焦點

樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號

Yahoo Tech HK

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區

選一款合適的保護殼很重要。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區

新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。兩者展示機後蓋上的玻璃或多或少都有一些劃痕，17 Pro 的相機區也出現了部分掉色的情況。目前相關照片已在網上大範圍傳播，那麼這究竟算不算產品存在缺陷呢？

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷

理論上，這個問題的答案是否定的。首先在玻璃的部分，雖然 Apple 啟用了新一代超瓷晶面板，但玻璃終究是玻璃。遇上硬物微觀上它的表層分子結構就會被破壞，視覺上便會顯出不同，深色的機器尤為明顯。排除為博眼球故意刮傷手機的行為，微博上信譽良好的配件商家 Kang 推測，新機背面 Apple 標誌下移導致體驗者對不準磁吸位置也是刮痕產生的主要原因。吸不準反覆摩擦的次數就會增加，玻璃受損的機率也會變高。

廣告

至於 iPhone 17 Pro 的相機掉色，主要都發生在凸起邊緣。現階段這種情況幾乎無法避免，因為目前的陽極氧化著色技術在尖銳、陡直的位置就是難以附著。從 JerryRigEverything 的測試影片中你可以看到，相機區正面即便被硬幣、鑰匙刮蹭出痕跡也能很容易地擦除。但邊角就非常脆弱，想要保護好除了切記不要把手機跟硬物放在一起外，就只有選一款合適的外殼了。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！

iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！

iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
iPhone 17 Pro Max拆解 仍用高通數據機晶片

iPhone 17 Pro Max拆解 仍用高通數據機晶片

拆解顯示蘋果 iPhone 17 Pro Max 採用高通 Snapdragon X80 5G 數據機晶片，支援 mmWave 超高速 5G，展現蘋果在確保最佳 5G 體驗的同時，持續推進自家晶片技術布局。

鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛

Amazon優惠｜LG XBOOM 360 藍牙喇叭減近半價！360° 澎湃音效點燃氣氛

家庭派對怎少得音樂相伴？ LG XBOOM 360 藍牙喇叭 擁有 360° 全方位環繞音效技術，能以澎湃音效點燃全場氣氛，絕對稱得上是派對神器。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股

鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。

Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節

樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節

一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞

何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人

內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸　歷年這些海景屋苑跌價最甘

強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。

Yahoo 地產 ・ 7 小時前
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片

張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片

今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？

51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？

Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛

麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛

「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！

Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！

Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉

安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉

安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。

AASTOCKS ・ 5 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」

美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」

美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。

鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提

中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提

近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因

Yahoo財經 ・ 1 天前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？

聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？

TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困　老婆要求搬大屋「新居」曝光

鄧健泓移民加拿大一度財困　老婆要求搬大屋「新居」曝光

歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。

東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
據報新世界(00017.HK)就11 Skies向機管局斟減租

據報新世界(00017.HK)就11 Skies向機管局斟減租

《彭博》引述知情人士透露，新世界發展(00017.HK)正與機管局商談，希望減免其11 Skies商業中心的部分租金。新世界今早高開1.3%，早段偏軟，現報8.23元，倒跌0.84%，成交4,916.95萬元。

AASTOCKS ・ 3 小時前
消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍

消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍

乾香料是廚房必備用品，但想不到都有致癌風險！消委會528期測試胡椒、蒜、薑及咖喱等乾香料，發現逾兩成樣本檢出有機會致癌的黃曲霉毒素及／或赭曲霉毒素A，當中1款檢出的黃曲霉毒素的總含量，更超出香港法例要求及歐盟標準。

Yahoo Food ・ 4 小時前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可

比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可

對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。

AASTOCKS ・ 4 小時前