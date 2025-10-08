衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】今晨(8日)11時52分，深水埗大南街205號一單位，一名男子懷疑以膠袋包裹頭部，膠袋連著一罐氣體自殺，由父親發現報案。救援人員接報場，當場證實事主氣絕身亡。事主尋短原因有待調查。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
