深水埗美食推介｜10間超出色深水埗美食小店 吉隆坡過江龍/即包餃子/低至$42食酒店級意粉

深水埗是平民美食天堂，相信沒有人反對吧！對於食膩了連鎖店的大家來說，深水埗選擇多，想食港式的，有車仔麵、餃子等選擇，想食Cafe，又可以到大南街；而且深水埗餐廳性價比高，多點兩樣美食都不怕心痛！

深水埗美食2025推介1.緊張咖喱麵：吉隆坡過江龍 咖喱膽空運到港

平時是濃味派的話，就不要錯過吉隆坡過江龍「緊張咖哩麵」，主打咖喱撈麵及咖喱湯麵，咖喱膽堅持於總店製作再空運到港，非常有心機。咖喱湯麵共4款選擇，包括配新加坡魚蛋、怡保炸腐竹及豆卜等的基本款式，荷包鬆動的，必點索價$288的「好卵！闔家富貴緊張咖喱麵」，加入了龍蝦、鮑魚及軟殼蟹等非常豪華。

緊張咖喱麵

地址：深水埗汝州街128號地舖（地圖按此）

店主知道香港人鍾意食海鮮及滋補美食，於是特別加入花膠及海鮮做配料，「好卵！好膠緊張咖喱麵」就加上花膠及咖喱雞等食材。

深水埗美食2025推介2.O Boy Chicken：自家調製香料粉 可選多款醬汁

市面上炸雞店數之不盡，O Boy Chicken主打炸雞的炸物店，主打由炸雞下髀、炸雞翼、雞金塊及炸薯條的套餐，可選配不同醬汁，炸物亦設單點。招牌的炸雞下髀及炸雞翼，以由檸檬片、蒜蓉、月桂葉等煮成的高濃度鹽水醃製一晚，令雞肉更juicy嫩滑及增添基礎的味道，蘸上薄身的炸漿後再蘸上由自家配方香料粉、日本藍鳥麵粉及粟粉等調成的炸粉，先以140-150度低溫油炸，出餐前再以約180-190度進行二度炸製迫出多餘水份及油份，亦令成品更金黃香脆。炸雞食落外皮鹹香惹味，肉質juicy，除了原味亦可選配韓式蜂蜜芥末醬、煙燻醬、德州燒烤醬及明太子醬，當中煙燻醬及明太子醬均是自家調製。

O Boy Chicken

地址：深水埗欽州街37K號西九龍中心6樓6FC18-20號舖 (地圖按此)

電話：從缺

主打由炸雞下髀、炸雞翼、雞金塊及炸薯條的炸物套餐。

深水埗美食2025推介3.Chickee's：梁祖堯都推介 低至$42食酒店大廚出品

手工意粉越來越受歡迎，但每份動不動就要過百元，深水埗西九龍中心性價比一向高，意粉小店「Chickee’s」大廚曾任職酒店﹐店內主打各款即煮意粉及西式小食，定價由$42至$57，份量超足，深受大家推崇，甚至ViuTV《空肚講宵夜》主持梁祖堯都有推介。招牌溫泉蛋卡邦尼意粉$42就食得到，醬汁濃稠煙肉鹹香，意粉al dente掛汁。另一款法式油封鴨腿配椒麻拌意粉也頗具創意，油封鴨腿外皮香脆肉質軟嫩，再走fusion風以台式椒麻醬調味，配搭新鮮又出奇地夾。其他意粉還有芫荽蒜片香辣大蝦、海鮮龍蝦汁、白酒牛油汁蜆等口味選擇。

Chickee's

地址：深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓63-64號舖(地圖按此)

電話：6086 2961

$42就能埋單，性價比超高！

深水埗美食2025推介4.大隻佬手工餃子專門店：人氣餃子店食花膠水餃

餃子雖然簡單，但只要做得好，非常容易就會變成人氣熱店！大隻佬手工餃子專門店餃子標榜自家即日包製，不留隔夜，即日包即日用。餐牌六款餃子中有款「花膠香菇鮮肉餃」，可湯可煎，餃子餡的冬菇切得大大粒，花膠切碎，入口有口感又吃到濃濃鮮菇香。花膠餡外，另有傳統的韭菜豬肉餃、白菜豬肉餃、素菜餃等，另有很受一家大細歡迎的芝士粟米餃及鹹蛋黃豬肉餃。

大隻佬手工餃子專門店

地址：深水埗福華街182C號地舖（地圖按此）

電話：98279881

首推鹹蛋黃豬肉餃，鹹香惹味。

深水埗美食2025推介5.Moto Mala口麻天辣：酸菜魚及麻辣燙品牌 一人前酸菜魚

平時的酸菜魚份量大，有時候兩個人都未必食得完。如果你得一個人，又想食酸菜魚，推介你可以到酸菜魚及麻辣燙品牌「Moto Mala口麻天辣」，所有菜式都是一人份量，招牌菜「天花頂酸菜魚」嚴選刺少肉多的新鮮鱸魚，秘製湯底耗時5至6個小時熬制，啖啖鮮香濃郁；選用經過90天醃製的水東新酸菜，入口集「麻、辣、香、酸」於一身！一人前晚餐另有「川味水煮魚」及「酸甜清新番茄魚」口味選擇，如想品嚐魚類以外的美食，也可試試另一主打「海鮮麻辣燙」

