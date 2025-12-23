深水埗美食｜米芝蓮推介「合益泰小食」火災後新裝回歸 招牌腸粉加價$10/3條惹熱議

屹立深水埗多年、曾獲米芝蓮推介及旅發局網頁推薦的「合益泰小食」，今年8月不幸失火，幸無人傷亡。但店舖嚴重損毀，經過逾4個月裝修，終於在12月22日正式重開。新裝後店面光猛企理，堂食空間擴大，外賣客人仍需於後巷排隊，但整體感覺乾淨舒適不少。店鋪裝修後招牌腸粉同價但份量減少，引起不少網民熱議。

新店感覺乾淨舒適不少

必食招牌滑溜腸粉

重新開業的合益泰，首日已大排長龍，招牌腸粉由老字號潘記粉廠供貨，米粉皮細緻幼滑，入口帶淡淡米香，混合自家調配的芝麻醬、甜醬、白芝麻，口感滑溜圓潤。蘿蔔豬皮是另一人氣之選，豬皮爽滑彈牙，蘿蔔無渣，煮得軟腍清甜，盡吸湯汁鮮味。

腸粉滑溜帶米香

腸粉由老字號潘記粉廠供貨

裝修後腸粉每份少1條

裝修前腸粉小份4條$10、中份6條$15、大份8條$20；裝修後，同價但每份少1條，小份3條、中份5條、大份7條。網民議論紛紛，有人笑言「食客幫手畀裝修費」，有人指「實際加咗百分之二十五，加幅勁過通漲」，留言也有不少網民批評店鋪的衛生問題、店員態度等。腸粉以外，店內其他食品也有小幅度加價，但依然無阻成為全港最平米芝蓮美食。

新定價招牌腸粉$10/3條

合益泰小食

地址：深水埗桂林街121號地舖(地圖按此)

文、攝：Amy

