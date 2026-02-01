深水埗巴士撞路邊樹木枝幹致車窗爆裂 3名乘客受傷

「去美元化」呢個主題唔單止帶挈金價、銀價狂升，喺聯滙制度下；港元跟美元跌，有利股市、地產等資產反彈，市面有返消費動力。昨晚獲友人邀請，出席在新世界大厦內HKGTA Club 舉行之信用卡貴賓晚宴，high到有魚子醬招呼班銀行貴客，揾到銀嘅客仔又特別好唱口，講起隻由低位$75美元升上四百多的美光（MU)，個個都飲恨，通常去到$120-$150就賺夠唔再搏，邊食邊講股論金，有點魚翅撈飯的影子。

Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前