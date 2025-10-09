​深水埗一業主不遵從清拆令 遭判罰款近5.2萬元

【on.cc東網專訊】​深水埗商廈天台1名業主，由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(8日)在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共51,980元，當中41,980元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及深水埗青山道一幢商住大廈天台兩個面積共約32平方米的搭建物。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向該業主發出3張清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

廣告 廣告

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000元。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】