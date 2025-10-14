加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
深色蛋殼比淺色蛋殼的雞蛋更有營養嗎？拆解蛋殼、蛋黃迷思｜營養師Kathy NG
記得有一天買了一盒與平時常買開的雞蛋產地不同的，打出來時發現蛋黃顏色與平常的有所不同。有人會認為使用而顏色較深的蛋黃的雞蛋會有更高的營養價值，淺色蛋黃的味道較淡，相對營養價值比較低。而蛋殼都有分啡色及白色兩種，到底在營養上哪一種雞蛋及蛋黃的顏色更好呢？
蛋黃顏色取決於飼料的不同
其實蛋黃的顏色主要來自母雞的飲食而有所不同。當母雞吃到富含胡蘿蔔素的飼料，像是粟米、紅蘿蔔等，或是有些農民為了想蛋黃的顏色更鮮艷而會特意添加的紅椒粉等含橙紅色的飼料，蛋黃就會染上不同深淺程度的橙黃色。就好像當我們吃了太多紅蘿蔔，皮膚可能會暫時泛黃一樣。而那些顏色較淺或較黃的蛋黃，多半來自以穀物為主食的母雞群。
顏色深的蛋黃是不是比較營養？
深橙紅色的蛋黃確實含有較多的維他命和奧米加3脂肪酸，但如果是蛋白質或脂肪等就相差不遠。一顆中型雞蛋大約提供63卡、5.5克蛋白質左右，不同蛋黃顏色的營養素在熱量及蛋白質角度上都沒因而改變。至於味道上，深橙紅色蛋黃在味道上都不太有明顯的差別，最大影響的成品的顏色，想煮出較為金黃的炒蛋時，就可能會用顏色深的雞蛋；而製作不需要強調橙紅色的成品時，就可能會用顏色淺的雞蛋。
啡色蛋好還是白色蛋好？
最後有關蛋殼的顏色，其實取決於雞的品種，與營養價值可算是完全無關。除了雞的品種因素以外，母雞的年齡都會影響蛋殼顏色，年齡較大的母雞生的蛋會較年輕時淺色一些。但無論雞蛋的大小、等級或顏色，雞蛋的營養價值都十分接近的，因此可按個人喜好去選擇雞蛋。
