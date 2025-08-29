嶺大學生會遭封殺 兩營地收按金後拒借場
深耕產業 創新引領 華泰證券2025年上半年歸母淨利增長逾四成
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月29日 - 華泰證券8月29日公告，2025年上半年公司營業收入209.79億元，同比增長5.86%；歸屬於母公司股東的淨利潤為75.49億元，同比增長42.16%。年初以來，公司緊抓市場機遇，業績整體穩中有進，盈利能力與資產規模繼續保持行業頭部地位。同時，公司宣佈中期派息每十股1.5元，持續創造股東價值。
當前，中國經濟創新驅動和對外開放持續加速，中國企業全球金融服務需求日益增長。華泰證券將始終以客戶需求為中心，堅持服務實體經濟高質量發展，憑藉豐富的資本市場經驗、高效的境內外一體化體系，先進的數字金融平台持續為客戶提供優質全球金融解決方案，以專業所長服務國家戰略，為中國經濟創新活力加速釋放提供金融助力。
與時代創新同行 以專業所長服務實體經濟
華泰證券將自身發展與時代創新緊密結合，持續助力科技創新。2025年上半年，公司依托全業務鏈服務體系，重點支持科技創新、大健康、綠色可持續等領域，股債融資、並購重組等業務排名繼續保持行業頭部。上半年股權主承銷14單、主承銷金額490億元，同比大幅增長；A股IPO主承銷規模行業排名第二。公司擔任獨立財務顧問的審核類重組項目首次披露數量行業第一。上半年，公司累計承銷108隻科技創新債券，承銷規模371億元；以可持續發展為己任，為綠色低碳轉型提供金融支持，累計承銷27隻綠色債券，承銷規模69億元。
私募股權投資和資產管理業務聚焦服務戰略新興產業，提供全生命周期服務助力企業成長，夯實地方經濟高質量發展的產業基礎。華泰紫金以區域經濟發展及提升戰略協同價值為己任，穩健擴大管理規模，截至年中管理存續私募股權投資基金合計32隻，報告期內實施投資項目合計15個。華泰證券資管管理總規模穩步增長，上半年新發ABS產品77隻，行業排名第一，與中證合作開發市場首隻管理人ABS指數，進一步打通ABS業務投融聯動。上半年，華泰證券助力發行公募REITs總規模47億元，行業排名第一。根據中國證券業協會統計數據，本公司地方政府債券實際中標金額128億元，行業排名第一。
深化境內外一體化 構築全球服務網絡
華泰證券積極順應市場和客戶需求，提升跨境服務能力，助力中國企業全球化。2025年上半年，新加坡子公司新獲得新加坡交易所主板保薦人資質；美國子公司獲得非美國主權債經紀經銷商資格（包括歐洲、英國、加拿大、拉美、日本、東南亞國債），積極推進跨境互動業務，致力於為全球投資者提供一體化服務。2025年7月，新加坡子公司獲得印度證券交易委員會頒發的外國投資組合投資者注冊證書（FPI），正式取得投資印度資本市場的資格。
上半年，公司在香港市場落地多單標桿項目，助力多家優質企業完成跨境上市、股債發行和跨境並購重組，港股IPO保薦項目9單，單數位列市場第二，綜合實力穩居香港第一梯隊前列。研究業務積極拓展全球視野，海外研究標的覆蓋量同比增長125%，海外研報數量同比增長96%。銷售交易通過深化境內外一體化協同，精準服務不同市場、不同類型客戶差異性需求，頭部戰略客戶服務排名持續提升，專業服務能力獲得市場認可。
AI重塑發展新優勢 數智賦能全業務場景
圍繞「All in AI，AI重塑發展新優勢」的轉型願景，公司積極探索以AI重塑業務模式與服務場景，已落地集異構算力、大模型運營管理及應用開發於一體的大模型平台體系，並充分發揮公司在金融場景與數據方面的優勢，在智能投研、智能投顧、智能投行、智能運營等多個領域前瞻性地推動智能化建設與升級。
當前，AI於金融行業已不再單純是生產力工具，而是演化為深入組織架構和業務場景的自動化勞動力和輔助決策工作。因此，下一階段公司數智化轉型將從「場景突破」進入「體系構建」階段，聚焦「對內提質增效」與「對外優化服務」兩大目標，打造協同高效的AI應用生態。對內提效方面，公司提前佈局智能體賽道，推動AI從「問答式」向「執行式」的演進，將智能體作為「數字員工」進行編排協同，以增強員工專業能力，提高工作效率、便利性和信息量為目的，深度激活員工潛力與組織效率。對外賦能方面，加速價值應用落地，推進智能工具與專業服務深度協同，密切跟進技術前沿，將先進技術與自身場景規劃相結合，推動「效率提升」向「模式再造」的轉型，助力行業數字化發展水平邁向新階段。
中國的發展日益以創新為底色，全球創新格局愈發離不開中國的參與與推動。華泰證券已切實投身時代創新大潮，將創新精神內化為核心驅動力，致力於以數字金融驅動科技金融，構建連接全球資本與中國科技創新的雙向橋梁。未來，公司將堅持以服務國家戰略為使命，憑藉深刻的產業視角和科技遠見服務產業創新，在高度不確定的全球市場中為中國企業保駕護航。
Hashtag: #華泰証券
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 7 小時前
股價爆升133.86% 寒武紀警告：面臨脫離基本面風險
中國寒武紀周四（28 日）晚間發布股票交易風險提示公告，稱公司當天收盤價較 7 月 28 日收盤價飆漲 133.86%，漲幅超過大部分同行業公司，且顯著高於科創綜指、科創 50、上證綜指等指數漲幅，股票價格存在脫離基本面的風險。鉅亨網 ・ 14 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 15 小時前
HKTVmall母企虧損縮至2320萬
HKTVmall母公司香港科技探索（1137.HK）公布中期業績，虧損由2750萬元收窄至2320萬元，虧損因新探索及科技業務產生虧損及投資物業估值虧損增加所致。香港電子商貿業務有所改善，其經調整後EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為1.61億元，按年升20.6%，不派中期股息。信報財經新聞 ・ 1 天前
「盲盒之王」王寧身家超越馬雲
中國商業版圖迎來重大時刻，「潮玩帝國」泡泡瑪特 (09992-HK) 創辦人王寧在富比世 (Forbes)2025 年億萬富豪榜以 279 億美元身價超越馬雲的 271鉅亨網 ・ 10 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│升勢不穩 炒股不炒市（曾淵滄）
目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
英偉達黃仁勳專訪：美科企能勝華競爭 能成全球標準
英偉達行政總裁黃仁勳一直推動全球科技的自由貿易，他說美國科企不能被排除在中國市場之外，而是應該致力成為全球標準，猶如美元是全球首要儲備貨幣一樣。Yahoo財經 ・ 1 天前
字節跳動估值破3300億美元 員工股票回購計畫曝光
《路透》周三 (27 日) 報導，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 計劃推出新一輪員工股票回購，估值上看逾 3,300 億美元，較半年前的水準再提升約 5.5%。這項動作突顯公司營收持續成長，以及作為全球營收規模最大的社群媒體業者地位逐步鞏固。鉅亨網 ・ 2 天前
英偉達績優價跌 市場憂「金主」將閂水喉？
科網巨頭在人工智能（AI）方面持續大規模投資，繼續推動英偉達於第二季度在數據中心業務上迅速增長，但華爾街同時警告，這增速在未來或面臨放緩的風險。Yahoo財經 ・ 10 小時前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 1 天前
外賣戰累美團少賺九成 ADR插9.7%
內地外賣大戰衝擊平台盈利，美團（3690.HK）次季經調整溢利淨額15億元（人民幣．下同），按年重挫89%，遠遜預期的99億元；收入918億元，增長12%，同樣低於預估的937億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
證監會譴責德銀並罰款2,380萬元 涉違反多項監管規定
證監會(SFC)宣布，對德銀(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)作出譴責並處以罰款2,380萬元，原因是該公司違反多項監管規定，包括向客戶多收管理費，錯誤地分配產品風險評級，及沒有在若干研究報告中披露投資銀行業務關係。AASTOCKS ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 9 小時前
美股日誌｜大市三連升標指再破頂 英偉達績後偏軟
美股連升三日，標普500指數再創歷史新高，首次在6,500點以上收市。英偉達在業績後股價下跌令大市早段受壓，其後該股跌幅收窄，大市轉升。美國經濟數據好過預期，顯示經濟暫時仍然強韌。在星期五的通脹數據之前，金價上升，美元轉弱。俄烏和平進程令人失望，油價轉漲連升兩日，俄羅斯發動對烏克蘭首都機輔歷來最大的轟炸，德國總理默茨表示，兩國元首會談不會發生。Yahoo財經 ・ 17 小時前
富衛半年淨利潤升14.7倍至4,700萬美元 新業務價值升21%
富衛(1828.HK)公布截至今年6月底止中期業績，保險收益14.82億美元(下同)，按年升8.9%。淨利潤達4,700萬元，錄得採用國際財務報告準則第17號以來中期業績新高，按年升14.66倍；每股盈利2.32仙。AASTOCKS ・ 14 小時前
建銀國際：恒指26000阻力大 宜先獲利 待回至兩萬四再部署
恒指周一（25日）試攻26000關失敗後連續兩日回吐，累計蒸發超過600點。建銀國際認為，恒指在26000點附近有較大阻力。另一邊廂，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室質疑推升A股市場的流動性能否持續，提醒投資者應選擇性地揀股。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國第二季GDP向上修訂至3.3%
美國第二季經濟成長率較初值有所上修，主因企業投資回升及貿易帶來強勁支撐，凸顯在美國總統川普推動關稅政策之際，美國經濟仍展現一定韌性。鉅亨網 ・ 1 天前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前