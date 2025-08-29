深耕產業 創新引領 華泰證券2025年上半年歸母淨利增長逾四成

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月29日 - 華泰證券8月29日公告，2025年上半年公司營業收入209.79億元，同比增長5.86%；歸屬於母公司股東的淨利潤為75.49億元，同比增長42.16%。年初以來，公司緊抓市場機遇，業績整體穩中有進，盈利能力與資產規模繼續保持行業頭部地位。同時，公司宣佈中期派息每十股1.5元，持續創造股東價值。



當前，中國經濟創新驅動和對外開放持續加速，中國企業全球金融服務需求日益增長。華泰證券將始終以客戶需求為中心，堅持服務實體經濟高質量發展，憑藉豐富的資本市場經驗、高效的境內外一體化體系，先進的數字金融平台持續為客戶提供優質全球金融解決方案，以專業所長服務國家戰略，為中國經濟創新活力加速釋放提供金融助力。



與時代創新同行 以專業所長服務實體經濟



華泰證券將自身發展與時代創新緊密結合，持續助力科技創新。2025年上半年，公司依托全業務鏈服務體系，重點支持科技創新、大健康、綠色可持續等領域，股債融資、並購重組等業務排名繼續保持行業頭部。上半年股權主承銷14單、主承銷金額490億元，同比大幅增長；A股IPO主承銷規模行業排名第二。公司擔任獨立財務顧問的審核類重組項目首次披露數量行業第一。上半年，公司累計承銷108隻科技創新債券，承銷規模371億元；以可持續發展為己任，為綠色低碳轉型提供金融支持，累計承銷27隻綠色債券，承銷規模69億元。



私募股權投資和資產管理業務聚焦服務戰略新興產業，提供全生命周期服務助力企業成長，夯實地方經濟高質量發展的產業基礎。華泰紫金以區域經濟發展及提升戰略協同價值為己任，穩健擴大管理規模，截至年中管理存續私募股權投資基金合計32隻，報告期內實施投資項目合計15個。華泰證券資管管理總規模穩步增長，上半年新發ABS產品77隻，行業排名第一，與中證合作開發市場首隻管理人ABS指數，進一步打通ABS業務投融聯動。上半年，華泰證券助力發行公募REITs總規模47億元，行業排名第一。根據中國證券業協會統計數據，本公司地方政府債券實際中標金額128億元，行業排名第一。



深化境內外一體化 構築全球服務網絡



華泰證券積極順應市場和客戶需求，提升跨境服務能力，助力中國企業全球化。2025年上半年，新加坡子公司新獲得新加坡交易所主板保薦人資質；美國子公司獲得非美國主權債經紀經銷商資格（包括歐洲、英國、加拿大、拉美、日本、東南亞國債），積極推進跨境互動業務，致力於為全球投資者提供一體化服務。2025年7月，新加坡子公司獲得印度證券交易委員會頒發的外國投資組合投資者注冊證書（FPI），正式取得投資印度資本市場的資格。



上半年，公司在香港市場落地多單標桿項目，助力多家優質企業完成跨境上市、股債發行和跨境並購重組，港股IPO保薦項目9單，單數位列市場第二，綜合實力穩居香港第一梯隊前列。研究業務積極拓展全球視野，海外研究標的覆蓋量同比增長125%，海外研報數量同比增長96%。銷售交易通過深化境內外一體化協同，精準服務不同市場、不同類型客戶差異性需求，頭部戰略客戶服務排名持續提升，專業服務能力獲得市場認可。



AI重塑發展新優勢 數智賦能全業務場景



圍繞「All in AI，AI重塑發展新優勢」的轉型願景，公司積極探索以AI重塑業務模式與服務場景，已落地集異構算力、大模型運營管理及應用開發於一體的大模型平台體系，並充分發揮公司在金融場景與數據方面的優勢，在智能投研、智能投顧、智能投行、智能運營等多個領域前瞻性地推動智能化建設與升級。



當前，AI於金融行業已不再單純是生產力工具，而是演化為深入組織架構和業務場景的自動化勞動力和輔助決策工作。因此，下一階段公司數智化轉型將從「場景突破」進入「體系構建」階段，聚焦「對內提質增效」與「對外優化服務」兩大目標，打造協同高效的AI應用生態。對內提效方面，公司提前佈局智能體賽道，推動AI從「問答式」向「執行式」的演進，將智能體作為「數字員工」進行編排協同，以增強員工專業能力，提高工作效率、便利性和信息量為目的，深度激活員工潛力與組織效率。對外賦能方面，加速價值應用落地，推進智能工具與專業服務深度協同，密切跟進技術前沿，將先進技術與自身場景規劃相結合，推動「效率提升」向「模式再造」的轉型，助力行業數字化發展水平邁向新階段。



中國的發展日益以創新為底色，全球創新格局愈發離不開中國的參與與推動。華泰證券已切實投身時代創新大潮，將創新精神內化為核心驅動力，致力於以數字金融驅動科技金融，構建連接全球資本與中國科技創新的雙向橋梁。未來，公司將堅持以服務國家戰略為使命，憑藉深刻的產業視角和科技遠見服務產業創新，在高度不確定的全球市場中為中國企業保駕護航。



Hashtag: #華泰証券



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

