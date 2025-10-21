深水埗街頭混戰3男女被捕，警另追緝4名涉案大漢。(網上影片截圖)

警方上周日(12日)凌晨約1時半接獲報案，指多名男女子在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，發生打鬥。人員接報到場，截查兩名分别42及43歲的本地女子。經調查後，相信該兩名女子曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名女子。

人員經翻查閉路電視片段及深入調查後，於上周五(17日)在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」。3名被捕人士獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。警方現正通緝另外4名涉案本地男子。

廣告 廣告

從網上影片可見，事發於在鴨寮街一間酒吧對開，人數多達約20人。初時數名女子在店外與其他大漢爭執，隨後場面突然失控，雙方糾纏拉扯打鬥，有金髮女被掌摑及扯頭髮。多名原本站於旁邊的男子見狀，於是上前勸止，其中一名和事佬呼喝女子離開，又將其餘大漢推走，一名被推開大漢仍氣憤，怒脫上衣折返稱「我唔怕呀」，但再次被同伴拉走，最終多名大漢在數名女子破口大罵之下相繼離開。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/深水埗街頭混戰3男女被捕-警另追緝4名涉案大漢-有片-/610542?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral