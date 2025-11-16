菜館負責人遭一名男子毆打。

深水埗發生打鬥案。今日(16日)凌晨零時許，在大南街268號一間菜館內，店內多人毆鬥和毀壞物品。據報一名男子衝入店內襲擊陳姓菜館負責人，陳男、其女友及女友兒子其後還擊，施襲男子其後逃去。

警方到場調查，以「在公眾地方打架」拘捕上述3人，其中女子受傷送院。警方正調查事件。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/深水埗菜館店主遇襲-3男女被捕-疑兇逃去/618879?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral