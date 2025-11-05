雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛
紮根深水埗十年的人氣泰菜「泰基隆」近日於社交平台上宣布結業在即，帖文中坦言結業原因，大批食客表示不捨，即睇內文：
近年本港餐飲業面對高昂租金及經濟不景等挑戰，不少小店難敵壓力相繼結業。紮根深水埗十年的人氣泰菜「泰基隆」近日亦於社交平台宣佈即將結業，更在文中透露結業原因。消息一出令不少街坊與食客大感惋惜，紛紛留言向店主道別。
「泰基隆」宣佈結業
店方於社交平台感性地向食客告別，「由於營商環境實在太嚴峻，同埋受到好多部門關愛（要知詳情落嚟食嘢講你知），所以我哋決定11月13日正式結業，最後營業日係12號，希望你哋喺呢十日內可以嚟幫多幾次！」文中亦感謝食客一直以來的支持，「呢十年真係多得好多熟客嘅支持先頂到依家，真心多謝各位。」店主並透露暫時無重開打算，「真係無打算再開舖住。」帖文一出，大批支持者湧入留言表達不捨與祝福，不少人感慨寫道，「真係好可惜…無論你哋嘅廚藝、理念、堅持都好值得支持」。也有人表示理解，「明白而家咁嘅經濟環境，而停下休息都係為咗未來再出發嘅步伐做準備，下次江湖再見再舉杯暢飲」。另有食客留言鼓勵，「期望你哋可以喺更加好嘅地方合適嘅環境可以重新出發」。大量留言中滿載祝福與感激，足見「泰基隆」多年來在街坊心中的地位。
正宗泰廚主理平民價泰菜
由正宗泰廚主理的「泰基隆」以地道泰式風味及親民價錢聞名，菜式種類繁多，從泰式串燒、金邊粉到咖喱炒蜆樣樣俱全。午市獲大讚大份夾抵食，食客大推泰式豬手飯、炒金邊粉及海南雞飯；晚市方面則有網民大推新鮮爽甜的泰式生蝦及炭燒豬頸肉，香氣撲鼻，配上酸辣汁更添層次。另一人氣菜式泰式咖喱炒蜆，咖喱香濃不嗆辣，蜆肉又大隻又飽滿。對熟客而言，這間小店不只是食肆，更是一份溫暖與回憶所在。想重溫熟悉味道的食客，記得把握最後機會！
圖片來源：Facebook@泰 基隆 Thai Ki Lung、OpenRice
