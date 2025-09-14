混沌少年時和片廠風 有望稱霸艾美獎

（法新社洛杉磯13日電） 扣人心弦的英國犯罪迷你影集「混沌少年時」（Adolescence）以及好萊塢諷刺喜劇「片廠風雲」（The Studio）預計明天將在有電視界奧斯卡之稱的艾美獎大放異彩。

另一方面，Apple TV+的職場科幻驚悚影集「人生切割術」（Severance）與HBO的醫療劇「匹茲堡醫魂」（The Pitt）將角逐備受矚目的劇情類最佳影集獎。

評論家認為，艾美獎戰況太過膠著，難以預測誰會勝出。頒獎典禮將在洛杉磯時間14日下午5時（台灣時間15日早上8時）登場。 「混沌少年時」可說是今年最具話題性的影集，被認為是最佳有限劇集或獨立單元劇集的奪獎大熱門。此獎項專門頒給僅播出一季就完結的影集。

「混沌少年時」在Netflix上線3個月就累積高達1.4億次的觀看數，故事講述一名13歲男學生因涉嫌持刀謀殺女同學而被逮捕。

時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的羅斯（John Ross）寫道，他「無法想像『混沌少年時』會在艾美獎之夜敗北」，「文化思潮主導艾美獎的走向」。 至於喜劇類最佳影集，「片廠風雲」同樣奪獎呼聲很高。共同創作者、好萊塢影星塞斯羅根（Seth Rogen）飾演一名事業碰壁的電影主管。這部影集既是一封獻給好萊塢的情書，也對這個產業的種種不安全感、虛偽與道德敗壞進行尖銳的嘲諷。 「片廠風雲」獲得23項提名，追平單年度喜劇最多提名的紀錄。上週末在技術類艾美獎頒獎典禮，「片廠風雲」已抱回9座獎項。

「人生切割術」主要場景設定在近未來一間神祕企業的辦公室裡，今年獲得27項提名，成為今年提名數最多的影集。

「匹茲堡醫魂」這部劇最初構想為「急診室的春天」（ER）的衍生劇，繼承許多該劇的精髓。全劇15集展現醫護人員值班時的高壓節奏，處理從墮胎權到大規模槍擊案等各種議題。

諾亞懷利（Noah Wyle）在「匹茲堡醫魂」中演活備受煎熬的急診室醫生，被看好有望擊敗「人生切割術」的亞當史考特（Adam Scott），拿下劇情類最佳男主角獎。