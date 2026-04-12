深水埗30年元祖級雲南米線遭冒名重開 原址掛橫額宣布「升級重開」老闆澄清：與舊店完全無關
去年6月突然無預警結業的深水埗老字號「雲南風味過橋小鍋米綫」原址近日掛上橫額，表示將「升級重開」，豈料有熟客向原老闆查詢後發現新店與老店完全無關，即睇內文：
深水埗30年老字號「雲南風味過橋小鍋米綫」去年6月突然無預警結業，招牌黃鱔小鍋米線及汽鍋雞此情不再，不少街坊食客都大感可惜。結業不足一年，近日有網民發現原址掛出紅底黃字橫額，寫上「雲南風味米線 難舍(捨)街坊情 升級重開進行中」，一度令網民以為老店回歸。惟有熟客致電原老闆查詢，始知近期舖位租出後，新租客自行用「雲南風味米線」名義宣傳，並高調掛上「難舍（捨）街坊情」的橫額作宣傳，其實新店與原址老店完全無關。
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網民譽為全港最好食米線之一
「雲南風味過橋小鍋米綫」為香港最早期開業的雲南米線店之一，以正宗雲南過橋小鍋米線聞名，過橋米線按傳統做法講究，熱湯底先燙熟生菜、生肉片等配料，再加入米線，保留食材鮮味。另一招牌黃鱔小鍋米線，黃鱔足料鮮甜，多年來深受米線迷追捧，被譽為全港最好食米線之一。
原老闆：有緣重開一定會通知各位街坊
當日老店突然結業，有食客更專程趕去食最後一碗，今次當街坊熱切期待老店重開之際，卻出現了意想不到的轉折。原老闆感到錯愕及無奈，並回覆如果有緣重開，一定會親自通知各位街坊。消息也引來不少網民留言「個『舍』字都錯字啦，又紅底黃字」、「不如叫老細認真考慮開返」、「會重開就唔會光榮結業…...老細我撐你退休」。
圖片來源：ssp.bros.852@IG、長沙灣美食及消費關注組@FB
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文：Amy
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