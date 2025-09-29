WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
深水埗美食推介｜10間超出色深水埗美食小店 吉隆坡過江龍/即包餃子/低至$42食酒店級意粉
深水埗餐廳多如繁星，價錢親民之餘，更是卧虎藏龍，今次Yahoo Food就結集10間高質小店推介給大家！即睇Yahoo Food內文：
深水埗是平民美食天堂，相信沒有人反對吧！對於食膩了連鎖店的大家來說，深水埗選擇多，想食港式的，有車仔麵、餃子等選擇，想食Cafe，又可以到大南街；而且深水埗餐廳性價比高，多點兩樣美食都不怕心痛！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
深水埗美食2025推介1.緊張咖喱麵：吉隆坡過江龍 咖喱膽空運到港
平時是濃味派的話，就不要錯過吉隆坡過江龍「緊張咖哩麵」，主打咖喱撈麵及咖喱湯麵，咖喱膽堅持於總店製作再空運到港，非常有心機。咖喱湯麵共4款選擇，包括配新加坡魚蛋、怡保炸腐竹及豆卜等的基本款式，荷包鬆動的，必點索價$288的「好卵！闔家富貴緊張咖喱麵」，加入了龍蝦、鮑魚及軟殼蟹等非常豪華。
緊張咖喱麵
地址：深水埗汝州街128號地舖（地圖按此）
深水埗美食2025推介2.O Boy Chicken：自家調製香料粉 可選多款醬汁
市面上炸雞店數之不盡，O Boy Chicken主打炸雞的炸物店，主打由炸雞下髀、炸雞翼、雞金塊及炸薯條的套餐，可選配不同醬汁，炸物亦設單點。招牌的炸雞下髀及炸雞翼，以由檸檬片、蒜蓉、月桂葉等煮成的高濃度鹽水醃製一晚，令雞肉更juicy嫩滑及增添基礎的味道，蘸上薄身的炸漿後再蘸上由自家配方香料粉、日本藍鳥麵粉及粟粉等調成的炸粉，先以140-150度低溫油炸，出餐前再以約180-190度進行二度炸製迫出多餘水份及油份，亦令成品更金黃香脆。炸雞食落外皮鹹香惹味，肉質juicy，除了原味亦可選配韓式蜂蜜芥末醬、煙燻醬、德州燒烤醬及明太子醬，當中煙燻醬及明太子醬均是自家調製。
O Boy Chicken
地址：深水埗欽州街37K號西九龍中心6樓6FC18-20號舖 (地圖按此)
電話：從缺
深水埗美食2025推介3.Chickee's：梁祖堯都推介 低至$42食酒店大廚出品
手工意粉越來越受歡迎，但每份動不動就要過百元，深水埗西九龍中心性價比一向高，意粉小店「Chickee’s」大廚曾任職酒店﹐店內主打各款即煮意粉及西式小食，定價由$42至$57，份量超足，深受大家推崇，甚至ViuTV《空肚講宵夜》主持梁祖堯都有推介。招牌溫泉蛋卡邦尼意粉$42就食得到，醬汁濃稠煙肉鹹香，意粉al dente掛汁。另一款法式油封鴨腿配椒麻拌意粉也頗具創意，油封鴨腿外皮香脆肉質軟嫩，再走fusion風以台式椒麻醬調味，配搭新鮮又出奇地夾。其他意粉還有芫荽蒜片香辣大蝦、海鮮龍蝦汁、白酒牛油汁蜆等口味選擇。
Chickee's
地址：深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓63-64號舖(地圖按此)
電話：6086 2961
深水埗美食2025推介4.大隻佬手工餃子專門店：人氣餃子店食花膠水餃
餃子雖然簡單，但只要做得好，非常容易就會變成人氣熱店！大隻佬手工餃子專門店餃子標榜自家即日包製，不留隔夜，即日包即日用。餐牌六款餃子中有款「花膠香菇鮮肉餃」，可湯可煎，餃子餡的冬菇切得大大粒，花膠切碎，入口有口感又吃到濃濃鮮菇香。花膠餡外，另有傳統的韭菜豬肉餃、白菜豬肉餃、素菜餃等，另有很受一家大細歡迎的芝士粟米餃及鹹蛋黃豬肉餃。
大隻佬手工餃子專門店
地址：深水埗福華街182C號地舖（地圖按此）
電話：98279881
深水埗美食2025推介5.Moto Mala口麻天辣：酸菜魚及麻辣燙品牌 一人前酸菜魚
平時的酸菜魚份量大，有時候兩個人都未必食得完。如果你得一個人，又想食酸菜魚，推介你可以到酸菜魚及麻辣燙品牌「Moto Mala口麻天辣」，所有菜式都是一人份量，招牌菜「天花頂酸菜魚」嚴選刺少肉多的新鮮鱸魚，秘製湯底耗時5至6個小時熬制，啖啖鮮香濃郁；選用經過90天醃製的水東新酸菜，入口集「麻、辣、香、酸」於一身！一人前晚餐另有「川味水煮魚」及「酸甜清新番茄魚」口味選擇，如想品嚐魚類以外的美食，也可試試另一主打「海鮮麻辣燙」
Moto Mala口麻天辣
地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓127-128號舖（地圖按此）
電話：3907 0383
深水埗美食2025推介6.Poke Go：高峰日賣400碗 自家製醬汁
Poke Bowl健康又美味，而且選擇豐富，是不少人Lunch或晚餐的好選擇。Poke Go設有廿多款配料中，不乏坊間不多見的八爪魚、 糙米、枝仁豆、醃酸薑、麻醬豆腐、木魚絲、岩鹽等。至於主角魚生則有三文魚及吞拿魚，每日新鮮返貨，即日開即日用，三文魚用價錢高一點的挪威貨，幾款醬汁都是自己調製，蜜糖芥末醬，微甜辛香，配鮮嫩三文魚就最夾。店內預設款式的Poke Bowl都大概500卡/碗，方便做開健身的靚仔靚女計數。
Poke Go
地址：深水埗大南街211號 (地圖按此)
電話：3563 8137
深水埗美食2025推介7.邊敘邊醉：以酒入饌招牌火鍋湯底
打邊爐配酒是不少人的最愛，但作為資深酒友的大家，想再提升酒香？邊敘邊醉以酒作為主題，首創4大酒類湯底，分別以紅酒、花雕、清酒、啤酒入饌，配合最鮮美的食材熬制多個小時，先喝湯底再吃火鍋！另外餐廳提供多款手切牛肉，作為「牛魔王」就可別錯過！另外推介兩款招牌手工餃包括黑松露鮑魚餃及自創花雕醉雞餃，均選用超薄餃子皮，每日手工製作。
邊敘邊醉 Bino N’ Booze
地址：深水埗海壇街 205 號海珀地下及 1 樓 A 號舖 （地圖按此）
電話：2682 4300
延伸閱讀：邊敘邊醉：深水埗美食｜玩味感十足酒醉火鍋店「邊敘邊醉」 必食4款招牌以酒入饌火鍋湯底/手切騸牯牛/自家製手工餃子
深水埗美食2025推介8.貴州熙月羊肉粉館：貴州直送羊肉 即包羊肉餃子
有人愛吃牛，有人愛吃豬，同樣地羊肉都有Fans！天氣開始涼涼地，正是食羊肉的好時機！貴州熙月羊肉粉館店主之一是貴州人，煮羊肉的方法是家族傳下來的配方，保留羊味而不會太羶。餐廳直接由貴州入口黑草羊，靈魂湯膽，是用由貴州引入的黑草羊肉及羊骨，連蘿蔔及香料如白芷等熬最少四至五小時。
煮好的羊肉、羊肚或羊雜，配貴州米粉，就成為幾碗招牌菜。小店七成菜式都以羊肉為主角 — 涼拌羊肉、羊肉湯飯、羊肚粉等，配搭簡單。特別推介一款陳太自創的「羊肉芫茜餃子」，心機位是餃子不會預先包好，只會打好麵糰，待有訂單時才立刻包餃，包好即煎餃子。
貴州熙月羊肉粉館
地址：深水埗大埔道76號地舖（地圖按此）
電話：從缺
深水埗美食2025推介9.棠棠居海鮮菜館：創意中菜館 超打卡黃金芝士長腳蟹釜飯
深水埗多中菜館，但想食創意中菜，推介大家可以一試「棠棠居海鮮菜館」，菜式由入行逾三十年的資深大廚吳鶴鳴主理，吳師傅曾於多間知名酒店及中菜館出任要職，菜式兼備創意與美味，當中包括青檸汁黑鳳爪，經醬香滷製後加入自家製青檸醬汁，酸香清新，開胃又解膩；黃金芝士長腳蟹釜飯，以特製釜鍋配合日本珍珠米製作，球面內鍋受熱均勻，米飯粒粒分明帶飯香，加入帶子、蝦粒以及雙重芝士等配料，頂層以原條築地5L級長腳蟹腳覆蓋，芝士拉絲如瀑布澎湃，蟹腳起肉後拌釜飯享用，蟹肉鮮甜融合芝士鹹香，賣相超打卡！
棠棠居海鮮菜館
地址：長沙灣元州街231-247號潤發大廈地下A號舖（地圖按此）
電話：2886 8186
深水埗美食2025推介10.聚來車仔麵：超澎湃爆漿阿華田西多士
叫得做車仔麵，招牌應該是車仔麵吧！但聚來車仔麵除了車仔麵受歡迎，更多人喜歡阿華田西多士跟招牌煎餃，前者在西多士上擺滿阿華田粉，一切開還有澎湃濃郁的阿華田巧克力醬爆出，再配咖啡絕對是完美的下午茶！餃子煎得金黃酥脆，每口都是滿滿韮菜香氣，讓人欲罷不能！
聚來車仔麵
