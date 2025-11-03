43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物

深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！

深田恭子雖是童顏，但處於對女藝人的外表也相對嚴苛的日本娛樂圈中，她的樣子也不是從沒未被批評過。因為容易水腫的關係，深田恭子曾被媒體稱為「肥恭」，她也曾指自己會有手腳冰冷的問題，於是就由保暖的基礎開始，從源頭改善血氣，不但加快新層代謝，也令人整體變得健康。

每天早上，深田恭子都會泡熱水澡，不但保持身體的暖和，也有效讓身體排出晚間的毒素，促進進血液循環和新陳代謝。長期維持這個早上的習慣，人也會變得精神飽滿。如果是外出的拍攝工作，她基本上都會帶備暖水袋，敷在容易感到寒意的位置，例如是腹部、膝蓋和腿部，加上長期飲用暖水和薑紅茶，由內至外解決身體冰冷的問題。

一天之計在於晨，早餐對深田恭子來說非常重要，於是晚上儘管工作非常疲累，仍是會先準備好明天的早餐。她的早餐基本上以熱湯和酵素玄米飯糰為主，紅豆、鹽、水混合玄米一起煮，再做成飽肚又充滿營養的發酵飯糰，同時當中的食物纖維能幫助腸胃蠕動，減少宿便的問題。另外，她習慣預留充裕時間吃飯，慢吃慢咬，免得吸收過多的食物。

對外界來說，深田恭子當然保養得很好，但她自己也接受了隨著年紀，外表必然會有變化的事實。數月前，她出席節目宣傳最新寫真集《AO》，以及日劇作品《初戀DOGs》，被主持和嘉賓稱讚，深田恭子的外貌還是和年輕時一樣可愛，簡直是「奇蹟的40歲」。但到深田恭子分享時，卻承認有察覺到自己老去的事實：「每天早上洗臉，我都對自己說『又比昨天老了』。」慢慢老去是必然的事，只要欣然接受，老得健康、老得優雅，也是一件美事。

Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老

