深水埗店主困籠養兩狗屢遭投訴竟送漁護署 義工游說下允先接回兩狗 現急尋暫托或領養
【動物專訊】急尋暫托或領養救兩狗狗！深水涉一凍肉店店主長期將兩隻狗困籠，自8月至今屢次被人投訴，警方、漁護署和愛護動物協會均曾到場作出勸喻，沒想到店主以受不了投訴為由，在星期二（9月16日）將兩狗送到漁護署棄養。動物義工Roni今日到該店游說，店主答應今日下午會從漁護署接兩狗出來，由義工為兩狗尋暫托或領養家庭。事態緊急，必須盡快為兩狗尋找安置地方。
本報在8月初曾收到讀者報料，指該店長期將兩狗放在籠中飼養，當時店主接受本報查詢時，提到原本將兩狗放在後巷倉庫門外，但因為被人報警投訴，因此他將兩狗困籠放回店內，又稱每日都會帶兩狗去散步大小便三次。
問及為何不帶兩狗回家養，他當時說：「因為我大部分時間在外工作，不能放在家中，而且兩狗在外面可以接觸更多人更好。」兩狗名叫「阿旺」和「阿財」，均1歲多及已絕育，是店主朋友的狗狗所生下的子女，由BB開始交店主收養。
當時店主還聲稱自己不會放棄兩狗，會盡量照顧好兩狗，他當時說：「個籠不算細，出面有個狗廁所，當然不是最好的環境，但都叫中規中矩，大家不滿意，是否等如我要放棄他們呢？我本身鍾意狗，從來沒打算拿狗睇門口。」
沒想到言猶在耳，店主竟在9月16日將兩狗送到漁護署棄養。本報今日收到消息後再向店主詢問，店主說：「那麼多投訴，愛協又過來說困籠不行，漁護署又說不准兩隻狗困在一個籠，我都沒有辦法。」他又表示，漁護署職員有叫他再考慮，要明日答覆他們是否確認棄養。他又表示，如果找到人可領養兩狗，他可以從漁護署接回兩狗。
動物義工Roni今早亦有到現場向店主夫婦了解，他引述店主說早前有警員來訪，警告如不處理便會作出起訴，因此店主不堪壓力，將狗狗帶到漁護處棄養。經Roni游說後，店主答應今日下午會將兩狗接回來，惟急需為兩狗尋找暫托或領養家庭，以免兩狗再過著長期困籠及隨時被棄養的生活。
如有人願意暫托或領養這兩隻狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Roni聯絡。本報會繼續跟進兩狗情況。