地址：深水埗基隆街172號地舖（地圖按此）
電話：2391 8033
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多深水埗美食推介
深水埗美食｜父子檔Food Court炸雞店「O Boy Chicken」自家配方香料粉炸雞/手工雞寶
深水埗美食︱美荷樓露天cafe餐廳 松露醬芝士小雲吞 + $68下午茶炸魚薯條餐
煲仔飯推介2025｜Top 20香港人氣必食煲仔飯！深水埗$45煲仔飯/熟食中心隱世名店/老牌炭爐即煲
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
Threads爆紅！深水埗西九龍中心意粉小店 $42温泉蛋卡邦尼意粉性價比超高
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
大閘蟹2025│大閘蟹新手必學 公乸分別/煮法/飲食宜忌/完美拆蟹方法/配酒
大閘蟹是人間美食，但由分大閘蟹公乸開始，去到飲食宜忌、拆蟹方法、配甚麼酒等，已經考到不少人。而且大閘蟹雖然美味，但當中膽固醇卻是讓人卻步，這次就請來近70年大閘蟹老字號負責人跟註冊營養師，為大家由頭到尾拆解大閘蟹，更會附上最完美拆蟹秘技。Yahoo Food ・ 1 小時前
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
人氣韓團 SEVENTEEN 日前闊別 7 年再度訪港開騷！SEVENTEEN於 9 月 27 至 28 日假啟德體育園主場館舉行一連兩場演唱會，吸引大批克拉（粉絲名稱）入場支持。而成員早前抵港後，亦把握機會大歎地道美食，展現超貼地一面。以下介紹兩間餐廳給克拉品嚐SEVENTEEN「同款」餐點！Yahoo Food ・ 1 小時前
越南芽莊酒店｜Fusion Resort Cam Ranh五感沉浸式度假體驗！主打全包水療/奢華打卡體驗+港人獨家延遲check out
香港快運（HK Express）直飛芽莊（Nha Trang）航線，一眾港人又多個旅遊熱點。Fusion Resort Cam Ranh度假村，只需15分鐘車程便可抵達金蘭國際機場（Cam Ranh International Airport），度假村主打壯麗的海灘景致、全包式水療服務及「隨時隨地早餐」，更以獨特的自給自足農場體驗，將慢活與可持續旅遊融合至極致。為配合HK Express航班回港，度假村更表示只有香港旅客可享有延遲check out，大家又怎可以錯過？Yahoo 旅遊 ・ 36 分鐘前
深圳山姆超市｜必買10大新品（持續更新）Jellycat平替毛絨公仔水果盤/人民幣66元飲到足料花膠雞濃湯
深圳山姆超市熱潮未退，仍然有大批香港擁躉北上朝聖，甚至定期入貨！又難怪他們的，事關山姆超市每月定期都會有新貨上架，形成追看性，令一眾山姆粉絲有想繼續好奇、八卦的心態，加上每件貨品價格合理，即使是以「不妨一試」的心態入手都不覺得肉赤。Yahoo Travel為各位整合山姆超市最新上架貨品，涵蓋烘焙、零食、預製菜等多款品項，建議大家bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
婁峻碩「RECHARGE」Mini Tour 香港站 搞笑隔空回應呂爵安 Tyson Yoshi 自薦做嘉賓被拒
人氣歌手婁峻碩（SHOU）日前於新蒲崗PORTAL舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour 2025 香港站」，是次Mini Tour 特意選址細場地近距離與婁力士互動，希望讓大家可以很High很投入的跳動，婁峻碩亦走到台下與歌迷握手、合唱、單獨合照福利，台上台下近乎零距離，婁力士（婁峻碩粉絲）盡享滿滿的福利，現場氣氛high爆，希望能跟大家互相充電！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
