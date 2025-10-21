深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃

【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。

警員接報到場，截查兩名分别42及43歲的本地女子。經調查後，相信該兩名女子曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名女子。

警員經翻查閉路電視片段及深入調查後，於10月17日在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，現正通緝另外4名涉案本地男子。3名被捕人士獲准保釋後查，須於11月中旬向執法部門報到。

