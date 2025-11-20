gkxhg3ytdtog.JPG

警方今日(20日)上午約10時半接獲一名清潔工人報案，指一名男子在深水埗麗閣邨對開以石頭擲向白鴿，懷疑有人虐待動物。

深水埗巡邏小隊人員接報到場，發現該男子手持石頭，並於邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體。人員以涉嫌「殘酷對待動物」罪名拘捕該名71歲吳姓男子。

警方經調查後，發現該被捕人牽涉至少兩宗虐待動物個案，他現正被扣留調查。警方留意到最近網上有相關報導，並呼籲市民如目睹類似案件發生，可致電3661 8804與警方聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/深水埗白鴿遭擲石頭棄屍垃圾桶-七旬翁至少涉兩案被捕/620548?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral