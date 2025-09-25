焦點

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因

選一款合適的保護殼很重要。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區

新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。兩者展示機後蓋上的玻璃或多或少都有一些劃痕，17 Pro 的相機區也出現了部分掉色的情況。目前相關照片已在網上大範圍傳播，那麼這究竟算不算產品存在缺陷呢？

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷

理論上，這個問題的答案是否定的。首先在玻璃的部分，雖然 Apple 啟用了新一代超瓷晶面板，但玻璃終究是玻璃。遇上硬物微觀上它的表層分子結構就會被破壞，視覺上便會顯出不同，深色的機器尤為明顯。排除為博眼球故意刮傷手機的行為，微博上信譽良好的配件商家 Kang 推測，新機背面 Apple 標誌下移導致體驗者對不準磁吸位置也是刮痕產生的主要原因。吸不準反覆摩擦的次數就會增加，玻璃受損的機率也會變高。

廣告

至於 iPhone 17 Pro 的相機掉色，主要都發生在凸起邊緣。現階段這種情況幾乎無法避免，因為目前的陽極氧化著色技術在尖銳、陡直的位置就是難以附著。從 JerryRigEverything 的測試影片中你可以看到，相機區正面即便被硬幣、鑰匙刮蹭出痕跡也能很容易地擦除。但邊角就非常脆弱，想要保護好除了切記不要把手機跟硬物放在一起外，就只有選一款合適的外殼了。

更新：針對 iPhone 17 Pro 背後的刮痕，Apple 向 9to5Mac 給出了一些解釋。他們稱玻璃部分的痕跡其實是從店內 MagSafe 展示支架轉移過去的物質，透過清潔便可去除。但對鋁材部分（尤其是相機區邊緣）是否易損，官方的態度就有些迴避，只是強調新機和其他鋁製產品特性類似，長期使用都會產生變化。很顯然，Apple 也自知換鈦為鋁就必須在耐用性上做出一定妥協。

