等，即可享4折優惠。同時有會員優惠，購物可賺雙倍積分，滿$1,000分可換$30優惠券。YAHOO著數 ・ 10 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
【大棧】中秋優惠 紐西蘭頭半鮑魚4罐禮盒裝低至$588＋送4個燉梨（即日起至優惠結束）
大棧進行限時優惠，紐西蘭頭半鮑魚4罐禮盒裝低至$588，再送4個燉梨！還有不少海味優惠，大棧北美花旗參買2送1、清水花膠半斤裝85折、日本中蠔鼓200克裝2包$158，加$9換2罐紅燒彈牙鮑鮑、花好常有參鮑套裝中秋限定價$488。YAHOO著數 ・ 8 小時前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡近期好價，HK$270 購 512GB 免運費
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 7 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 9 小時前