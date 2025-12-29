深水埗男女逃避截查跳車逃走 警一度拔槍制服在車內檢依托咪酯

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
其他人也在看
珍惜生命｜屯門29歲男子墮樓亡 胞弟報警惜太遲
今日(29日)早上8時25分，警方接獲一名男子報案，指發現其兄長倒臥在屯門青山公路－新墟段11-17號平台。 人員接報到場，該名29歲姓林事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 3 小時前
網上求職騙案三周逾110宗總損失逾1,900萬元 31歲女「刷單員」被呃190萬元
警方「守網者」社交平台公布，過去三星期，警方共接獲超過110宗網上求職騙案，騙款金額超過1,900萬港元。AASTOCKS ・ 6 小時前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 23 小時前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節
今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險Yahoo財經 ・ 1 天前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 1 天前
日出康城業主前年裝修拆主力牆罪成罰18萬
【Now新聞台】日出康城一個單位的業主，前年裝修期間，涉嫌擅自拆除部分主力牆，罪名成立罰款18萬 。 被告辜晉豪到觀塘裁判法院應訊。他涉嫌在2022年10月至2023年5月期間，授權進行拆除單位部分結構牆的工程，遭屋宇署票控。裁判官劉淑嫻指，被告以單位業主身份簽署批准工程，推斷工程必然出自被告指示，他亦必然知道工程包括拆卸牆身，認為被告並非疏忽，故意漠視查證牆身是否為結構牆，以避免工程被拒進行，因此裁定他兩項罪名成立，罰款18萬元。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
男子旺角疑與人打鬥後昏迷不治 警方拘一男
【Now新聞台】一名64歲男子懷疑在旺角與人打鬥後昏迷，送院後不治，警方拘捕一名80歲男子。 事發於旺角麥花臣球場。警方上午約11時接報，64歲男子倒地昏迷，送到廣華醫院後證實不治，警方之後拘捕一名80歲男子。據了解，兩人疑因吸煙問題爭執，之後打鬥時死者倒地，案件交由旺角警區重案組調查。#要聞now.com 新聞 ・ 59 分鐘前
粵車南下︱電動車代理指內地早已普及「黑玻璃」 本港法規落後至少30年
「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點，例如內地車輛採用俗稱「黑玻璃」的深色車窗。資深電動車代理商黃毅力今早(29日)在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已超越香港，今次「粵車南下」的衝擊形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已落後內地至少30至5am730 ・ 7 小時前
男子當街斬人落網 警證實釀成1死3傷
【on.cc東網專訊】四川省攀枝花市公安局仁和分局上周六（27日）通報，當地上周四（25日）發生一宗刑事案件，造成1死3傷，已抓獲疑犯歸案，依法刑事拘留，正偵辦案件之中。此前，網傳當地發生街頭斬人事件，一名男子隨機施襲造成多人傷亡。on.cc 東網 ・ 7 小時前
年度案件回顧社會篇 2025法生了哪些事？
2025 年下旬，大埔宏福苑五級火奪去至少 161 條人命，事件揭發棚網不合規、火警鐘失靈、屋苑招標等問題，行政長官李家超宣布成立獨立委員會調查。另外，南丫海難事隔近 13 年召開死因研訊，今年傳畢證人，料下年初裁決；的士司機陳輝旺第二次死因研訊，陪審團再度裁定陳非法被殺，涉事警員再提司法覆核要求推翻結果。法庭線 ・ 6 小時前
鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院
鑽石山富山邨今日(28日)下午發生火警。警方於下午1時18分接報，指富信樓10樓一個單位的廚房起火並冒出濃煙。消防員迅速到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，並於下午1時58分成功將火勢撲滅。 火警發生時，起火單位內共有四人，其中一名80歲老翁昏迷，由消防員救出後送往伊利沙伯醫院搶救，其餘三人則安全無恙。事件am730 ・ 1 天前
