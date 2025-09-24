樺加沙｜一號戒備信號生效
不是深蹲瘦最快！小紅書爆紅「格格蹲」＋1神物，網友實測體重直接掉10KG
很多女生都希望有翹翹的蜜桃臀，但又最怕訓練過頭讓腿變粗。健身專家就很推「格格蹲」，這個動作其實是弓箭步的進階變化，不只可以有效練到臀部深層肌群，還能避免大腿過度增粗，重點是它不需要太多器材，隨時隨地都能練，CP值超高！
格格蹲是什麼？
格格蹲是一種針對臀部肌群的訓練動作，因為這個動作和以前格格們宮規敬禮的動作類似而得名，重點核心在於「斜後跨步 + 下蹲」和一般深蹲不同，它會讓臀部產生更明顯的拉扯感，對於想雕塑臀型卻不想練壯腿的女生超友好，因為動作中前腿承受大部分重量，能更精準刺激臀大肌，對改善塌臀、緊緻曲線都非常有幫助。
格格蹲動作教學
做法很簡單：先站直，一隻腳往另一隻腳斜後方跨一步，膝蓋靠近前腳踝處，身體同時下蹲並微微前傾。重心記得放在前腳，感受臀部被拉扯，再用前腳發力站起來，想要增加挑戰，可以加上2.5KG的小啞鈴，不只臀型更翹，也能同時鍛鍊核心與平衡力。
練格格蹲有什麼好處？
這個動作最強的地方，就是能「集中攻擊臀部」，同時修飾大腿線條。比起傳統深蹲，格格蹲更能避免大腿外側肌群過度發達，達到翹臀卻不粗腿的效果，長期練下來，除了改善屁股扁平問題，還能幫助燃燒下半身脂肪，對瘦腿、提臀、塑形都非常有效。
格格蹲減肥成效
在小紅書上就有網友親身實測，堅持每天做格格蹲，加上簡單飲食管理，短短兩個月就瘦了10KG！更驚人的是，不只體重下降，臀型還明顯翹起來，大腿線條也變得修長緊緻。對想要快速看到成果的女生來說，格格蹲真的是一個超實用的「翹臀＋減肥」神招。
