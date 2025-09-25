樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因
選一款合適的保護殼很重要。
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。兩者展示機後蓋上的玻璃或多或少都有一些劃痕，17 Pro 的相機區也出現了部分掉色的情況。目前相關照片已在網上大範圍傳播，那麼這究竟算不算產品存在缺陷呢？
理論上，這個問題的答案是否定的。首先在玻璃的部分，雖然 Apple 啟用了新一代超瓷晶面板，但玻璃終究是玻璃。遇上硬物微觀上它的表層分子結構就會被破壞，視覺上便會顯出不同，深色的機器尤為明顯。排除為博眼球故意刮傷手機的行為，微博上信譽良好的配件商家 Kang 推測，新機背面 Apple 標誌下移導致體驗者對不準磁吸位置也是刮痕產生的主要原因。吸不準反覆摩擦的次數就會增加，玻璃受損的機率也會變高。
至於 iPhone 17 Pro 的相機掉色，主要都發生在凸起邊緣。現階段這種情況幾乎無法避免，因為目前的陽極氧化著色技術在尖銳、陡直的位置就是難以附著。從 JerryRigEverything 的測試影片中你可以看到，相機區正面即便被硬幣、鑰匙刮蹭出痕跡也能很容易地擦除。但邊角就非常脆弱，想要保護好除了切記不要把手機跟硬物放在一起外，就只有選一款合適的外殼了。
更新：針對 iPhone 17 Pro 背後的刮痕，Apple 向 9to5Mac 給出了一些解釋。他們稱玻璃部分的痕跡其實是從店內 MagSafe 展示支架轉移過去的物質，透過清潔便可去除。但對鋁材部分（尤其是相機區邊緣）是否易損，官方的態度就有些迴避，只是強調新機和其他鋁製產品特性類似，長期使用都會產生變化。很顯然，Apple 也自知換鈦為鋁就必須在耐用性上做出一定妥協。
