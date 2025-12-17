深水埗餐廳寵物龜被偷走 涉案六旬漢兩日後落網尋回失龜

【on.cc東網專訊】執法部門於12月14日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指在同日下午約六時，有一名男子從該餐廳盜去一隻寵物龜，其後逃去。案件列作「盜竊」。

人員經深入調查及翻查附近及銳眼計劃下的閉路電視片段後，鎖定一名涉案男子，並於昨日（16日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓曾(68歲)本地男子，亦尋回被盜去的龜隻，龜隻沒有受傷，並已歸還予餐廳負責人。

被捕人已被落案起訴一項「盜竊」罪，案件將於2026年1月7日上午在西九龍裁判法院提堂。