Moto Mala口麻天辣

地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓127-128號舖（地圖按此）

電話：3907 0383

一個人都可以食酸菜魚！

深水埗美食2025推介6.Poke Go：高峰日賣400碗 自家製醬汁

Poke Bowl健康又美味，而且選擇豐富，是不少人Lunch或晚餐的好選擇。Poke Go設有廿多款配料中，不乏坊間不多見的八爪魚、 糙米、枝仁豆、醃酸薑、麻醬豆腐、木魚絲、岩鹽等。至於主角魚生則有三文魚及吞拿魚，每日新鮮返貨，即日開即日用，三文魚用價錢高一點的挪威貨，幾款醬汁都是自己調製，蜜糖芥末醬，微甜辛香，配鮮嫩三文魚就最夾。店內預設款式的Poke Bowl都大概500卡/碗，方便做開健身的靚仔靚女計數。

Poke Go

地址：深水埗大南街211號 (地圖按此)

電話：3563 8137

預設款式的Poke Bowl都大概500卡/碗，減肥人士都可以安心食！

深水埗美食2025推介7.邊敘邊醉：以酒入饌招牌火鍋湯底

打邊爐配酒是不少人的最愛，但作為資深酒友的大家，想再提升酒香？邊敘邊醉以酒作為主題，首創4大酒類湯底，分別以紅酒、花雕、清酒、啤酒入饌，配合最鮮美的食材熬制多個小時，先喝湯底再吃火鍋！另外餐廳提供多款手切牛肉，作為「牛魔王」就可別錯過！另外推介兩款招牌手工餃包括黑松露鮑魚餃及自創花雕醉雞餃，均選用超薄餃子皮，每日手工製作。

邊敘邊醉 Bino N’ Booze

地址：深水埗海壇街 205 號海珀地下及 1 樓 A 號舖 （地圖按此）

電話：2682 4300

湯式濃郁入味。

深水埗美食2025推介8.貴州熙月羊肉粉館：貴州直送羊肉 即包羊肉餃子

有人愛吃牛，有人愛吃豬，同樣地羊肉都有Fans！天氣開始涼涼地，正是食羊肉的好時機！貴州熙月羊肉粉館店主之一是貴州人，煮羊肉的方法是家族傳下來的配方，保留羊味而不會太羶。餐廳直接由貴州入口黑草羊，靈魂湯膽，是用由貴州引入的黑草羊肉及羊骨，連蘿蔔及香料如白芷等熬最少四至五小時。

煮好的羊肉、羊肚或羊雜，配貴州米粉，就成為幾碗招牌菜。小店七成菜式都以羊肉為主角 — 涼拌羊肉、羊肉湯飯、羊肚粉等，配搭簡單。特別推介一款陳太自創的「羊肉芫茜餃子」，心機位是餃子不會預先包好，只會打好麵糰，待有訂單時才立刻包餃，包好即煎餃子。

貴州熙月羊肉粉館

地址：深水埗大埔道76號地舖（地圖按此）

電話：從缺

餃子即叫即包，超有心機！

深水埗美食2025推介9.棠棠居海鮮菜館：創意中菜館 超打卡黃金芝士長腳蟹釜飯

深水埗多中菜館，但想食創意中菜，推介大家可以一試「棠棠居海鮮菜館」，菜式由入行逾三十年的資深大廚吳鶴鳴主理，吳師傅曾於多間知名酒店及中菜館出任要職，菜式兼備創意與美味，當中包括青檸汁黑鳳爪，經醬香滷製後加入自家製青檸醬汁，酸香清新，開胃又解膩；黃金芝士長腳蟹釜飯，以特製釜鍋配合日本珍珠米製作，球面內鍋受熱均勻，米飯粒粒分明帶飯香，加入帶子、蝦粒以及雙重芝士等配料，頂層以原條築地5L級長腳蟹腳覆蓋，芝士拉絲如瀑布澎湃，蟹腳起肉後拌釜飯享用，蟹肉鮮甜融合芝士鹹香，賣相超打卡！

棠棠居海鮮菜館

地址：長沙灣元州街231-247號潤發大廈地下A號舖（地圖按此）

電話：2886 8186

足夠3至4人分享，都只是$268份！

深水埗美食2025推介10.聚來車仔麵：超澎湃爆漿阿華田西多士

叫得做車仔麵，招牌應該是車仔麵吧！但聚來車仔麵除了車仔麵受歡迎，更多人喜歡阿華田西多士跟招牌煎餃，前者在西多士上擺滿阿華田粉，一切開還有澎湃濃郁的阿華田巧克力醬爆出，再配咖啡絕對是完美的下午茶！餃子煎得金黃酥脆，每口都是滿滿韮菜香氣，讓人欲罷不能！

聚來車仔麵

地址：深水埗基隆街172號地舖（地圖按此）

電話：2391 8033

阿華田西多士份量十足，而且有多重口感！（Credit：Openrice）

