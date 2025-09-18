深水埗美食｜吉隆坡過江「緊張咖喱麵」 必試古早咖喱雞乾撈麵/花膠雞腳咖喱麵/斑蘭葉巴斯克蛋糕

吉隆坡增江人氣麵店「緊張咖喱麵」登陸香港，於深水埗汝州街開業！老香港風情的裝潢非常打卡，主打的咖喱麵以至小食及甜品都頗有水準，開業不久便經常爆場，不少明星亦是座上客，即睇Yahoo Food專訪：

香港店位於深水埗汝州街

源自吉隆坡 父母賣咖喱麵起家

「緊張咖喱麵」是吉隆坡品牌，創辦人Jayden是馬來西亞華僑，他的父母多年前已在當地賣咖喱麵，當時主要做街坊生意，甚至連招牌都沒有。後來Jayden在增江做生意，正好有個地方可讓父母搬過來繼續經營咖喱麵生意。Jayden想到不如借此機會令品牌變得年青一點，他先是因為所在地「增江」的普通話讀音與「緊張」相似，於是玩味地為自家店舖改名為「緊張咖喱麵」，就連菜式都以諧音命名。他又將食物升級，從前咖喱麵只配搭魚蛋、豆卜、芽菜之類的簡單配料，搬舖後還增加了雞肉、雞腳、溏心蛋等選擇。

至於「緊張咖喱麵」來港的契機，源於一次Jayden在與好友兼香港著名藝術蛋糕師Jimmy小酌後帶了他回自家店吃咖喱麵，Jimmy一試難忘，於是決定與Jayden一起將品牌帶到香港。

香港店裝潢富懷舊色彩。

吉隆坡空運咖喱膽 新增花膠海鮮配料

「緊張咖喱麵」主打的咖喱麵分為湯麵及撈麵，為了確保質素，Jayden及Jimmy堅持靈魂的咖喱膽新鮮在吉隆坡店做好再隔1-2天空運到港。咖喱膽用上多款香料如辣椒粉、丁香、八角、香茅、南薑、八角等製成，過程中需依食材特性以不同的溫度及時間處理，做起來頗費時。咖喱膽來到香港會加上自家熬的沙葛雞湯、蝦乾及椰漿等做成咖喱湯底，味道辛香富層次，還帶啖啖椰香，麵條則是油麵加幼米粉的「摻摻麵底」。

咖喱麵湯底以總店直送咖喱膽、每天熬製高湯及椰漿製成。

咖喱湯麵共4款選擇，包括配新加坡魚蛋、怡保炸腐竹及豆卜等的基本款式，Jimmy知道香港人鍾意食海鮮及滋補美食，於是特別加入花膠及海鮮做配料，「好卵！好膠緊張咖喱麵」就加上花膠及咖喱雞等食材，而索價$288的「好卵！闔家富貴緊張咖喱麵」則加入了龍蝦、鮑魚及軟殼蟹等。

好卵！好膠緊張咖喱麵$128 （咖喱雞可升級至咖喱雞腳）

招牌古早雞髀乾撈麵 咖喱雞髀總店直送到港

另一款古早雞髀乾撈麵也出色，蛋麵以醬油拌過，配搭的咖喱雞髀竟也和咖喱膽一樣於總店做好再空運到港。雞髀入味不嚡，咖喱汁香辣，還跟一點煮得入味軟爛的薯仔，拌麵吃非常惹味。

古早咖喱雞乾撈麵$88

高質斑蘭葉巴斯克蛋糕

除了招牌咖喱麵，小吃及甜品都有驚喜，小吃有鹹鮮juicy的炸蝦醬雞翼、配搭辣醬油的沙葛沙律、混入魚肉製成的卜卜脆怡保炸腐竹等。至於甜品，必試斑蘭葉巴斯克蛋糕，由Jimmy的徒弟Michael主理，外層焦香，內裡軟滑，還加入新鮮斑蘭製作，斑蘭味非常清香。

沙葛沙律$48

斑蘭葉巴斯克蛋糕$48

好膏！混桔（經典桔仔混酸梅混枇杷膏）$35

緊張咖喱麵

地址：深水埗汝州街128號地舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

