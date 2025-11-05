結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛

近年本港餐飲業面對高昂租金及經濟不景等挑戰，不少小店難敵壓力相繼結業。紮根深水埗十年的人氣泰菜「泰基隆」近日亦於社交平台宣佈即將結業，更在文中透露結業原因。消息一出令不少街坊與食客大感惋惜，紛紛留言向店主道別。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「泰基隆」宣佈結業

店方於社交平台感性地向食客告別，「由於營商環境實在太嚴峻，同埋受到好多部門關愛（要知詳情落嚟食嘢講你知），所以我哋決定11月13日正式結業，最後營業日係12號，希望你哋喺呢十日內可以嚟幫多幾次！」文中亦感謝食客一直以來的支持，「呢十年真係多得好多熟客嘅支持先頂到依家，真心多謝各位。」店主並透露暫時無重開打算，「真係無打算再開舖住。」帖文一出，大批支持者湧入留言表達不捨與祝福，不少人感慨寫道，「真係好可惜…無論你哋嘅廚藝、理念、堅持都好值得支持」。也有人表示理解，「明白而家咁嘅經濟環境，而停下休息都係為咗未來再出發嘅步伐做準備，下次江湖再見再舉杯暢飲」。另有食客留言鼓勵，「期望你哋可以喺更加好嘅地方合適嘅環境可以重新出發」。大量留言中滿載祝福與感激，足見「泰基隆」多年來在街坊心中的地位。

廣告 廣告

大批支持者湧入留言表達不捨與祝福

大批支持者湧入留言表達不捨與祝福

大批支持者湧入留言表達不捨與祝福

大批支持者湧入留言表達不捨與祝福

大批支持者湧入留言表達不捨與祝福

正宗泰廚主理平民價泰菜

由正宗泰廚主理的「泰基隆」以地道泰式風味及親民價錢聞名，菜式種類繁多，從泰式串燒、金邊粉到咖喱炒蜆樣樣俱全。午市獲大讚大份夾抵食，食客大推泰式豬手飯、炒金邊粉及海南雞飯；晚市方面則有網民大推新鮮爽甜的泰式生蝦及炭燒豬頸肉，香氣撲鼻，配上酸辣汁更添層次。另一人氣菜式泰式咖喱炒蜆，咖喱香濃不嗆辣，蜆肉又大隻又飽滿。對熟客而言，這間小店不只是食肆，更是一份溫暖與回憶所在。想重溫熟悉味道的食客，記得把握最後機會！

泰式海南雞飯

泰式炒金邊粉

泰式豬手飯

泰式生蝦

炭燒豬頸肉

泰式咖喱炒蜆

圖片來源：Facebook@泰 基隆 Thai Ki Lung、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？