收工後還在想工作？擺脫「工作腦」，100件收工後待辦的「正經事」讓你好好休息充電｜誠品書店《閱見自己》
經常不由自主地就想著工作？即使已經收工了，但腦子裡還是會想著甚至會擔憂焦慮，也許你有一顆「工作腦」了。過度投入工作而無法抽離，有時都會容易令自己耗盡，令「投入」變成「無力」，隨時會影響工作能力。想調整或平衡生活與工作嗎？也許這本《下班後，人生才開始》會給你一些啟發。Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前
國慶優惠｜美心集團10.1日起推多重飲食優惠 快餐75折＋蛋糕低至7折
國慶將至，美心集團宣佈由10月1日起推出多重國慶飲食優惠，涵蓋快餐、蛋糕、甜品及長者餐飲，讓大家可以用抵價享受國慶假期。優惠期內，美心MX「魔鬼．天使雞扒飯」只需$35.7起，美心西餅蛋糕低至7折，而東海堂冰凍蛋糕禮盒亦有限時嚐味價。Yahoo Food ・ 1 小時前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
台灣哪個景點不值得去？一票外國人點名「2地方」：失望到待5分鐘就離開
隨著疫情解封，台灣觀光市場逐漸復甦，各地景點湧現大量國內外遊客。近日有外國網友在網路上發起討論，詢問赴台旅遊時哪些知名景點值得「避開」，引發熱烈討論。其中，台中彩虹眷村、新北九份等知名地點都被點名。網食尚玩家 ・ 16 小時前
【Aeon】中秋節應節用品、食品優惠（即日起至06/10）
嚟AEON一次過就可以買齊哂中秋應節商品、月餅、生果送禮、準備團圓飯嘅食材同小朋友燈籠，不同品牌嘅月餅，傳統、奶黃、陳皮紅豆、榴槤都應有盡有，仲有新鮮食材同海味，等大家可以煮團圓飯時更加得心應手！YAHOO著數 ・ 22 小時前
張晉染髮放閃蔡少芬！「情侶髮色」發文甜秀恩愛，洩22年婚姻保鮮密碼
藝人夫妻檔張晉與蔡少芬近日因「情侶髮色」再度成為話題。9月25日，張晉在微博曬出淺色新髮型，並標記蔡少芬帳號寫下「來一個情侶髮色」，公開與愛妻的甜蜜默契。蔡少芬隨後也幽默回應：「聽說有人COPY了我的髮色？」展現夫妻二十年來始終如一的俏皮互動。姊妹淘 ・ 16 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 14 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
5位「三胎媽咪」女明星瘦身法盤點！胡杏兒靠多吃「這食物」從76→55kg，狂瘦21公斤！
生一胎已經夠辛苦了，這五位女明星居然都是「三寶媽」，不只要照顧家庭，還要兼顧工作，這麼忙碌還能維持纖細緊實的身材，真的超狂！這次就來盤點昆凌、賈靜雯、鍾麗緹、梁洛施、胡杏兒這五位女明星的瘦身方法，從飲女人我最大 ・ 15 小時前
排骨食譜｜酥炸蒜香蝦醬排骨(氣炸版)
酥炸蒜香蝦醬排骨是一道鹹香惹味的菜式 ，只要用上蕃薯粉作炸粉，會有更酥脆既效果，用埋氣炸鍋幫手更能省油又省時。 ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchenCook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
【惠康】佳節食品優惠 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚 $69/2包（即日起至02/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有美國空運Autumn Crisp® 波子提子23毫米+、台灣30年文旦柚禮袋2個裝、紐西蘭Zespri金奇偉果5個裝、真空脆柿、 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、泰國空運泰正豬肉、鮮半殼鮑魚、翠山軒流心芝麻/花生擂沙湯圓、快易煮家庭裝餃子/小籠包同埋芝司樂片裝芝士，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前