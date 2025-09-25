混合式攻擊 圖製造恐慌 丹麥4機場再遭無人機入侵

丹麥4機場再遭無人機入侵

繼周一晚丹麥首都哥本哈根機場及挪威首都奧斯陸機場遭無人機入侵，周三晚丹麥4個機場再有無人機闖入，其中奧爾堡機場有軍機升降，一度關閉至少8小時。丹麥等北歐國家的機場近日接連受到無人機滋擾，丹麥國防部長波爾森周四指出，這些屬於混合式攻擊，是有系統且出於「專業人士」之手，但目前未有足夠證據證明與俄羅斯有關。首相弗雷澤里克森則指，不能排除涉及俄羅斯。

丹麥警方周四表示，北部奧爾堡機場，以及南部艾斯比約機場、松得堡機場以及史克里斯楚普空軍基地周三晚先後發現無人機蹤影，闖入空域後自行離去。奧爾堡是僅次哥本哈根的丹麥第二大機場，關閉期間至少3個航班被迫改飛其他機場。當局指因這機場兼具軍事用途，國防軍的運作同樣受影響，約8小時後機場航班恢復正常。

奧爾堡是丹麥第二大機場

警：不可能攔截

警方指，無人機在一兩個小時內於4個機場附近的大片空域飛行，因此不可能攔截，而無人機飛行期間持續開燈，從地面可看到蹤影，暫未能釐清動機，也未有人被捕。

周一晚，歐洲兩大繁忙機場、哥本哈根機場以及奧斯陸機場均遭到無人機滋擾須一度關閉。丹麥首相弗雷澤里克森形容，事件為「迄今對丹麥基礎設施最嚴重的攻擊」，稱不能排除涉及俄羅斯，俄方則批評指控「毫無根據」。

屬專業者所為

針對事件，丹麥4名高級官員周四召開記者會說明，防長波爾森指這次屬於混合式攻擊，是「專業人士」所為，在丹麥本地發動。波爾森指，丹麥有能力擊落無人機，但因考慮到地點接近民居，且在機場附近會有運油車等，擊落並不明智。暫未有證據證明事件涉及俄羅斯，但丹麥正考慮要求北約召開緊急會議，司法部長胡梅爾高指出，事件目的是要在丹麥製造恐慌。根據北約定義，混合式攻擊是結合軍事及非軍事，還有隱密及公開的手段，包括發布虛假資訊、網攻、施加經濟壓力、非常規武裝部隊及正規部隊的混合使用。

隨著俄羅斯軍機活動以及無人機滋擾擴大，歐洲各國已進入高度戒備。愛沙尼亞及波蘭早於上周指控俄羅斯軍機侵犯空域，北約周二發聲明譴責俄方行徑，警告將採取「一切必要軍事及非軍事手段」自我防衛。



