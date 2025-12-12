深水埗私家車撼的士逃逸 司機被捕

【Now新聞台】深水埗凌晨有私家車撞的士後不顧而去，至大埔道一個警方路障被截獲，司機被捕。

被捕男司機黑布蒙頭，鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查。緝毒犬亦奉召到場，在車廂內發現懷疑毒品。

凌晨近2時，警方接報一輛私家車在窩仔街近南昌街與一輛的士相撞後逃去，之後在大埔道156號對開一個警方路障被截獲，當場拘捕司機。

#要聞