薄扶林無人機墮下 老婦遭擊中頭部送院
薄扶林發生無人機高空墮下事故。 今日（29日）早上8時04分，薄扶林域多利道550號碧瑤灣一間超市對開，一名老婦報稱遭一架無人機墮下時擊中頭部，流血受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車清醒送往瑪麗醫院治理。警方正在調查事件。am730 ・ 9 小時前
葵涌興芳路大廈墮石屎 婦人頭部受傷送院
葵涌今早發生高空墮物意外。今日（28日）早上約8時47分，興芳路196號葵豐大廈外牆高處突然有石屎剝落，剛巧一名途經的婦人猝不及防被擊中，頭部受傷流血。救護員接報趕至，所幸傷者清醒，能自行登上救護車，隨後送往瑪嘉烈醫院治理。警方正就事件展開調查。 現場所見，墮下石屎約近拳頭大小，擊中婦人後墮地碎裂成三塊。警方已封am730 ・ 1 天前
尖沙咀男子企圖跳海輕生 救援人員勸服送院檢查
【on.cc東網專訊】尖沙咀有人企圖跳海。今日(29日)早上11時54分，麼地道66號對開海旁一名男子報案，稱自己危坐海旁石壆上企圖跳海輕生。救援人員接報到場走近事主身旁展開游說，消防輪在對開海面戒備。最終男子被勸服返回安全位置，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 7 小時前
屯門截查可疑車輛 司機棄置物品逃去 警方檢獲懷疑毒品
警方昨日在屯門巡邏期間，發現一輛可疑私家車並上前截查。其間司機未有遵守交通燈號，隨即駛走，並在途中棄置車內物品。警方其後在路邊檢獲懷疑毒品，暫時未有人被捕。 事件發生在昨日下午約2時，屯門分區軍裝巡邏小隊於藍地五柳路截查涉事車輛。司機不但無視交通燈號，更在青山公路屏山段逆線行駛，並撞向一輛警車。可疑車輛未有停下，am730 ・ 1 天前
馬鞍山商場餐廳廚房起火 消防迅速救熄 無人受傷
今（28日）早8時許，警方接獲馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈職員報案，指樓上一餐廳廚房位置起火，冒出大量濃煙。消防派出搜救隊撲救，警方及救護車亦都接報到場。 翻查過往紀錄，涉事商場於本月16日同樣發生火警，廣場內一超市廚房發生火警，冒出大量濃煙，消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，疏散約50人。am730 ・ 1 天前
地監局鼓勵持牌人為宏福苑住戶提供支援
地產代理監管局(「監管局」)主席蕭澤宇今日表示,得悉近日有地產代理為宏福苑火災災民提供免費服務協助他們尋找租盤,對相關代理熱心貢獻社會表示由衷謝意。此外,蕭澤宇亦感謝不少地產代理亦以不同方式協助災民,包括捐款及為災民提供專業意見等。對此,蕭澤宇鼓勵更多地產代理盡其能力為更多有需要的災民提供協助,幫助災民早日重建家園。 (BC)#地監局 #大埔 #宏福苑infocast ・ 1 天前
厄瓜多海灘槍擊案釀6死3傷 疑毒梟集團爭鬥
（法新社基多28日電） 警方表示，厄瓜多西南部一處海灘木棧道今天發生槍擊案，多名槍手闖入開槍，導致6人喪生，包括一名兩歲女童。警方在聲明中指出，槍手在逃去向不明，初步調查顯示，攻擊動機可能是犯罪集團的內部爭鬥。法新社 ・ 4 小時前
上水客貨車男司機疑駕駛時暈倒 猛撼水馬昏迷送院
上水發生車禍。 今日（29日）早上8時40分，一輛輕型貨車於上水寶運路33號近石湖墟污水處理廠對開位置「自炒」撞向水馬，男司機陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將男司機送往沙田威爾斯親王醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，男司機駕駛期間疑突暈倒，輕貨在無人駕駛下撞向一工地水馬始停下。am730 ・ 9 小時前
亦園路謀殺案｜29歲男子被控謀殺提堂 還柙至明年3月再訊
【Now新聞台】洪水橋亦園路謀殺案，29歲男子被控謀殺罪，早上提堂後還柙候審。 被告張偉賢由警車押送到粉嶺裁判法院應訊。控罪指，他涉嫌在8月25日與其他人在亦園路亦園村謀殺51歲男子曾彭山。控方申請押後作進一步調查，獲裁判官接納，延至明年3月23日再訊，期間被告要還柙。警方早前提及，相信案件涉及非法活動的金錢糾紛，累計有27人涉案被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前