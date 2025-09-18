深水埗美食｜吉隆坡過江「緊張咖喱麵」 必試古早咖喱雞乾撈麵/花膠雞腳咖喱麵/斑蘭葉巴斯克蛋糕

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
來自吉隆坡的「緊張咖喱麵」早前登陸深水埗，主打咖喱撈麵及咖喱湯麵，咖喱膽堅持於總店製作再空運到港，即睇Yahoo專訪：
吉隆坡增江人氣麵店「緊張咖喱麵」登陸香港，於深水埗汝州街開業！老香港風情的裝潢非常打卡，主打的咖喱麵以至小食及甜品都頗有水準，開業不久便經常爆場，不少明星亦是座上客，即睇Yahoo Food專訪：
源自吉隆坡 父母賣咖喱麵起家
「緊張咖喱麵」是吉隆坡品牌，創辦人Jayden是馬來西亞華僑，他的父母多年前已在當地賣咖喱麵，當時主要做街坊生意，甚至連招牌都沒有。後來Jayden在增江做生意，正好有個地方可讓父母搬過來繼續經營咖喱麵生意。Jayden想到不如借此機會令品牌變得年青一點，他先是因為所在地「增江」的普通話讀音與「緊張」相似，於是玩味地為自家店舖改名為「緊張咖喱麵」，就連菜式都以諧音命名。他又將食物升級，從前咖喱麵只配搭魚蛋、豆卜、芽菜之類的簡單配料，搬舖後還增加了雞肉、雞腳、溏心蛋等選擇。
至於「緊張咖喱麵」來港的契機，源於一次Jayden在與好友兼香港著名藝術蛋糕師Jimmy小酌後帶了他回自家店吃咖喱麵，Jimmy一試難忘，於是決定與Jayden一起將品牌帶到香港。
吉隆坡空運咖喱膽 新增花膠海鮮配料
「緊張咖喱麵」主打的咖喱麵分為湯麵及撈麵，為了確保質素，Jayden及Jimmy堅持靈魂的咖喱膽新鮮在吉隆坡店做好再隔1-2天空運到港。咖喱膽用上多款香料如辣椒粉、丁香、八角、香茅、南薑、八角等製成，過程中需依食材特性以不同的溫度及時間處理，做起來頗費時。咖喱膽來到香港會加上自家熬的沙葛雞湯、蝦乾及椰漿等做成咖喱湯底，味道辛香富層次，還帶啖啖椰香，麵條則是油麵加幼米粉的「摻摻麵底」。
咖喱湯麵共4款選擇，包括配新加坡魚蛋、怡保炸腐竹及豆卜等的基本款式，Jimmy知道香港人鍾意食海鮮及滋補美食，於是特別加入花膠及海鮮做配料，「好卵！好膠緊張咖喱麵」就加上花膠及咖喱雞等食材，而索價$288的「好卵！闔家富貴緊張咖喱麵」則加入了龍蝦、鮑魚及軟殼蟹等。
招牌古早雞髀乾撈麵 咖喱雞髀總店直送到港
另一款古早雞髀乾撈麵也出色，蛋麵以醬油拌過，配搭的咖喱雞髀竟也和咖喱膽一樣於總店做好再空運到港。雞髀入味不嚡，咖喱汁香辣，還跟一點煮得入味軟爛的薯仔，拌麵吃非常惹味。
高質斑蘭葉巴斯克蛋糕
除了招牌咖喱麵，小吃及甜品都有驚喜，小吃有鹹鮮juicy的炸蝦醬雞翼、配搭辣醬油的沙葛沙律、混入魚肉製成的卜卜脆怡保炸腐竹等。至於甜品，必試斑蘭葉巴斯克蛋糕，由Jimmy的徒弟Michael主理，外層焦香，內裡軟滑，還加入新鮮斑蘭製作，斑蘭味非常清香。
緊張咖喱麵
地址：深水埗汝州街128號地舖（地圖按此）
更多深水埗美食推介
深水埗美食｜父子檔Food Court炸雞店「O Boy Chicken」自家配方香料粉炸雞/手工雞寶
深水埗美食︱美荷樓露天cafe餐廳 松露醬芝士小雲吞 + $68下午茶炸魚薯條餐
煲仔飯推介2025｜Top 20香港人氣必食煲仔飯！深水埗$45煲仔飯/熟食中心隱世名店/老牌炭爐即煲
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
Threads爆紅！深水埗西九龍中心意粉小店 $42温泉蛋卡邦尼意粉性價比超高
文、攝：Amy Luk
