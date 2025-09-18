焦點

深水埗困籠兩店舖狗從漁護署救出 獲暫托收留告別牢籠享受安全自在生活

【動物專訊】本報今日報道深水埗一凍肉店店主長期將兩狗困在籠中，日前更因屢遭投訴而將兩狗送漁護署領養，事件在今日下午迎來轉機，在動物義工Roni游說下，狗主將兩狗從漁護署接回，更有好心人願意暫托兩狗，在完成棄養程序後，約兩歲的狗仔阿財和狗女阿旺晚上住進暫托處所，終於擺脫放養和困籠的悲哀生活，首次享受室內安全而又自由自在的生活。

事緣本報在8月收到求助，指該店店主將兩狗困籠放在店內，店主曾對本報記者解釋因為放在後巷被人報警投訴。沒想到狗主前日（9月16日）竟因屢被人投訴，而將兩狗送到漁護署棄養。Roni今日得知此事後前往該店游說店主，店主終答應將兩狗從漁護署接回，並由Roni為兩狗尋找暫托，本報亦作出尋暫托的報道。

事件引起很多市民和街坊關注，Roni很快便找到一個好心人願意暫托兩狗狗，並在傍晚到該店接走兩狗，經過簽署文件等手續後，阿財和阿旺順利送到暫托處所，而該店主亦向Roni承諾不會再在店舖養狗。

阿財和阿旺去到暫托處所後，很快便適應和顯得十分興奮，不斷在玩耍和探索，終於不用困在狹窄的籠中，可以在環境良好的室內自由自在生活，又不用擔心安全的問題。

Roni又感激很多熱心街坊和熱心市民為兩狗送上大量物資，包括狗糧、心絲蟲藥、防蚤水、尿墊、狗床、玩具等，大家都盡力讓兩狗感受到愛。祝福兩狗之後可以找到願意愛護他們的領養家庭。

相關報道：
深水埗店主困籠養兩狗屢遭投訴竟送漁護署 義工游說下允先接回兩狗 現急尋暫托或領養

深水埗兩狗長期被店主困籠，店主日前更因屢被投訴而將兩狗送漁護署棄養。
兩狗今日從漁護署救出，並送到暫托人的處所，終可享受室內安全自在的生活。
狗仔阿財。
狗女阿旺
